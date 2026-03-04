Bodegas Robles consolida su proyección internacional con dos medallas en Alemania

Santo y seña de la producción ecológica

La firma montillanaha obtenido dos medallas de oro en ladel certamen, que este año celebraba en la ciudad alemana de Neustadt su vigésimo quinto aniversario, consolidando así la proyección internacional de una empresa que defiende un modelo que combina innovación técnica y herencia vitivinícola.En concreto, la firma ha sido reconocida por dos vinos de perfiles muy distintos pero unidos por un mismo origen: un suelo vivo capaz de expresar excelencia tanto en la frescura de un espumoso como en la densidad de un vino de solera. Las fichas de cata del certamen destacan la calidad de ambas elaboraciones, subrayando la armonía y la complejidad como rasgos comunes pese a sus registros opuestos.Por un lado, elha alcanzado 92 puntos. Elaborado mediante el método tradicional o, el jurado ha resaltado su perfil armonioso y complejo. En nariz, destacan notas florales y de frutos amarillos integradas con matices de brioche y frutos secos propios de su larga crianza. Con una burbuja fina y una acidez equilibrada, este espumoso evidencia la capacidad de la uva Pedro Ximénez para competir en precisión técnica con los grandes espumosos del mundo.Fruto de cinco años de colaboración con el Instituto de Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) de Cabra, elnace de una vendimia cuidada, con recogida a primera hora de la mañana y 10,5 grados Baumé, y se somete a una crianza en rimas que aporta valor añadido mediante el giro artesanal de la botella hasta la retirada de las levaduras generadas en la segunda fermentación. Posteriormente, se sustituye la levadura por un licor de expedición —en este caso, un vino oloroso y un amontillado—, dando lugar a una burbuja natural y persistente con aromas que evocan brioche, magdalena o pan recién horneado.Por otro lado, elha logrado 94 puntos. Procedente de la solera fundacional de la bodega, ha impresionado por su cuerpo y persistencia. Los descriptores técnicos resaltan su intensidad aromática, con una fuerte presencia de frutos secos, caramelo, miel y piel de naranja. Su complejidad refleja décadas de crianza dinámica y el respeto por el método tradicional de asoleo en paseras.Designado en 2015 como el cuarto vino mejor del mundo según el ránking de la Asociación Internacional de Escritores y Periodistas de Vinos y Espirituosos, elprocede de uvas pasas extendidas en paseras para su asoleo, volteadas a mano para garantizar una pasificación regular.En bodega, la uva pasificada se prensa entre capachos de esparto para extraer un mosto de intensos aromas a jaleas de membrillo y miel. El sistema de Solera y Criaderas produce un vino viejísimo ligeramente refrescado cada año con vinos más jóvenes, generando un retrogusto complejo con recuerdos de chocolate, torrefactos, toffees, pimientas y mentoles.Además, el reconocimiento cobra especial relevancia por el contexto en el que se produce. Mundus Vini está considerado, por trayectoria y rigor, uno de los concursos más influyentes del planeta. Fundado por Meininger Verlag, reúne anualmente a más de 12.000 vinos de 45 países.En la edición de 2026, el jurado ha estado compuesto por un panel internacional de expertos de más de 40 nacionalidades —entre enólogos, sumilleres, distribuidores y periodistas especializados— que realizan catas a ciegas bajo estrictos estándares de calidad. Obtener una medalla de oro en este escenario supone una garantía ante el mercado internacional, especialmente en vísperas de la feriaEn ese sentido, Francisco Robles, gerente de la bodega, afirma que "realmente no buscamos medallas: buscamos que la tierra hable a través del vino. Que un panel internacional identifique la armonía en nuestro espumoso y la complejidad en nuestro PX 1927 nos confirma que la calidad no se improvisa: nace de un suelo vivo, del respeto a los ciclos naturales y del trabajo con levaduras autóctonas. Este es el camino para generar valor en Montilla-Moriles".Bodegas Robles, santo y seña de la producción ecológica en Andalucía y referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, elabora vinos desde 1927. A principios de 2000, la firma decidió incorporarse a la viticultura ecológica y al trabajo con levaduras autóctonas, hasta evolucionar hacia un cambio de paradigma enfocado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental y en los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).De igual modo, el gerente de la bodega subraya que "El mensaje es sencillo: cuanto más cuidamos el ecosistema, mejor producción de vino y de uva obtenemos a largo plazo", y recalca que "después de más de dos décadas promoviendo la biodiversidad en nuestros viñedos, reconocimientos como el TOP15 de Bodegas de la Década (2011 a 2020) nos confirman que elegimos el lado correcto".La apuesta por la cubierta vegetal constituye uno de los ejes de ese modelo. Francisco Robles insiste en el papel que desempeña para aportar una "cualidad diferenciada" a los vinos y como "primera línea de defensa contra el cambio climático". En el viñedo familiar se ha desarrollado una cubierta vegetal de especies silvestres autóctonas de raíz corta y fijadoras de nitrógeno, como trebolinas, amapolas o leguminosas, una referencia de innovación y sostenibilidad que representa el 40 por ciento de las hectáreas de viñedo ecológico de la provincia de Córdoba.Desde finales del siglo XX, la bodega se ha caracterizado por su apuesta por un proceso ecológico, siendo a día de hoy la primera con Denominación de Origen en Andalucía que produce vino ecológico certificado con manejos de cubierta vegetal en viñedos. En esa línea, Francisco Robles resalta que "Cultivamos las uvas con la intensidad de sabores y aromas que nos permite la agricultura ecológica, vigilamos su proceso natural y trasladamos toda esa riqueza del fruto en el vino".Con estas dos Medallas de Oro en Alemania, Bodegas Robles refuerza una trayectoria iniciada en 1927 y consolida la proyección internacional de Montilla-Moriles desde un modelo que sitúa la sostenibilidad y el respeto al viñedo en el centro de su identidad.