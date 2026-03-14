La Parroquia de la Asunción acogerá el concierto de Semana Santa de Pascual Marquina



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

La Banda de Música Pascual Marquina de Montilla celebrará mañana, a partir de las 12.45 del mediodía, su tradicional Concierto de Semana Santa en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, un recital que incluirá el estreno absoluto de la marcha procesional, compuesta por José Antonio Muñoz Pérez y dedicada a María Santísima de la Estrella.La cita musical, que se celebra cada cuarto Domingo de Cuaresma, recupera este año como escenario el templo del popular barrio de las Casas Nuevas, al que la formación regresa diez años después. Se trata de un concierto concebido como una actividad itinerante que, en la medida de lo posible, va rotando por las distintas iglesias de la ciudad.En esta ocasión, uno de los momentos centrales del programa será el estreno absoluto de la marcha procesional, obra del músico montillano José Antonio Muñoz Pérez, integrante de la propia banda que ha querido rendir tributo a María Santísima de la Estrella. La composición se suma a otras marchas recientes firmadas por el mismo autor, como, que también fue estrenada por la formación el pasado año.A sus 17 años, José Antonio Muñoz atesora una historia personal entrelazada con la fe y la música. Un relato que comienza cuando era apenas un niño de tres años, caminando junto a su padre y su tío en la ya desaparecida Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Preso, con trajes confeccionados por su abuela, que le permitían participar con orgullo como uno más de la formación.Un recuerdo cálido, bordado con hilo de familia y devoción. Él mismo lo recuerda con especial emoción: “Aquellas primeras experiencias, envueltas en emoción y fervor, fueron aún más especiales gracias a los trajes que mi abuela me confeccionaba con tanto cariño”, asegura.Hoy, como parte de la Banda de Música Pascual Marquina, José Antonio Muñoz ha encontrado un nuevo hogar musical. Ensayos bajo el cielo de mayo, nervios que preceden a la salida, miradas compartidas en silencio antes del primer acorde... Son momentos que guarda con una mezcla de gratitud y asombro. “Poder transformar un trocito de mí en música e interpretarlo junto a ellos es, sin duda, una de las cosas más bonitas que me han ocurrido como músico”, señala.La nueva partitura ha sido concebida con motivo de dos efemérides destacadas para la Hermandad del Señor en la Santa Cena: el 70.º aniversario fundacional de la corporación y el 50.º Martes Santo en que María Santísima de la Estrella procesiona como cotitular. Se trata, por tanto, de una nueva ofrenda musical a esta imagen mariana, que ya contaba desde 2016 con otra marcha dedicada por la banda,, compuesta por el montillano Víctor Manuel Carmona Panadero.Bajo la dirección de Rafael Tejada Luque, el concierto ofrecerá además una cuidada selección de marchas procesionales de distintos estilos. Algunas de ellas se interpretarán exclusivamente en este recital, en el que también se incorporarán tres nuevas piezas al repertorio cofrade de la agrupación, que supera ya las 250 composiciones de este género.En concreto, la Banda de Música Pascual Marquina interpretará por primera vez las marchas(2023) y(2021), ambas del autor sevillano Pablo Ojeda Jiménez, así como(2021), del compositor Cristóbal López Gándara.Junto a estas novedades, el programa de Pascual Marquina recuperará igualmente otras marchas que llevaban varios años sin interpretarse, conformando un repertorio variado que permitirá al público disfrutar y recorrer diferentes estilos de la música procesional.El colectivo que preside José María Córdoba subraya la importancia de este estreno dentro de la trayectoria de la agrupación y destaca el significado especial que adquiere al tratarse de una composición firmada por uno de sus propios integrantes.En ese sentido, señala que “para todos los miembros de nuestra Banda de Música es un verdadero orgullo poder estrenar de nuevo una partitura compuesta por un miembro de nuestra formación, y hacerlo además en este lugar, corazón del barrio Gran Capitán”. Asimismo, la entidad aprovecha la ocasión para reconocer el trabajo del compositor y la colaboración de las instituciones implicadas en la organización del concierto.