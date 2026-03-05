5 tipos de torrijas que están triunfando en Andalucía

La gastronomía tradicional andaluza convierte la Semana Santa en un escaparate de sabores dulces y salados que, cada primavera, reúnen a familias y visitantes en torno a recetas heredadas, especialmente en hogares y obradores de toda la comunidad, donde las torrijas se consolidan como el postre más representativo por su sencillez, su arraigo y su capacidad de reinventarse.
Además, la cocina de Cuaresma en Andalucía responde a una lógica histórica marcada por la abstinencia de carne, lo que ha dado lugar a un recetario humilde pero lleno de matices. Potajes de garbanzos con espinacas, bacalao en distintas elaboraciones o sopas austeras conviven con los dulces de semana santa entre los que las torrijas ocupan, sin lugar a dudas, un lugar central. No es casual: este postre aprovecha ingredientes básicos como el pan, la leche o el azúcar para transformarlos en una auténtica delicia. Y es que pocas elaboraciones explican mejor cómo la escasez puede derivar en creatividad culinaria.
En ese sentido, las torrijas han evolucionado sin perder su esencia. La receta clásica —pan asentado empapado en leche aromatizada, rebozado y frito, con un toque final de miel o azúcar— sigue presente en muchas mesas andaluzas. Sin embargo, la innovación ha irrumpido con fuerza en los últimos años, incorporando nuevos sabores y texturas que amplían la experiencia sin romper con la tradición. Este año, las que no te puedes perder son estas:
Entre los cinco tipos de torrijas más consumidos en Andalucía durante la Semana Santa destaca, en primer lugar, la torrija tradicional. Es la de siempre, la que evoca infancia y reuniones familiares, con ese equilibrio entre dulzor y suavidad que la convierte en un clásico indiscutible. Su textura jugosa y su aroma a canela siguen siendo inconfundibles.
De igual modo, la torrija de crema se ha consolidado como una de las favoritas. Inspirada en el relleno de pasteles tradicionales, incorpora una capa cremosa en su interior que aporta mayor riqueza y un contraste interesante con el exterior ligeramente crujiente. Es habitual encontrarla en panaderías que apuestan por reinterpretaciones más golosas.
Y es que la innovación no se detiene ahí. Las torrijas de pistacho han ganado terreno gracias a su sabor delicado y a ese toque verde tan reconocible. El fruto seco, triturado o en crema, aporta un matiz elegante que conecta con tendencias más contemporáneas en repostería.
En esa misma línea, las torrijas de crema de avellana se han convertido en una opción especialmente popular entre los más jóvenes. Su perfil recuerda a sabores ampliamente reconocibles, lo que facilita su aceptación sin renunciar a la estructura tradicional de la torrija. El resultado es una combinación intensa, con un punto indulgente.
Por otro lado, las torrijas de speculoos representan la influencia de sabores internacionales en la repostería andaluza. Esta crema especiada, con notas de canela, jengibre o clavo, encaja de forma natural con el espíritu de la Semana Santa, aportando profundidad y un carácter aromático muy particular.
Además, esta diversidad de propuestas convive hoy en espacios accesibles para el gran público. Cadenas como Supermercados MAS ofrecen durante estas fechas una amplia selección de torrijas, desde las más tradicionales hasta versiones innovadoras como las de pistacho, crema de avellana o speculoos, facilitando que cualquier consumidor pueda disfrutar de este dulce sin necesidad de elaborarlo en casa.
En definitiva, la torrija sigue siendo mucho más que un postre estacional. Es un símbolo de la identidad gastronómica andaluza que, lejos de estancarse, se adapta a los nuevos gustos sin perder su raíz. Entre la tradición y la innovación, cada bocado cuenta una historia que se repite, con matices, cada Semana Santa.
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
Además, la cocina de Cuaresma en Andalucía responde a una lógica histórica marcada por la abstinencia de carne, lo que ha dado lugar a un recetario humilde pero lleno de matices. Potajes de garbanzos con espinacas, bacalao en distintas elaboraciones o sopas austeras conviven con los dulces de semana santa entre los que las torrijas ocupan, sin lugar a dudas, un lugar central. No es casual: este postre aprovecha ingredientes básicos como el pan, la leche o el azúcar para transformarlos en una auténtica delicia. Y es que pocas elaboraciones explican mejor cómo la escasez puede derivar en creatividad culinaria.
En ese sentido, las torrijas han evolucionado sin perder su esencia. La receta clásica —pan asentado empapado en leche aromatizada, rebozado y frito, con un toque final de miel o azúcar— sigue presente en muchas mesas andaluzas. Sin embargo, la innovación ha irrumpido con fuerza en los últimos años, incorporando nuevos sabores y texturas que amplían la experiencia sin romper con la tradición. Este año, las que no te puedes perder son estas:
Torrija clásica o torrija tradicional
Entre los cinco tipos de torrijas más consumidos en Andalucía durante la Semana Santa destaca, en primer lugar, la torrija tradicional. Es la de siempre, la que evoca infancia y reuniones familiares, con ese equilibrio entre dulzor y suavidad que la convierte en un clásico indiscutible. Su textura jugosa y su aroma a canela siguen siendo inconfundibles.
Torrija de crema
De igual modo, la torrija de crema se ha consolidado como una de las favoritas. Inspirada en el relleno de pasteles tradicionales, incorpora una capa cremosa en su interior que aporta mayor riqueza y un contraste interesante con el exterior ligeramente crujiente. Es habitual encontrarla en panaderías que apuestan por reinterpretaciones más golosas.
Torrija de pistacho
Y es que la innovación no se detiene ahí. Las torrijas de pistacho han ganado terreno gracias a su sabor delicado y a ese toque verde tan reconocible. El fruto seco, triturado o en crema, aporta un matiz elegante que conecta con tendencias más contemporáneas en repostería.
Torrija de crema de avellana
En esa misma línea, las torrijas de crema de avellana se han convertido en una opción especialmente popular entre los más jóvenes. Su perfil recuerda a sabores ampliamente reconocibles, lo que facilita su aceptación sin renunciar a la estructura tradicional de la torrija. El resultado es una combinación intensa, con un punto indulgente.
Torrija de speculoos
Por otro lado, las torrijas de speculoos representan la influencia de sabores internacionales en la repostería andaluza. Esta crema especiada, con notas de canela, jengibre o clavo, encaja de forma natural con el espíritu de la Semana Santa, aportando profundidad y un carácter aromático muy particular.
Además, esta diversidad de propuestas convive hoy en espacios accesibles para el gran público. Cadenas como Supermercados MAS ofrecen durante estas fechas una amplia selección de torrijas, desde las más tradicionales hasta versiones innovadoras como las de pistacho, crema de avellana o speculoos, facilitando que cualquier consumidor pueda disfrutar de este dulce sin necesidad de elaborarlo en casa.
En definitiva, la torrija sigue siendo mucho más que un postre estacional. Es un símbolo de la identidad gastronómica andaluza que, lejos de estancarse, se adapta a los nuevos gustos sin perder su raíz. Entre la tradición y la innovación, cada bocado cuenta una historia que se repite, con matices, cada Semana Santa.
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM