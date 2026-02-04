El paro aumenta ligeramente en Montilla en el primer mes del año

El número de personas paradas registradas en Montilla aumentó durante el pasado mes de enero, rompiendo la tendencia descendente con la que se había cerrado 2025, según los datos difundidos ayer por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El municipio contabilizó 1.284 personas desempleadas, lo que supone 15 más que en diciembre, cuando el paro se situaba en 1.269 personas.Este incremento mensual equivale a una subida del 1,18 por ciento y se produce después de varios meses consecutivos de descensos que habían llevado al desempleo local a niveles no registrados desde mediados de la década de 2000. El aumento afecta tanto al paro masculino como al femenino, si bien con una evolución desigual entre ambos colectivos.En ese sentido, 442 hombres figuraban como personas paradas registradas al cierre de enero, frente a los 428 contabilizados en diciembre, lo que supone un incremento mensual de 14 desempleados. El paro masculino representa así el 34,42 por ciento del total. Por su parte, 842 mujeres se encontraban en situación de desempleo, una más que el mes anterior, concentrando el 65,58 por ciento del paro registrado en el municipio.Por otro lado, los datos de personas demandantes de empleo, que incluyen tanto a quienes participan en acciones formativas como a quienes perciben el subsidio agrario, muestran también un aumento en el primer mes del año. En enero se registraron 2.649 personas demandantes de empleo, frente a las 2.574 de diciembre, lo que supone 75 más y una subida mensual del 2,91 por ciento.Del total de personas demandantes de empleo, 882 eran hombres, lo que representa el 33,31 por ciento, mientras que 1.767 eran mujeres, equivalentes al 66,69 por ciento. Esta distribución mantiene una clara mayoría femenina, en línea con la estructura observada tanto en el paro registrado como en los datos de los últimos meses.De igual modo, la comparación interanual permite situar los datos actuales en un contexto más amplio. En enero de 2025, Montilla contabilizaba 1.383 personas paradas registradas, por lo que la cifra actual de 1.284 desempleados supone 99 menos que hace un año, lo que se traduce en una reducción interanual del 7,16 por ciento del paro registrado.Este comportamiento interanual enlaza con la evolución positiva que se venía observando a lo largo del pasado ejercicio., el municipio cerró 2025 con los mejores datos de paro de los últimos veinte años, tras encadenar en diciembre un nuevo descenso que situó el desempleo en niveles no vistos desde junio de 2005. El repunte registrado en enero se produce, por tanto, tras ese cierre de año especialmente favorable y dentro de una trayectoria que, en términos interanuales, continúa reflejando un menor número de personas desempleadas en Montilla.