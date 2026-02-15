Ir al contenido principal

La FSU impulsa un proyecto para la inclusión de 24 menores vulnerables en Montilla

La Fundación Social Universal (FSU) ha iniciado en Montilla el proyecto Creando comunidad para mejorar la inclusión social de menores vulnerables, una intervención dirigida a 24 niños y niñas de entre 3 y 12 años que tiene como objetivo promover su bienestar y desarrollo integral desde ámbitos educativos, emocionales, relacionales y de salud.


La iniciativa pone el foco en la infancia más vulnerable y combina atención individual con actividades grupales estables que generan un entorno seguro y protector. Juan Manuel Márquez, coordinador de la FSU, señala que el proyecto articula un conjunto de acciones pensadas para dar respuesta a distintas necesidades del día a día.

Entre ellas se encuentran los círculos de acogida, las sesiones de psicomotricidad y asamblea, el acompañamiento escolar, las meriendas saludables y el refuerzo en hábitos de higiene e imagen personal. En ese sentido, Juan Manuel Márquez detalla que la iniciativa “combina atención individual con actividades grupales estables que generan un entorno seguro y protector”.

De igual modo, la intervención incorpora talleres participativos que emplean la creatividad, el arte y el movimiento como herramientas educativas. Estas dinámicas buscan desarrollar la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la convivencia, al tiempo que las actividades de juego y deporte refuerzan hábitos de vida saludables y favorecen relaciones positivas entre iguales.

HORNO Y ACEITES BELLIDO

El coordinador de la entidad ha hecho hincapié en que este nuevo proyecto “incorpora talleres participativos que emplean la creatividad, el arte y el movimiento para desarrollar la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la convivencia”.

Por otro lado, una línea específica de la actuación se dirige a la formación y al empoderamiento de familias, voluntariado y equipo profesional. El voluntariado recibe formación en intervención desde el enfoque de derechos y en la construcción de entornos comunitarios inclusivos.

Las familias, por su parte, participan en talleres mensuales sobre crianza positiva, gestión del hogar, autoestima, crecimiento personal y creación de redes de apoyo. Asimismo, el equipo profesional se forma en uso responsable de redes sociales con menores y en educación afectivo-sexual de calidad entendida como derecho.

FINCA LA CAÑADA VERDEJO - ALBARIZAS DE LA SIERRA DE MONTILLA - BODEGAS PÉREZ BARQUERO

Y es que la iniciativa no se limita al trabajo directo con los menores, sino que apuesta también por la sensibilización y el trabajo en red. En este ámbito se contempla la coordinación con servicios sociales y centros educativos, la dinamización de un grupo de apoyo de personas voluntarias y la difusión en medios y redes para favorecer la implicación ciudadana.

La Fundación Social Universal es una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo. Desde entonces, la entidad desarrolla iniciativas sociales orientadas a la inclusión y al fortalecimiento de la comunidad.

Con esta nueva intervención, Montilla avanza hacia un modelo de comunidad más inclusiva y comprometida con la infancia, fortaleciendo las oportunidades de desarrollo de niños y niñas desde edades tempranas. El proyecto está cofinanciado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través de la convocatoria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2025.


MONSECOR - AYUDA A DOMICILIO Y SERVICIOS SANITARIOS

LA BODEGA DEL MERCADO - MERCADO VICTORIA (CÓRDOBA)


Quiénes somos
© 2020 Montilla Digital
C/ Fuente Álamo, 34
E-14550 Montilla (Córdoba) · ESPAÑA
montilladigital@gmail.com
ISSN: 3101-0377
ROMDA: VZ1I5LUCNM

Designed by Open Themes & Nahuatl.mx.