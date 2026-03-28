El Ayuntamiento y el Gobierno detallan las ayudas estatales para agricultores afectados por los temporales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla acogió ayer un encuentro institucional para informar sobre el plan de ayudas extraordinarias aprobado por el Gobierno de España dirigido al sector agrario afectado por los recientes episodios de borrascas, en una reunión celebrada en la localidad que contó con la participación del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, junto a la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance; la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, además representantes de lay de laAdemás, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que el sector agrario atraviesa una situación especialmente compleja como consecuencia de los daños provocados por los fenómenos meteorológicos y el incremento de los costes de producción.En ese sentido, afirmó que “los agricultores necesitan una respuesta coordinada de las Administraciones, con ayudas ágiles y eficaces que permitan compensar las pérdidas sufridas”, subrayando la importancia de estas medidas para garantizar la continuidad de las explotaciones agrarias del municipio.Por otro lado, durante el encuentro, la subdelegada del Gobierno en Córdoba detalló que el paquete de medidas contempla ayudas directas por pérdida de renta que se concederán de oficio, sin necesidad de solicitud, y que supondrán hasta el 30 por ciento de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal, con un mínimo de 5.000 euros y un máximo de 25.000 euros por beneficiario. Asimismo, destacó el esfuerzo que se ha realizado desde diferentes ministerios para coordinar ayudas que se destinen a recobrar el tránsito total y la mejora de toda la red de caminos de los municipios afectados.De igual modo, Montilla, como municipio oficialmente reconocido entre los más afectados por los temporales de 2026, dispone de un paquete integral de medidas que permitirán al Ayuntamiento percibir hasta el 100 por ciento del coste de las obras de emergencia y reconstrucción, principalmente de la red de caminos y parques municipales.Estas actuaciones podrán incluir mejoras orientadas a prevenir daños futuros derivados de los riesgos climáticos, además de contemplar la posibilidad de utilizar con flexibilidad los superávits presupuestarios municipales, entre otras medidas.Y es que durante la reunión también se puso de manifiesto la importancia de la colaboración entre administraciones y el propio sector agrario para facilitar la aplicación de estas medidas y asegurar que las ayudas lleguen con la mayor rapidez posible a sus destinatarios, contribuyendo así a la recuperación del tejido agrario y al mantenimiento de la actividad económica en el municipio.