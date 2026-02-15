Montilla recupera la calle para su Carnaval con un desfile multitudinario

Montilla ha celebrado esta mañana su gran pasacalles de Carnaval con miles de vecinos en las calles, un desfile multitudinario que ha partido a las 11.30 desde la Avenida de la Constitución y que ha vuelto a convertir la ciudad en epicentro festivo de la comarca gracias a la elevada participación, el ambiente familiar y una notable afluencia de público favorecida por una climatología más que agradable, tras semanas de lluvias incensantes.La localidad ha vuelto a rendir culto a Don Carnal con uno de los pasacalles más coloridos y concurridos de la provincia de Córdoba, en el que la originalidad, la picaresca, las coreografías multitudinarias y las ganas de pasarlo bien han servido de reclamo para que miles de montillanos se hayan echado a la calle a disfrutar de una fiesta que hunde sus raíces en las Saturnales romanas y que, a lo largo de los siglos, ha logrado sobreponerse a presiones políticas y religiosas.El desfile ha arrancado pasadas las 11.30 de la mañana desde la Avenida de la Constitución, en el entorno del antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda y del CEIP Gran Capitán, y lo ha hecho de la mano de los tradicionales mascarones, entre los que se han infiltrado multitud de tipos, a cada cual más simpático. Desde allí, la comitiva ha recorrido distintas calles hasta desembocar en la Plaza de la Rosa, donde la llegada se ha producido en torno a las 14.30 de la tarde, culminando una jornada marcada por la música, el color y la convivencia.Además, el carácter matinal del desfile ha vuelto a diferenciarlo de otras citas de la comarca y ha reforzado su vocación abierta y participativa, especialmente orientada a familias, colegios y grupos de amigos. Tal y como avanzó el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, “todo apunta a que vamos a tener un Carnaval de lujo, como se merece Montilla”.En ese sentido, el responsable municipal subrayó antes del desfile que “es un pasacalles muy familiar, muy de amigos, en el que colegios y asociaciones se vuelcan, gracias también al apoyo del Ayuntamiento con una importante cuantía en premios, lo que lo hace muy atractivo, incluso para colectivos de la comarca”.El Consistorio ha destinado este año una dotación económica cercana a los 11.500 euros en premios, con 1.500 euros para la carroza ganadora y 400 euros para el primer premio en la modalidad de Asociaciones, además del resto de categorías hasta completar la cifra global prevista.Por otro lado, el apartado competitivo ha vuelto a tener un peso destacado y ha dejado un amplio palmarés en las distintas modalidades. En la primera categoría, dedicada a disfraces individuales, parejas o tríos, el primer premio ha sido para, seguido porEl cuarto puesto ha recaído en, mientras quehan obtenido el quinto premio.ha sido sexto;, séptimo;, octavo;, noveno; yha completado la relación con el décimo premio.De igual modo, en la segunda categoría, destinada a grupos de un mínimo de cuatro personas, el primer premio ha correspondido a, por delante dehan logrado el cuarto puesto, seguidas deen quinto lugar.han sido sextos yhan cerrado la clasificación con el séptimo premio.En la modalidad de Asociaciones, con un mínimo de quince personas, el primer premio ha sido para la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Tenerías del CEIP San José con su propuesta. El segundo galardón ha recaído en la Asociación Cultural Al Compás con, mientras que la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina ha obtenido el tercero conPor su parte, la AMPA El Sabio Andaluz del CEIP Beato Juan de Ávila ha obtenido el cuarto premio con, seguida de la AMPA Fuente Álamo del CEIP San Francisco Solano con. La Comparsa Montillana, que ha participado bajo el nombre, ha logrado el sexto premio, con una carroza que evocaba a los desaparecidos Arcos de la Puerta de Aguilar.Precisamente, la presencia de La Comparsa Montillana ha constituido una de las principales novedades de este Carnaval 2026, en una edición marcada por la recuperación de una agrupación propia tras varios años sin comparsas locales. Con catorce componentes y un repertorio adaptado al tipo con guiños a la realidad local, la agrupación ha sumado puesta en escena y letras, bajo la dirección musical de Darío Jordano.Como novedad organizativa, el Ayuntamiento de Montilla ha habilitado una zona acotada para personas con movilidad reducida en la confluencia del Centro de Salud con la calle Vendimia, en plena Avenida de Andalucía, una medida que ha sido muy aplaudida por el público y por las familias.En este espacio se ha ubicado también el jurado, encargado de valorar las coreografías y puesta en escena de las distintas agrupaciones, tal y como avanzó el edil de Festejos, quien manifestó su deseo de que "todas las personas puedan disfrutar del Carnaval en igualdad de condiciones".El Carnaval 2026, que comenzó oficialmente el pasado 1 de febrero con la presentación del cartel anunciador, ha vivido hoy su jornada más multitudinaria. Montilla ha respondido con participación, creatividad y convivencia en una mañana en la que el color, la música y el ingenio han vuelto a tomar las calles.