Llega la parte decisiva de la temporada para el Club Baloncesto Montilla

Adeba Azul 72 -- 49 Avatel Montilla

Adeba Azul: Carmen Ballesteros (15), Ana Gavilán (2), Lucía Haba (13), Paula Mendoza (2), Paloma Alba (2), Gema Aljaro, Sofía Fernández (2), Carmen Villar (16), Andrea del Río, Clara Cuadro (8), Carolina Aguilera y Carmen Elena Zafra (13).

Avatel Montilla: Ithaisa (7), Teresa Delgado (4), Nazaret Luque (10), Aurora Arroyo, Laura Delgado (4), Isa Casado (6), Estefanía Parra, Juana López (7) y Carmen Maíllo (11).

Parciales: 23-6; 21-13; 12-19; 16-11.

Come & Pizza Montilla 70 -- 38 Alto Guadalquivir

Come & Pizza Montilla: Jorge Delgado (3), Javi Sánchez (4), Víctor Vega (7), Dani Delgado (4), Daniel Delgado (4), Omar Jiménez (6), Rafa Sánchez (6), David Barranco (3), Agus Mora (20), Samu Navarro (2), Mario Carmona (8) y Javi Delgado (3).

Baloncesto Alto Guadalquivir: Acisclo (3), Ismael Díaz, Álvaro Giraldo (8), Pedro da Rochas (3), Samu Moreno (4), José Villa (7), Alberto Alcudia, Tomás Contreras (4), Juan León, Ignacio Serrano (9), Juan Nieto e Iván Pérez.

Parciales: 20-13; 20-15; 12-10, 18-0.

Fin de semana intenso para los dos primeros equipos que representan al baloncesto montillano. Por parte del cuadro femenino, las jugadoras de Agus Leiva comenzaron las eliminatorias por el título en el duelo de semifinales ante Adeba Azul. Al mejor de tres encuentros, las vinícolas iniciaron la andadura con derrota ante el plantel cordobés en tierras capitalinas. El segundo partido de la eliminatoria se disputará este domingo en el Pabellón Municipal de Deportes de Montilla, buscando el conjunto montillano igualar la eliminatoria.En el bando masculino, los de David Gómez retornaron a la senda del triunfo al vencer con rotundidad al Baloncesto Alto Guadalquivir por más de treinta puntos de diferencia. Esta victoria mantiene las aspiraciones blanquiazules de alcanzar la tercera plaza a falta de dos jornadas para la finalización de la fase regular.Dura derrota para las montillanas en un encuentro marcado por el acierto exterior del conjunto local, anotando hasta ocho triples durante el partido. Adeba encontró ritmo anotador desde el principio, observándose un parcial de 14-0 llegados al ecuador del primer acto. Pese a los intentos de reacción por parte visitante, los errores en el tiro lastraron a las montillanas, que no tuvieron la continuidad propicia para acortar las diferencias. Tras varios tiros libres anotados por las capitalinas y una canasta final desde la zona, la diferencia se marchó a los +17 para Adeba.El segundo período trajo unas sensaciones muy parecidas. El plantel local veía aro con el paso de los minutos, mermando a las de Agus Leiva que no encontraban facilidades en el tiro. Varios triples volvieron a ampliar las diferencias, solo pudiendo la anotación vinícola desde la línea del tiro libre menguar la brecha en el marcador. Ambas contendientes se marcharon a vestuarios con 44-19 en el marcador.Tras el descanso, llegó la reacción de las visitantes. La intensidad en el juego, tanto en defensa como en ataque, dejaba la desventaja por debajo de los veinte puntos. Con 48-30 en el electrónico, la reacción parecía factible. Sin embargo, un arreón local hizo que las distancias se mantuvieran hasta finalizar el cuarto. Con el triunfo parcial en el tercer período, las montillanas tiraban de orgullo para hilvanar un último atisbo de esperanza.El cuarto definitivo volvió a demostrar el acierto desde el perímetro de las cordobesas, con una serie de triples que las montillanas contrarrestaron con acciones desde el juego interior finalizadas con éxito. En este carrusel de anotaciones, Adeba salió beneficiado, volviendo a tirar de oficio para apuntalar la victoria con un elevado porcentaje de anotación desde la zona de tiro libre, aprovechando la acumulación de faltas personales en las montillanas. De este modo, se llegó al pitido final con la victoria local.Importante triunfo para los montillanos en su camino hacia la tercera plaza. El partido comenzó con alternativas en el marcador, no consiguiendo los de David Gómez alejarse en el marcador hasta la recta final del cuarto, con un +7 de diferencia merced al acierto desde la zona y el tiro libre. Los visitantes se mantenían dentro del encuentro gracias a sus penetraciones y las transiciones defensa-ataque.En el segundo acto, las sensaciones fueron parecidas. Un Come & Pizza Montilla activo en ataque, pero sin la capacidad de sentenciar la contienda. A falta de tres minutos, un arreón visitante colocó el 29-25 en el marcador. En ese momento, los montillanos mejoraron sus números defensivos para colocar el +12 de ventaja en el electrónico antes del descanso.Tras el paso por vestuarios, el Come Pizza Montilla ofreció un impulso de intensidad. El dominio del rebote y el acierto en transición y contraataque rompieron definitivamente el partido, ampliando la ventaja de forma clara hasta el final. Los buenos números en la pintura (59 por ciento de efectividad) y las recuperaciones (13 a 6 a favor de los vinícolas) fueron claves para declinar definitivamente la balanza.De igual modo, un último cuarto inmaculado, donde los visitantes no consiguieron anotar ningún punto y los montillanos alcanzaron casi la veintena de dígitos, mostró el buen hacer local y la actitud necesaria para afrontar el encuentro.