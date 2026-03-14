La temporalidad concentra más del 70% de los contratos firmados en Montilla

Distribución por sectores

Comparación interanual

El mercado laboral de Montilla registró el pasado mes de febrero un total de 568 contratos, según los datos publicados por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que supone un descenso de 112 contrataciones con respecto a enero de este mismo año, cuando se formalizaron 680.La reducción mensual, que equivale a un 16,5 por ciento de contratos, refleja una bajada tanto en la contratación indefinida como en la temporal, aunque esta última continúa representando la mayor parte de los acuerdos laborales firmados en la localidad.En concreto, durante el pasado mes se firmaron 162 contratos indefinidos frente a 406 temporales. En términos porcentuales, los indefinidos representaron el 28,5 por ciento del total de contratos formalizados en Montilla, mientras que los temporales concentraron el 71,5 por ciento restante.Si se observa la evolución respecto al mes inmediatamente anterior, el descenso afecta a ambas modalidades. En enero se contabilizaron 169 contratos indefinidos y 511 temporales, por lo que febrero dejó siete contratos indefinidos menos y una caída de 105 contratos temporales. De este modo, aunque el peso relativo de cada modalidad se mantiene prácticamente estable, el volumen global de contratación experimenta una contracción significativa.La distribución por sexos muestra que los hombres concentraron una parte mayoritaria de los contratos firmados durante febrero. En total, se registraron 338 contratos masculinos, de los cuales 100 fueron indefinidos y 238 temporales. Esto significa que los contratos indefinidos a hombres representaron el 17,6 por ciento del total de la contratación del mes, mientras que los temporales masculinos supusieron el 41,9 por ciento.Por su parte, las mujeres sumaron 230 contratos en febrero, con 62 indefinidos y 168 temporales. En términos porcentuales, los indefinidos femeninos representaron el 10,9 por ciento del total de contratos firmados en Montilla durante el mes, mientras que los temporales alcanzaron el 29,6 por ciento. Así, aunque la temporalidad sigue siendo predominante en ambos casos, la contratación masculina mantiene un mayor volumen global tanto en la modalidad indefinida como en la temporal.El análisis por sectores productivos refleja que la agricultura continúa concentrando una parte importante de la contratación temporal en el municipio. En febrero se firmaron 54 contratos indefinidos en el sector agrario y 226 temporales, lo que supone respectivamente el 9,5 por ciento y el 39,8 por ciento del total de la contratación registrada en Montilla durante ese mes.En el sector servicios se formalizaron 71 contratos indefinidos y 114 temporales, que equivalen al 12,5 por ciento y al 20,1 por ciento del total mensual. Por su parte, la industria contabilizó 25 contratos indefinidos y 43 temporales, es decir, el 4,4 por ciento y el 7,6 por ciento del total.Finalmente, la construcción registró 12 contratos indefinidos y 23 temporales, con un peso del 2,1 por ciento y el 4,0 por ciento, respectivamente. Este reparto evidencia el protagonismo de la agricultura en la contratación temporal del municipio, mientras que los servicios mantienen una presencia relevante en ambas modalidades contractuales.La comparación con febrero del año anterior muestra también una disminución significativa del volumen de contratación. En febrero de 2025 se registraron 738 contratos en Montilla, frente a los 568 contabilizados en febrero de 2026. Esto supone una reducción de 170 contratos en términos absolutos, lo que equivale a una caída aproximada del 23,0 por ciento en el conjunto de la contratación.Además, el descenso interanual se produce tanto en la contratación indefinida como en la temporal. Hace un año se contabilizaron 259 contratos indefinidos y 479 temporales, mientras que en febrero de este año se registraron 162 y 406, respectivamente. En términos porcentuales, los indefinidos representaban entonces el 35,1 por ciento del total, frente al 28,5 por ciento actual, mientras que los temporales han pasado del 64,9 por ciento al 71,5 por ciento.Si se analiza la evolución de la contratación desde febrero de 2025 hasta febrero de 2026, los datos reflejan una notable oscilación en el número de contratos registrados mes a mes. El volumen más elevado del periodo se produjo en noviembre de 2025, con 839 contratos, seguido de febrero de 2025 y agosto de ese mismo año, ambos con cifras próximas o superiores a los setecientos contratos.Durante el verano y el inicio del otoño se mantuvieron niveles de contratación relativamente altos, con registros de 730 contratos en agosto, 657 en septiembre y 634 en octubre. Posteriormente, el pico de noviembre dio paso a una moderación en diciembre, con 676 contratos, y a un nuevo descenso en enero de 2026, cuando se firmaron 680.Finalmente, el dato de febrero de 2026 confirma una tendencia a la baja en comparación con los meses inmediatamente anteriores, situando la cifra de contratación en 568 contratos, uno de los registros más bajos del último año analizado.