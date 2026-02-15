Nueva oportunidad de empleo público en Montilla con una plaza de jardinero

El Ayuntamiento de Montilla ha lanzado una nueva convocatoria de empleo público para cubrir una plaza de oficial de segunda de Jardinería como personal laboral fijo, un proceso selectivo que se dio a conocer el pasado 23 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que abre una nueva oportunidad de acceso al empleo en la localidad. La resolución establece que la selección se realizará mediante el sistema de oposición, por turno libre. La plaza ofertada es única y se integra en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Montilla.En cuanto a los plazos, el periodo de presentación de solicitudes ha quedado fijado a partir del primer día hábil siguiente a la publicación del anuncio en el BOE. De este modo, las personas interesadas han podido iniciar la inscripción desde el pasado lunes 26 de enero y dispondrán de un total de veinte días hábiles para formalizar su solicitud. Atendiendo a este cómputo, la fecha estimada de finalización del plazo se sitúa en el viernes 20 de febrero.Además, la convocatoria cuenta con una tramitación administrativa previa que permite a los aspirantes consultar con detalle las condiciones y requisitos del proceso. Las bases reguladoras del procedimiento fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba, número 209, con fecha de 31 de octubre de 2025, donde se recogen todos los aspectos relativos a las pruebas, los criterios de valoración y la documentación exigida.De igual modo, el extracto de la convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), número 7, el pasado 13 de enero, cumpliendo así con los trámites de publicidad exigidos para este tipo de procesos selectivos en el ámbito de la Administración local.En ese sentido, el Ayuntamiento de Montilla ha indicado que cualquier anuncio, resolución o comunicación posterior relacionada con este proceso selectivo se dará a conocer a través de los canales previstos en las propias bases de la convocatoria, por lo que se recomienda a las personas aspirantes mantenerse atentas a estas publicaciones oficiales para seguir correctamente el desarrollo del procedimiento.