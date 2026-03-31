La Hermandad de la Humildad envuelve Montilla con su carisma franciscano

Humildad

Cofradía: Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano.

Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano.

Templo: Parroquia de San Francisco Solano.

Parroquia de San Francisco Solano.

Fundación: 1994.

1994.

Hermano mayor: Tomás Jiménez Polo.

Tomás Jiménez Polo.

Obra social: la cofradía colabora con Manos Unidas, con la Delegación Diocesana de Misiones, con Cáritas Parroquial y con el Centro de Transfusión Sanguínea, Tejidos y Células de Córdoba.

la cofradía colabora con Manos Unidas, con la Delegación Diocesana de Misiones, con Cáritas Parroquial y con el Centro de Transfusión Sanguínea, Tejidos y Células de Córdoba.



Pasos: dos.

dos.

Hábito: Hábito franciscano, túnica y capa marrón, cordón blanco y capirote granate.

Hábito franciscano, túnica y capa marrón, cordón blanco y capirote granate.

Tiempo de paso: 50 minutos.

50 minutos.

Salida: 20.15 de la tarde.

20.15 de la tarde.

Itinerario: Parroquia de San Francisco Solano, San Francisco Solano, Santa Ana, Fernández y Canivell, Escuelas, Herradores ( 21.00 horas ), Don Gonzalo, Diego de Alvear, Hermanos Garnelo, Plaza de la Rosa, San Juan de Ávila, San Luis, Alta y Baja, Aleluya, Blanco ( 22.15 ), Enfermería, San Sebastián, Virgen del Carmen ( 23.05 ), La Gavia, San Francisco Solano y Parroquia de San Francisco Solano.

Parroquia de San Francisco Solano, San Francisco Solano, Santa Ana, Fernández y Canivell, Escuelas, Herradores ( ), Don Gonzalo, Diego de Alvear, Hermanos Garnelo, Plaza de la Rosa, San Juan de Ávila, San Luis, Alta y Baja, Aleluya, Blanco ( ), Enfermería, San Sebastián, Virgen del Carmen ( ), La Gavia, San Francisco Solano y Parroquia de San Francisco Solano.

Entrada: 00.00 de la medianoche.

00.00 de la medianoche.

Acompañamiento musical: Agrupación Musical “La Unión” de Montilla y Banda de Música “Nuestro Padre Jesús Nazareno” de Almogía (Málaga).

La Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano realizará hoy su estación de penitencia desde la Parroquia de San Francisco Solano, en una tarde de Martes Santo que llevará hasta las calles del casco histórico de Montilla un cortejo marcado por la devoción, los estrenos y la música como hilo conductor de la emoción cofrade.La previsión meteorológica acompañará este esperado desfile procesional. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma para hoy una jornada plenamente primaveral, sin riesgo alguno de lluvia, lo que permitirá que la hermandad de El Santo desarrolle su recorrido con normalidad y sin la incertidumbre que, en otros años, ha condicionado la salida.Además, uno de los grandes focos de atención volverá a situarse en el paso de palio de María Santísima de la Caridad en sus Tristezas, imagen realizada por el imaginero Miguel Arjona Navarro en 1987, que volverá a recorrer las calles de Montilla con el acompañamiento de la Banda de Música Jesús Nazareno de Almogía, conocida popularmente como la. Esta formación malagueña, con una amplia trayectoria tras advocaciones de relevancia, aportará un sello sonoro característico al discurrir de la Virgen.El repertorio musical contará con la interpretación de la marcha, compuesta por el joven director Juan Alberto Gómez Villanueva y concebida específicamente para esta imagen, una pieza que se ha consolidado como uno de los grandes hitos recientes en la historia musical de la corporación.A su vez, el paso de palio volverá a deslumbrar con su conjunto textil, en el que destacan las bambalinas y el techo en terciopelo bordados en el Taller de Salteras, así como el singular manto pintado por Alberto Vega, una obra nacida de la implicación de la cuadrilla de costaleros y de más de seiscientos vecinos que dejaron su nombre en esta pieza cargada de simbolismo colectivo.De igual modo, la Santísima Virgen de la Caridad estrenará en esta jornada un nuevo fajín de registros que enriquecerá su ajuar. Se trata de una pieza realizada sobre lamé de oro, con brocados antiguos, encajes en punto de España y galonería en oro, rematada con flecos de canutillo y canelones dorados. Este estreno, fruto de una donación, representa una nueva muestra de la devoción de sus fieles y del cuidado con el que la hermandad continúa engrandeciendo su patrimonio, con la labor destacada de su vestidor, Álvaro Ruiz.Por otro lado, el paso de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia volverá a recorrer las calles acompañado por la Agrupación Musical La Unión, con la que mantiene una estrecha vinculación desde hace tres lustros. La formación decana de la Semana Santa montillana interpretará, entre otras composiciones, la marcha, obra de Carlos Ramírez Raya, que forma parte del repertorio dedicado a esta imagen de profundo recogimiento.Los momentos de mayor intensidad se vivirán, como es tradición, al paso del Señor por las calles Alta y Baja, donde la imagen —sentada, coronada de espinas y sumida en la contemplación— encontrará el calor de un barrio que aguarda cada año su llegada con una devoción ya arraigada en sus corazones.Asimismo, lasestarán dedicadas a figuras especialmente vinculadas a la hermandad, como Rafael Cerrillo, consiliario perpetuo y fundador; Francisco Tejedera Arrabal —que falleció el 12 de mayo de 2005 a los 32 años de edad—; Miguel Ángel Sastre García —que perdió la vida el 3 de octubre de 2023— o Antonio Herrador Navarro, autor del paso del Señor, conocido como, fallecido el 28 de noviembre de 2024 a los 91 años.Finalmente, los nazarenos lucirán los cordones franciscanos realizados por las Hermanas Clarisas Franciscanas de Montilla, que se incorporan al hábito que identifica a esta corporación desde su primera salida en 1996, en una noche en la que la Humildad y la Caridad volverán a tomar las calles como expresión viva de la fe y la tradición de Montilla.