La medicina personalizada transforma la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer

Avances en Oncología Médica

La innovación científica, la prevención y el abordaje personalizado están redefiniendo el presente y el futuro del cáncer. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer —que se conmemora hoy—, la doctora, jefa deldel, destaca que “cada avance científico es una oportunidad real para cambiar la historia de la enfermedad y ofrecer más esperanza a los pacientes”.Los progresos en investigación han transformado de forma decisiva el enfoque global del tratamiento oncológico, con el desarrollo de dianas terapéuticas cada vez más precisas y eficaces. En este contexto, el diagnóstico molecular se ha convertido en una herramienta clave para abordar cada tumor de manera individualizada, mientras que la detección precoz continúa siendo la primera línea de defensa frente a la enfermedad.La doctora Rubio explica que el aumento de la incidencia del cáncer en España está relacionado con factores como el envejecimiento de la población y la exposición a hábitos de riesgo —tabaco, alcohol, obesidad o sedentarismo—.No obstante, subraya que “las estrategias de prevención y cribado permitirán reducir la mortalidad en los próximos años, incluso aunque aumenten los casos diagnosticados, porque detectar antes significa tratar mejor y con mayores probabilidades de éxito”.Según el informe sobre el cáncer en España en 2025, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se preveía el diagnóstico de unos 296.000 nuevos casos de cáncer en España, lo que supondría un incremento del 3,3 por ciento respecto a 2024 (que alcanzó unos 286.664 casos).Los tumores con mayor incidencia son el cáncer colorrectal, de mama, pulmón, próstata y vejiga. Sin embargo, las tasas de mortalidad han disminuido de forma progresiva gracias a los avances en diagnóstico precoz, cirugía, inmunoterapia, y terapias dirigidas personalizadas, que “no sólo están aumentando la supervivencia, sino también mejorando de manera muy significativa la calidad de vida de los pacientes, e incluso logrando la curación en determinados casos”, afirma la especialista.En España, el cáncer es la segunda causa de muerte, muy próxima a las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la doctora Rubio insiste en que una parte importante de los tumores son prevenibles y tratables si se detectan a tiempo.En este sentido, recuerda la importancia de promover hábitos de vida saludables, como una alimentación equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico y la reducción del consumo de alcohol, así como el papel clave de las campañas de vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B.Asimismo, incide en la relevancia de los programas de cribado y de las revisiones periódicas -mamografías, citologías y colonoscopias- y en la necesidad de no ignorar síntomas persistentes. “Consultar a tiempo puede salvar vidas”, recalca.La doctora Rubio subraya que la Oncología Médica vive un momento de grandes avances, con una medicina cada vez más precisa y personalizada basada en la identificación de biomarcadores. “Hoy no se entiende tratar un cáncer sin conocer su biología molecular. Saber qué alteraciones presenta el tumor nos permite elegir el tratamiento más adecuado y cambiar la evolución de la enfermedad”, señala. Este progreso constante refuerza la importancia de la investigación y del avance hacia modelos asistenciales que integren a distintos especialistas en un abordaje multidisciplinar centrado en la persona.La doctora Rubio también pone el foco en la importancia del estado emocional de los pacientes con cáncer. La relación entre cuerpo y mente influye de forma directa en la evolución de la enfermedad y en la tolerancia a los tratamientos. Alteraciones del sueño, ansiedad o depresión pueden agravar síntomas como el dolor o la fatiga y reducir la eficacia de la quimioterapia.Por ello, destaca la necesidad de incorporar el apoyo psicológico desde el diagnóstico y durante todo el proceso terapéutico, no solo para los pacientes, sino también para sus familias. “Atender las necesidades emocionales, sociales y psicológicas es tan importante como tratar la enfermedad”, afirma la especialista del Hospital Quirónsalud Córdoba.En este Día Mundial contra el Cáncer, la doctora Rubio invita a la sociedad a reflexionar, informarse y sumar esfuerzos para romper estigmas, apoyar a quienes conviven con la enfermedad y reforzar el compromiso colectivo frente al cáncer. “Unidos marcamos la diferencia y construimos un futuro con más esperanza”, concluye.