La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga en pleno centro histórico de Montilla

La Guardia Civil ha logrado desmantelar un punto de venta de droga en una vivienda situada en la calle Gran Capitán, en pleno centro histórico de Montilla, y ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.El operativo policial, que movilizó a un importante número de efectivos del Instituto Armado, se desarrolló entre las 16.00 y las 19.00 de la tarde del pasado 18 de febrero en una vivienda ubicada en la confluencia de la calle Gran Capitán con las calles Arcipreste Fernández Casado e Iglesia, a escasos metros del Colegio Salesiano "San Francisco Solano".La intervención, que despertó la atención de numerosos vecinos de la zona por el amplio despliegue de agentes, se enmarca dentro de los servicios que la Guardia Civil viene desarrollando en la provincia de Córdoba para combatir el tráfico de drogas.En ese sentido, la actuación tuvo su origen en diversas informaciones obtenidas por los agentes durante la prestación de distintos servicios de Seguridad Ciudadana realizados en el interior del casco urbano de Montilla. Estas informaciones apuntaban a que en una de las viviendas de la localidad, muy próxima al Colegio Salesiano, pudiera estar llevándose a cabo la venta de drogas al por menor.Ante estos indicios, la Benemérita procedió a establecer el correspondiente operativo policial y a practicar un registro en la vivienda señalada. En la intervención participaron alrededor de una veintena de agentes de la Guardia Civil, que realizaron una inspección detallada del inmueble en busca de sustancias estupefacientes y otros elementos relacionados con la actividad ilícita investigada.El registro permitió localizar e intervenir un total de 180 gramos de cocaína, encontrándose gran parte de esta sustancia preparada y dispuesta para su venta al menudeo. Además, los agentes hallaron 23 gramos de marihuana, así como 2.260 euros en billetes fraccionados, una báscula de precisión y diversos útiles empleados para la confección de las dosis que posteriormente serían distribuidas.De igual modo, estos hallazgos reforzaron las sospechas iniciales de los investigadores, que consideraron acreditada la existencia de un punto de venta de droga desde el interior de la vivienda de la conocida calle Costal. Por ello, la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.Por otro lado, tanto el detenido como la droga y los efectos intervenidos, junto con las diligencias instruidas en relación con los hechos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Con esta actuación, el Instituto Armado continúa desarrollando actuaciones dirigidas a la prevención y persecución del tráfico de drogas en la provincia, especialmente en su modalidad de venta al por menor en entornos urbanos.