La FSU impulsa un proyecto para la inclusión de 24 menores vulnerables en Montilla

La Fundación Social Universal (FSU) ha iniciado en Montilla el proyecto, una intervención dirigida a 24 niños y niñas de entre 3 y 12 años que tiene como objetivo promover su bienestar y desarrollo integral desde ámbitos educativos, emocionales, relacionales y de salud.La iniciativa pone el foco en la infancia más vulnerable y combina atención individual con actividades grupales estables que generan un entorno seguro y protector. Juan Manuel Márquez, coordinador de la FSU, señala que el proyecto articula un conjunto de acciones pensadas para dar respuesta a distintas necesidades del día a día.Entre ellas se encuentran los círculos de acogida, las sesiones de psicomotricidad y asamblea, el acompañamiento escolar, las meriendas saludables y el refuerzo en hábitos de higiene e imagen personal. En ese sentido, Juan Manuel Márquez detalla que la iniciativa “combina atención individual con actividades grupales estables que generan un entorno seguro y protector”.De igual modo, la intervención incorpora talleres participativos que emplean la creatividad, el arte y el movimiento como herramientas educativas. Estas dinámicas buscan desarrollar la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la convivencia, al tiempo que las actividades de juego y deporte refuerzan hábitos de vida saludables y favorecen relaciones positivas entre iguales.El coordinador de la entidad ha hecho hincapié en que este nuevo proyecto “incorpora talleres participativos que emplean la creatividad, el arte y el movimiento para desarrollar la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la convivencia”.Por otro lado, una línea específica de la actuación se dirige a la formación y al empoderamiento de familias, voluntariado y equipo profesional. El voluntariado recibe formación en intervención desde el enfoque de derechos y en la construcción de entornos comunitarios inclusivos.Las familias, por su parte, participan en talleres mensuales sobre crianza positiva, gestión del hogar, autoestima, crecimiento personal y creación de redes de apoyo. Asimismo, el equipo profesional se forma en uso responsable de redes sociales con menores y en educación afectivo-sexual de calidad entendida como derecho.Y es que la iniciativa no se limita al trabajo directo con los menores, sino que apuesta también por la sensibilización y el trabajo en red. En este ámbito se contempla la coordinación con servicios sociales y centros educativos, la dinamización de un grupo de apoyo de personas voluntarias y la difusión en medios y redes para favorecer la implicación ciudadana.La Fundación Social Universal es una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo. Desde entonces, la entidad desarrolla iniciativas sociales orientadas a la inclusión y al fortalecimiento de la comunidad.Con esta nueva intervención, Montilla avanza hacia un modelo de comunidad más inclusiva y comprometida con la infancia, fortaleciendo las oportunidades de desarrollo de niños y niñas desde edades tempranas. El proyecto está cofinanciado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través de la convocatoria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2025.