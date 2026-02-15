Montilla brilla en la entrega de premios del Circuito Provincial de Carreras Populares 2025



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

El protagonismo de los deportistas montillanos marcó este fin de semana la gala de entrega de premios del Circuito Provincial de Carreras Populares 2025 celebrada en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, donde se reconoció el esfuerzo de los atletas más destacados de una edición que ha contado con 58 pruebas y la participación de 3.000 corredores individuales.La cita, que reunió a representantes institucionales, clubes y deportistas de toda la provincia, sirvió para poner en valor el papel de corredores vinculados al Club Atletismo Montilla, al Club Atlético Gran Capitán, al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y a otros atletas montillanos integrados en equipos provinciales, en el marco de un circuito que ha vuelto a recorrer buena parte del territorio cordobés.El salón de actos del Palacio de la Merced acogió así el multitudinario acto de clausura y reconocimiento de un circuito que, en su edición de 2025, ha estado integrado por 58 pruebas, de las cuales 44 se celebraron en distintos municipios de la provincia y 14 en la capital cordobesa.Durante la gala, el delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, comentó la relevancia de esta iniciativa deportiva, que definió como un proyecto consolidado en el calendario atlético. En ese sentido, afirmó que se trata de un circuito provincial “que moviliza a muchísimas personas en toda nuestra provincia gracias a todas las pruebas que comprende”.Además, subrayó la dimensión económica que adquieren estas citas en los municipios que las acogen, y señaló que constituyen “un ejemplo de cómo a través del deporte se puede dinamizar una localidad y generar oportunidades económicas y de desarrollo”.De igual modo, Martín manifestó que el circuito “goza de gran aceptación y es una manera de hacer que los recursos turísticos con los que cuenta nuestra provincia lleguen a más población ya que son muchos los participantes, y también las familias, las que se desaplazan bien para correr las carreras bien para disfrutar de las localidades donde tienen lugar”.El Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Córdoba 2025 ha repartido a lo largo de sus 58 pruebas un total de 15.000 euros en premios y ha contado con la participación de 3.000 deportistas individuales, cifras que reflejan el alcance de una iniciativa que combina competición, promoción del deporte base y dinamización territorial.A lo largo de la ceremonia se entregaron galardones correspondientes al ranking de clubes, así como al ranking de menores en categoría masculina y femenina, desde Sub-10 hasta Sub-18. También se reconoció a los atletas de mayores en Modalidad A, correspondiente a pruebas de menos de 10 kilómetros, y en Modalidad B, para distancias superiores a 10 kilómetros, abarcando desde Sub-20 hasta Master F, además de deportistas con discapacidad intelectual y física. La gala incluyó igualmente un premio a la perseverancia.En ese contexto, la presencia de deportistas montillanos volvió a hacerse notar en los distintos podios y clasificaciones finales, reflejando el peso específico del atletismo local dentro del panorama provincial. Corredores del Club Atletismo Montilla, del Club Atlético Gran Capitán y del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, junto a otros atletas de la localidad integrados en diferentes formaciones cordobesas, formaron parte de los rankings y recogieron reconocimientos en una ceremonia que puso el broche a meses de competición.Por otro lado, la organización del circuito volvió a recaer en la Federación Andaluza de Atletismo, con la colaboración de la Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba y del Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Córdoba. Asimismo, contó con el patrocinio de la Fundación Sebastián Almagro, Covap, Gusto del Sur, Junta de Andalucía y Cosuol.La gala celebrada este fin de semana en el Palacio de la Merced sirvió, en definitiva, para reconocer el esfuerzo acumulado durante toda la temporada y para cerrar una edición que ha vuelto a recorrer carreteras, calles y entornos urbanos y rurales de la provincia, con Montilla y sus deportistas como parte activa de un circuito que sigue consolidándose año tras año.