José Antonio Hernández | Dos sombras y un sombrero

Ficha técnica



ILUSTRACIÓN: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

El procedimiento más eficiente y más difícil para valorar una obra artística y para definir su singularidad y el valor de sus mensajes es preguntarnos si nos ayuda a ver el mundo y a nosotros de forma nueva, si nos hace pensar, sentir y disfrutar de la vida. En mi opinión, las creaciones son artísticas cuando estimulan convergentemente las fantasías, las emociones y las ideas o, en resumen, cuando expresan armónicamente la apasionante originalidad de nuestra vida personal.Ahí reside, a mi juicio, el valor estético de este dúo literario que entona “a compás” unos cantes hondos, medidos y vividos. En, Carmen y Juan nos cuentan y nos explican las “perlas mágicas” que ellos han cultivado para regalarnos una interpretación profunda y renovadora del arte, de la poesía y del cante flamenco.Gracias al acercamiento a la vida real y, sobre todo, a sus habilidades para sintonizar con los ecos hondos de episodios vividos, disfrutados o sufridos por sus familiares, paisanos y convecinos, entre los dos han creado una serie de microrrelatos y de relatos que nos cuentan y nos cantan unos hechos que –como los buenos cantes- nos hacen sentir sensorial y sentimentalmente el acercamiento físico y emocional a las actividades vitales.Son unos asuntos que, contados con esa aparente sencillez, nos hacen reaccionar con sorpresa y nos enriquecen revelándonos el sentido original de las cosas y descubriéndonos que es posible satisfacer el ansia de disfrutar del tiempo presente integrándonos en los espacios cercanos: en el ahora y en el aquí, y conviviendo con las personas sencillas y, por lo tanto, importantes con las que disfrutamos y sufrimos.Uno de los valores más originales de estos cantes/cuentos es la difícil habilidad con la que conectan con nosotros, los lectores, y nos transmiten los mensajes de que el arte y la literatura, la música y el cante, pueden ser experiencias humanas habitadas y vividas, capaces de crear y de recrear el bienestar de nuestras vidas individuales, familiares, sociales.Carmen Mateos y Juan SilvaEra Literaria.2026.