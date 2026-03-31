La Santa Cena llenará de devoción y fe el Barrio de las Casas Nuevas

Santa Cena

Cofradía: Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora Virgen de las Viñas.

Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora Virgen de las Viñas.

Templo: Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Fundación: 1956.

1956.

Hermano mayor: José Luis Fernández Vela.

José Luis Fernández Vela.

Obra social: la cofradía colabora con Cáritas Parroquial.

la cofradía colabora con Cáritas Parroquial.



Pasos: dos.

dos.

Hábito: Túnica color crema, con capirote, fajín y botonadura de color granate.

Túnica color crema, con capirote, fajín y botonadura de color granate.

Tiempo de paso: 50 minutos.

50 minutos.

Salida: 20.30 de la tarde.

20.30 de la tarde.

Itinerario: Parroquia de la Asunción, Doctor Raúl Porras, Conde de la Cortina, Beato Pedro de Madrid, Avenida de la Constitución, Avenida de María Auxiliadora, Avenida de Andalucía, Vendimia ( 22.00 horas ), Antonio Gala, Rita Pérez, La Parra, Fuente Álamo ( 22.45 ), San Francisco Solano, Santa Ana, Plazuela de la Inmaculada ( 23.35 ), Corredera, Puerta de Aguilar, Avenida de Andalucía, Conde de la Cortina, Doctor Raúl Porras, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Parroquia de la Asunción, Doctor Raúl Porras, Conde de la Cortina, Beato Pedro de Madrid, Avenida de la Constitución, Avenida de María Auxiliadora, Avenida de Andalucía, Vendimia ( ), Antonio Gala, Rita Pérez, La Parra, Fuente Álamo ( ), San Francisco Solano, Santa Ana, Plazuela de la Inmaculada ( ), Corredera, Puerta de Aguilar, Avenida de Andalucía, Conde de la Cortina, Doctor Raúl Porras, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Entrada: 1.30 de la madrugada.

1.30 de la madrugada.

Acompañamiento musical: Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús del Rescate de Granada y Banda de Música Pascual Marquina de Montilla.

La Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas realizará esta noche su estación de penitencia desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en el Barrio de las Casas Nuevas de Montilla, en una jornada primaveral sin riesgo de lluvia que permitirá el desarrollo completo de un cortejo cargado de simbolismo y tradición vitivinícola.El corazón del Barrio de las Casas Nuevas volverá a latir al ritmo pausado de la fe a partir de las 20.30 de la tarde, momento en el que se abrirán las puertas del templo para dar paso a una de las corporaciones más singulares de la Semana Santa local, al ser la única que representa el misterio eucarístico de la Transubstanciación.La imagen del Señor en la Santa Cena, donada por Francisco de Alvear, conde de la Cortina, es obra del imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo, si bien fue concluida y policromada en los Talleres Salesianos de la Trinidad, en Sevilla, bajo la dirección de José María Geronés. La imagen fue bendecida el 21 de febrero de 1960, en una ceremonia en la que actuaron como padrinos José María Alvear y Pilar Dávila, y realizó su primera estación de penitencia ese mismo año, en la jornada de Lunes Santo.En la actualidad, el Señor en la Santa Cena porta un cáliz realizado en el año 1993 y unas potencias estrenadas el Martes Santo de 1996, elementos que forman parte de un conjunto devocional profundamente arraigado en la historia reciente de la ciudad.Además, tras el paso de misterio avanzará María Santísima de la Estrella, acompañada por la Banda de Música Pascual Marquina de Montilla, una formación estrechamente vinculada a esta hermandad fundada en 1956 por personas relacionadas con el mundo del vino, las bodegas y la vid. La agrupación musical protagonizará este año uno de los estrenos más destacados de la jornada con la interpretación de la marcha procesional, compuesta por el músico montillano José Antonio Muñoz Pérez e inspirada en la propia titular mariana.Por otro lado, la hermandad incorporará una medida dirigida a favorecer la inclusión, de modo que el cortejo recorrerá el tramo comprendido entre la calle Beato Pedro de Madrid y la Floristería Eva sin acompañamiento musical, con el objetivo de facilitar la presencia de personas con hipersensibilidad sensorial o trastorno del espectro autista.De igual modo, uno de los momentos más íntimos y esperados de la estación de penitencia tendrá lugar en la Plazuela de la Inmaculada, donde las Madres Concepcionistas entonarán su tradicional canto a la Virgen de la Estrella, en un acto de profunda carga devocional que culminará con la ofrenda floral al Santísimo Cristo del Calvario, que preside uno de los retablos del convento de Santa Ana.La noche avanzará también entre símbolos que enlazan la fe con la identidad vitivinícola de Montilla, como el paso de la cofradía por la puerta de las históricas, las más antiguas de Andalucía, en un recorrido que volverá a trazar un vínculo entre incienso, tradición y memoria colectiva en la Barriada de El Gran Capitán.