La noche del Martes Santo se llena de historia con la Vera Cruz de Montilla

Vera Cruz

Cofradía: Cofradía Penitencial de la Vera Cruz y Devota Hermandad del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra.

Cofradía Penitencial de la Vera Cruz y Devota Hermandad del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra.

Templo: Parroquia de Santiago Apóstol.

Parroquia de Santiago Apóstol.

Fundación: 1535.

1535.

Hermano mayor: Juan Antonio Prieto Velasco.

Juan Antonio Prieto Velasco.

Obra social: La cofradía colabora con la venta de dulces elaborados por las hermanas del convento de Santa Clara de Montilla, así como con las acciones solidarias que llevan a cabo la Brigada "Guzmán el Bueno" X y el Regimiento Córdoba 10 en diferentes misiones de paz.

La cofradía colabora con la venta de dulces elaborados por las hermanas del convento de Santa Clara de Montilla, así como con las acciones solidarias que llevan a cabo la Brigada "Guzmán el Bueno" X y el Regimiento Córdoba 10 en diferentes misiones de paz.



Pasos: uno.

uno.

Hábito: Túnica negra, con capirote y fajín de color verde oscuro.

Túnica negra, con capirote y fajín de color verde oscuro.

Tiempo de paso: 30 minutos.

30 minutos.

Salida: 20.00 de la tarde.

20.00 de la tarde.

Itinerario: Parroquia de Santiago Apóstol, Iglesia, Gran Capitán, José de los Ángeles, Corredera, Puerta de Aguilar ( 22.00 horas ), Ortega, Fuente Álamo, San Francisco Solano ( 22.45 ), Ballén, Plazuela de la Inmaculada, Corredera ( 23.15 ), Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado, Iglesia y Parroquia de Santiago Apóstol.

Parroquia de Santiago Apóstol, Iglesia, Gran Capitán, José de los Ángeles, Corredera, Puerta de Aguilar ( ), Ortega, Fuente Álamo, San Francisco Solano ( ), Ballén, Plazuela de la Inmaculada, Corredera ( ), Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado, Iglesia y Parroquia de Santiago Apóstol.

Entrada: 00.30 de la noche.

00.30 de la noche.

Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y Tambores de la Brigada "Guzmán el Bueno" X.

Montilla vivirá esta noche una de las estaciones de penitencia más esperadas de su Semana Santa, cuando la Cofradía Penitencial de la Vera Cruz y Devota Hermandad del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra realice su salida procesional desde la Parroquia de Santiago Apóstol a partir de las 20.00 de la tarde, en una jornada de Martes Santo marcada por el ambiente primaveral.La hermandad más antigua de la ciudad afronta esta nueva estación de penitencia en un contexto de especial significado histórico y patrimonial, al continuar conmemorando el legado del Santo Cristo de Zacatecas, una de las imágenes más singulares del panorama sacro andaluz. Fundada en la primera mitad del siglo XVI, la corporación ha sido testigo del devenir espiritual de generaciones de montillanos, consolidando con el paso de los siglos una identidad profundamente arraigada en la tradición local.El cortejo volverá a abrirse con la Cruz de Guía, una pieza anónima del siglo XVII realizada en madera policromada que incorpora la imagen de un crucificado, escoltada por los faroles diseñados por Manuel Jurado y Miguel Ortiz, inspirados en la Capilla Sacramental del templo mayor de La Escuchuela. La bandera corporativa, confeccionada en terciopelo verde y enriquecida con una pintura de la artista local María José Ruiz, aportará una nota de elegancia al desfile procesional.Con todo, uno de los estrenos más destacados de este Martes Santo podrá admirarse en el propio paso procesional, donde se incorporarán por primera vez las doce cartelas del Apostolado bendecidas el pasado 22 de febrero durante la Solemne Función de Regla.Estas piezas, realizadas por la artista montillana Inmaculada Navarro Polonio, recrean en formato reducido los apóstoles pintados por José Santiago Garnelo y Alda que se conservan en la Parroquia de Santiago Apóstol, en un ejercicio de fidelidad técnica y sensibilidad artística que enriquece notablemente el patrimonio de la cofradía.El tramo de acólitos precederá al paso portando incensarios y naveta de estilo manierista, en consonancia con el resto de insignias diseñadas por Antonio Maya Velázquez y ejecutadas por los Hermanos Zamorano. Sobre el trono, el Santo Cristo de Zacatecas y Nuestra Señora del Socorro conformarán un conjunto de profunda carga devocional e histórica.El Cristo, una talla de origen colonial elaborada con caña de maíz, madera de colorín y papel amate, fue donado en 1576 por el montillano Andrés de Mesa tras su regreso del Virreinato de Nueva España, lo que lo convierte en una pieza única dentro del patrimonio religioso español. Por su parte, la advocación de la Virgen del Socorro, introducida en España por las huestes de Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán, refuerza el vínculo histórico de esta devoción con los orígenes de la Edad Moderna.Por otro lado, la estación de penitencia contará nuevamente con el acompañamiento de la Banda de Cornetas y Tambores de la Brigada “Guzmán el Bueno” X, cuyo estrecho vínculo con la hermandad se mantiene desde hace años, reforzado por la distinción de Hermano Mayor Honorario concedida al Regimiento Córdoba 10. La presencia de la escuadra de gastadores y los banderines militares volverá a imprimir al cortejo ese carácter sobrio y castrense que lo distingue dentro de la Semana Santa montillana.La figura del Santo Cristo de Zacatecas ha adquirido en las últimas semanas un notable protagonismo en la vida cofrade de la ciudad. El pasado 12 de marzo, la Casa del Inca acogió unaque sirvió para presentar el cartel anunciador de la Semana Santa de 2026, protagonizado precisamente por esta imagen y firmado por el fotógrafo montillano Chema G. Mármol. La obra, que incorpora una tipografía diseñada por Antonio Armada inspirada en antiguos carteles cofrades, refuerza el diálogo entre tradición y contemporaneidad.En esa misma línea de proyección artística, la cofradía ha encargado al reconocido pintor pontanés Javier Aguilar Cejas la realización del cartel conmemorativo del 450.º aniversario de la llegada del Santo Cristo de Zacatecas a Montilla, una efeméride que pone en valor la profunda huella histórica y devocional de la imagen en la ciudad.De este modo, la procesión recorrerá las principales calles del centro histórico hasta regresar al templo mayor de La Escuchuela en torno a la medianoche, culminando así una jornada que, bajo la calma del cielo primaveral, volverá a convertir la noche del Martes Santo en un escenario de recogimiento, historia y fervor compartido.