La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur recuerda a Manuel Ruiz Luque



FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN MANUEL RUIZ LUQUE JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN MANUEL RUIZ LUQUE

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha recordado esta mañana la figura de Manuel Ruiz Luque,y Medalla de Andalucía, quea los 91 años de edad, tras una intensa y prolífica vida dedicada a retratar la vida de su ciudad y a recuperar su historia de la mano de un fondo bibliográfico y documental que ha trascendido fronteras.El homenaje a la figura del bibliófilo montillano ha tenido lugar durante un pleno extraordinario celebrado en su sede, en el que también se han abordado asuntos clave para la gestión económica, organizativa y estratégica de la entidad, con especial atención a la liquidación presupuestaria de 2025, la aprobación de la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la tramitación de una operación financiera vinculada a fondos europeos.La sesión plenaria ha combinado el análisis técnico de cuestiones económicas con un momento de memoria institucional al término de la convocatoria. El presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, ha tenido unas palabras de recuerdo y respeto hacia Manuel Ruiz Luque,, y en nombre de la institución, ha trasladado sus más sinceras condolencias y se ha unido al dolor de su familia, amistades y de toda la ciudadanía.Además de ese gesto de reconocimiento, el Pleno ha centrado buena parte de su contenido en el examen de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2025. Según se ha dado cuenta en la sesión, el resultado arroja un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 100.112,81 euros.Miguel Ruz ha subrayado que “estos resultados confirman la buena salud financiera de la entidad y la seriedad con la que se gestionan los recursos públicos y la liquidación del ejercicio 2025 cumple con la regla de gasto, el límite de deuda y el objetivo de estabilidad presupuestaria, lo que supone una garantía de solvencia y de confianza tanto para los municipios como para otras administraciones”.En ese sentido, la presidencia ha puesto el acento en el cumplimiento de los principales indicadores económicos exigidos por la normativa vigente, destacando que la entidad mantiene los parámetros de estabilidad presupuestaria, control del endeudamiento y respeto a la regla de gasto, elementos que, según se ha expuesto, refuerzan la confianza institucional y la capacidad operativa de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa.Por otro lado, el Pleno ha aprobado la primera Relación de Puestos de Trabajo de la entidad, un documento que ordena y estructura sus recursos humanos. Miguel Ruz ha calificado este acuerdo como “histórico y decisivo para la organización interna de la entidad, porque con la RPT dotamos a la Mancomunidad de una herramienta fundamental para ordenar y estructurar adecuadamente nuestros recursos humanos, aportando claridad, objetividad y seguridad jurídica”.De igual modo, el presidente ha añadido que “este documento permite definir de forma precisa las funciones, responsabilidades y requisitos de cada puesto, lo que redundará en una gestión más eficiente y profesionalizada, mejora las condiciones de transparencia interna y nos ayuda a planificar el futuro, optimizar los servicios que ofrecemos y reforzar nuestro compromiso con los ayuntamientos, es decir, que es la base de una administración moderna, eficaz y orientada al servicio público”. Con esta aprobación, la entidad establece un marco organizativo que fija las bases de su estructura interna y delimita con precisión las responsabilidades de cada puesto.Y es que la sesión también ha abordado la planificación financiera vinculada a proyectos de mayor alcance. El Pleno ha aprobado la propuesta de solicitud de autorización al Órgano de Tutela Financiera de la Junta de Andalucía para la posterior concertación de una operación de préstamo a largo plazo. Esta medida está relacionada con la ejecución del Plan de Actuación Integrado “Conecta Campiña Sur”, que contará con una asignación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 5.974.452 euros para el periodo 2026-2029.Sobre este punto, Miguel Ruz ha explicado que “ante la magnitud de las inversiones previstas y la necesidad de anticipar pagos de gastos subvencionables mientras se tramitan los reembolsos europeos, la Mancomunidad ha estimado una necesidad de financiación temporal para 2026 de 981.346,67 euros, estrictamente vinculada a la ejecución del citado Plan y a la correcta absorción de los fondos europeos asignados, lo que es una operación estrictamente ligada a la correcta ejecución del plan y a la absorción eficaz de los fondos europeos, sin comprometer la estabilidad financiera de la entidad”.La operación proyectada, según se ha detallado en el Pleno, responde a la necesidad de adelantar recursos para garantizar el desarrollo del plan y facilitar la gestión de los reembolsos europeos, sin alterar los equilibrios presupuestarios ni comprometer la estabilidad financiera de la institución.