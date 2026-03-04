Los montillanos en Dubái esperan una solución para poder regresar a España

La prolongación del cierre del espacio aéreo mantiene atrapados en Dubái a casi treinta turistas cordobeses —veintisiete de ellos de Montilla— que debían regresar a España el pasado 1 de marzo tras un viaje organizado por la agencia Marathon Viajes y que continúan a la espera de una solución para poder volver a casa.La estancia de este grupo de viajeros en Emiratos Árabes Unidos se prolonga ya varios días más de lo previsto debido a la situación generada tras el ataque de Estados Unidos contra Irán y la posterior escalada militar en Oriente Medio, que ha provocado el cierre del espacio aéreo en distintos puntos de la región. Entre los afectados se encuentran 27 vecinos y vecinas de Montilla, además de siete personas de la capital cordobesa, dos de Málaga y una de Sevilla., el viaje había comenzado el pasado 22 de febrero con salida desde Málaga y estaba diseñado para descubrir algunos de los principales atractivos turísticos de Abu Dabi y Dubái. Durante los primeros días de la expedición, el grupo pudo recorrer enclaves emblemáticos como la Gran Mezquita del jeque Zayed o el Heritage Village de Abu Dabi antes de trasladarse a Dubái, donde tenían previsto permanecer hasta su regreso a España el pasado domingo 1 de marzo.Sin embargo, la situación cambió de forma repentina tras la escalada militar en la región. Irán respondió con ataques a varios países de Oriente Medio después de los bombardeos de Estados Unidos e Israel en su territorio, en los que murió el líder supremo Alí Jamenei. En el marco de esa ofensiva, Teherán lanzó misiles contra distintos países de la zona, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó el cierre del espacio aéreo y dejó bloqueados numerosos vuelos internacionales.Precisamente en Dubái se encontraba la expedición organizada por Marathon Viajes, agencia dirigida por el montillano Francisco García Tejada, que este mes de marzo cumplirá quince años de trayectoria. Tras conocerse los ataques, el grupo permaneció en el hotel siguiendo las indicaciones recibidas mientras esperaba información sobre la posible reanudación de los vuelos.En ese contexto, el propio Francisco García Tejada ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre la situación del grupo. En un vídeo difundido para explicar la situación actual, ha querido “transmitir calma y tranquilidad a todos nuestros familiares y amigos, ya que estamos todos muy bien atendidos en nuestro hotel”.Además, el responsable de Marathon Viajes ha detallado que, a día de hoy, existen dos posibles vías para regresar a España. “Una, que es la vía comercial, que dependerá de la apertura del espacio aéreo; y la opción B, que es la vía diplomática, mediante vuelos de repatriación”, ha explicado.En ese sentido, en un vídeo difundido a través de redes sociales, García Tejada ha indicado que el grupo ha reservado plazas en un vuelo comercial previsto para este viernes, aunque todo dependerá de que el espacio aéreo vuelva a abrirse. Si esa circunstancia no se produce, las reservas quedarían automáticamente canceladas.Por otro lado, la alternativa diplomática pasa por la organización de vuelos de repatriación para ciudadanos españoles, una posibilidad que algunos países ya han activado para sus nacionales. Sin embargo, el propio Francisco García ha lamentado que, hasta el momento, las gestiones realizadas no han obtenido respuesta directa por parte de las autoridades.“Hemos contactado con la Embajada de España y con el Ministerio de Asuntos Exteriores vía correo electrónico, haciéndoles partícipes de nuestra situación y, a fecha de hoy, no nos han contestado ni se han puesto en contacto con nosotros de forma directa”, ha manifestado.A esta situación se suma la incertidumbre que están transmitiendo a familiares y allegados algunas informaciones que circulan en España sobre posibles regresos inmediatos. En ese sentido, José Ángel Monereo, de Viajes Xamoni, de Vélez-Málaga, también presente en Dubái con otro grupo de viajeros, ha aclarado que la situación sobre el terreno es diferente.“La situación real es la misma que antes, o sea, habrá vuelos de repatriación pero son en contadas ocasiones”, ha añadido Monereo, quien también ha señalado que, por ahora, no han recibido comunicaciones directas para organizar el regreso del grupo.De igual modo, el empresario malagueño ha explicado que las gestiones para encontrar vuelos comerciales están siendo realizadas directamente por las propias agencias de viaje. “Todas las gestiones las estamos realizando nosotros, a nivel particular y con nuestras agencias: estamos buscando vuelos comerciales por todos sitios, y ya tenemos algunos incluso reservados, pero no sirven de nada si el espacio aéreo sigue así”, ha afirmado.Mientras tanto, el grupo permanece alojado en Dubái con los gastos cubiertos por el turoperador Icarion, que se está haciendo cargo del coste del alojamiento durante estos días adicionales. Según han explicado los responsables del viaje, el objetivo prioritario sigue siendo encontrar una vía segura para regresar a España lo antes posible.Con todo, pese a la tranquilidad que transmiten desde el hotel, la situación internacional continúa marcada por los bombardeos y la tensión militar en la región, lo que mantiene en vilo a las decenas de viajeros andaluces que esperan poder volver pronto a sus hogares.