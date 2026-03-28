El Ayuntamiento habilita zonas accesibles y refuerza los servicios públicos de cara a la Semana Santa



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla desplegará durante la Semana Santa un dispositivo especial destinado a reforzar la accesibilidad, la seguridad y los servicios públicos ante la elevada afluencia de visitantes que registra el municipio en estas fechas, con un conjunto de medidas coordinadas entre los servicios municipales y los Cuerpos de Seguridad para garantizar el correcto desarrollo de los desfiles procesionales.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó que la Semana Santa “es una de las citas más importantes desde el punto de vista social, cultural y económico para Montilla”, al tiempo que subrayó la previsión de una alta ocupación hotelera y una notable llegada de visitantes.Asimismo, señaló que el Ayuntamiento ha trabajado para que el municipio “ofrezca lo mejor de sí mismo”, poniendo el acento en la coordinación entre Administraciones y servicios para garantizar una “estancia cómoda y segura tanto para visitantes como para los vecinos del municipio”.El dispositivo incorpora como una de sus principales novedades la habilitación de zonas específicas para personas con movilidad reducida, que estarán acotadas y señalizadas en distintos puntos del recorrido procesional, entre ellos la Plazuela de la Inmaculada, la esquina de la calle Ballén con San Francisco Solano y Enfermería, el Llano de Palacio y el Llanete de la Cruz. Estas áreas permitirán facilitar el acceso y la visibilidad a quienes presentan mayores dificultades de movilidad durante las procesiones.Por otro lado, se han dispuesto tres puntos de aseos públicos en zonas de alta concentración de público, ubicados en la Plaza de la Rosa, junto a las, así como en los aparcamientos de la calle Ballén y en la confluencia de las calles Las Prietas y Ancha. Con esta medida, el Consistorio busca mejorar la atención a vecinos y visitantes en los espacios con mayor afluencia.De igual modo, el operativo contempla la presencia de una ambulancia durante la jornada del Viernes Santo, que se desplazará por diferentes puntos del municipio en función de la afluencia de personas. En concreto, tendrá paradas previstas en el Paseo de Cervantes, en la esquina de las calles Las Prietas y Ancha y en la puerta del Ayuntamiento, en un horario aproximado comprendido entre las 12:00 del mediodía y las 22:00 de la noche.Este dispositivo se completa con el refuerzo de la seguridad mediante la coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil, así como con actuaciones previas en la vía pública orientadas a facilitar el desarrollo de los desfiles procesionales.El Ayuntamiento ha puesto en valor, además, el trabajo conjunto de las hermandades y cofradías y de los distintos servicios municipales implicados, destacando su contribución al desarrollo de uno de los principales referentes culturales y turísticos de Montilla. Finalmente, desde el Consistorio montillano se ha hecho un llamamiento a disfrutar de la Semana Santa desde el respeto, la convivencia y la hospitalidad que caracterizan a la localidad.