La colaboración ciudadana permite salvar la vida a un ciclista que sufrió un infarto

La rápida intervención de un técnico de Emergencias jubilado, junto a una enfermera y un agente de la Policía Local fuera de servicio, logró salvar ayer la vida a un ciclista que sufrió un infarto en la Avenida de Italia de Montilla, a la altura de la Cervecería Gambrinus, según han detallado afuentes de la Policía Local y varios testigos de los hechos.El suceso se produjo al mediodía de ayer, cuando el ciclista, que paseaba en bicicleta con varios amigos, comenzó a encontrarse mal. Según el relato trasladado por las mismas fuentes, el hombre —cuya identidad no ha trascendido— ya había advertido a sus acompañantes de que se sentía indispuesto mientras circulaba por La Vereda del Cerro Macho.Tal y como han explicado a este periódico desde la Policía Local, "al llegar a la altura del Gambrinus, en la Avenida de Italia, el ciclista se detuvo y cayó desplomado al suelo". En ese momento, y ante la gravedad de la situación, los amigos que lo acompañaban lo colocaron en posición de seguridad y uno de los integrantes del grupo, un técnico de Emergencias Sanitarias ya jubilado, comenzó a practicarle las técnicas de reanimación cardiopulmonar.Durante el proceso, que se extendió por espacio de quince minutos, también colaboraron un agente de la Policía Local que estaba fuera de servicio y una enfermera que también se hallaba en el lugar. Ambos prestaron ayuda al técnico de Emergencias que practicaba las maniobras de reanimación cardiopulmonar y que mantuvo durante más de de un cuarto de hora.Según las mismas fuentes, el hombre “llevaba un hilito nada más de pulso” y presentaba un tono morado en su cara, lo que evidenciaba la gravedad de su estado. Por este motivo, las labores de reanimación cardiopulmonar se mantuvieron de manera ininterrumpida hasta la llegada de los servicios sanitarios. Poco después acudieron también otros efectivos de la Policía Local.De igual modo, las fuentes consultadas señalaron que, tras ser estabilizado en el lugar, el ciclista fue trasladado de urgencia al Hospital de Montilla y, posteriormente, fue derivado a un centro hospitalario de Córdoba. Por el momento, se desconoce el alcance de las posibles secuelas sufridas por el hombre.Los propios efectivos sanitarios que atendieron al hombre destacaron la actuación del técnico de Emergencias, de la enfermera y del policía local fuera de servicio, que ya había participado hace unos años en otra intervención en la que logró salvar la vida a un bebé. En esta ocasión, la colaboración ciudadana resultó decisiva para mantener con vida al ciclista hasta la llegada de los recursos sanitarios.La intervención, desarrollada en plena vía pública y ante la mirada de varios testigos, volvió a poner de relieve la importancia de una actuación inmediata ante unos hechos de estas características. En este caso, la presencia casual de profesionales formados en técnicas de reanimación permitió sostener al ciclista en una situación crítica hasta que pudo recibir asistencia médica especializada.