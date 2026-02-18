Convierte tu evento en un photocall con letras de gran formato

En cualquier evento, el objetivo es generar impacto visual en nuestro público asistente. Entre todas las opciones disponibles, las letras de gran formato destacan por su presencia. Contar con proveedores especializados en letras grandes para decorar eventos puede marcar la diferencia, reforzando la identidad de marca con soluciones a medida.
En cualquier celebración, la iluminación juega un papel importante a la hora de crear una buena ambientación, por eso muchos confían en las letras con luces de alquiler para dar un toque especial a su evento. Su principal atractivo es que están hechas totalmente en madera y de forma artesanal, e incorporan bombillas LED grandes. Eso les da un acabado rústico y vintage que aporta calidez al ambiente. Se puede formar prácticamente cualquier texto: el abecedario completo está disponible para crear eslóganes o frases que sorprendan a los presentes. Y lo mejor es que su servicio de alquiler por días permite disponer de ellas durante el evento y, una vez finalizado, devolverlas; así no necesitamos tenerlas en propiedad.
En encuentros de empresa en espacios exclusivos, las letras grandes con el nombre de la compañía aportan un toque elegante y muy corporativo. Acompañan la velada, ordenan el espacio y hacen que la marca esté presente de forma natural. En fiestas al aire libre, como eventos culturales, festivales o celebraciones de verano, las letras con luces encajan genial porque decoran sin recargar y crean un punto de referencia muy fotogénico. Muchos organizadores colocan el nombre del evento en la entrada del recinto para dar la bienvenida y reforzar la ambientación, y a los participantes les encanta porque se hacen fotos junto a ellas y las comparten en redes sociales. Para los organizadores, es una solución muy cómoda: el proveedor se ocupa del transporte, el montaje y la retirada, y ellos no tienen que preocuparse por la logística.
A menudo, en un evento lo que se busca es plasmar el branding al detalle, y ahí lo ideal es apostar por letras hechas a medida. Hay proveedores de letras de porexpan gigantes que adaptan el diseño de tu marca para llevarlo al gran formato. Son letras de poliestireno, un material espumado muy ligero, formado por pequeñas esferas. Permiten crear tanto letras como logotipos: desde un elemento discreto, de carácter informativo, hasta un elemento corpóreo de grandes dimensiones que preside el espacio y potencia la presencia de marca.
Sus medidas se adaptan a cada montaje: desde letras pequeñas para sobremesa hasta piezas de 2 metros, pensadas para verse desde lejos. Otra ventaja es que se puede personalizar el espesor para lograr ese efecto de letras 3D que tanto gusta en presentaciones y, además, mejorar la estabilidad. Se mantienen de pie en el suelo sin necesidad de soportes y su bajo peso permite moverlas fácilmente entre distintos espacios.
Son perfectas para celebraciones de pocos días y se pueden instalar tanto en interior como en exterior, ya que resisten bien la humedad. Además, al poder pintarlas, podemos protegerlas del sol y reforzar el branding con el color corporativo.
Están presentes en los stands de ferias comerciales para llamar la atención del público y despertar interés por los productos o servicios. También se instalan en congresos y convenciones, sobre el escenario, acompañando las ponencias y respaldando a los conferenciantes con un gran impacto visual. Y, por supuesto, funcionan como photocall de la fiesta: junto a una alfombra roja, aportan ese toque de glamour y crean el rincón perfecto para las fotografías.
Decoran cualquier momento digno de celebrar, desde los momentos románticos como pedidas de mano, acompañando con letras como "Marry me" el momento del sí quiero. También están presentes en las bodas, desde la ceremonia hasta el banquete, e incluso el primer baile de los recién casados, mientras los invitados posan junto a ellas y se llevan un recuerdo precioso con sus iniciales en grande. En comuniones y bautizos, es típico incluir letras grandes con el nombre de los niños aportando un toque dulce e infantil al salón. Y ahora han entrado con fuerza las fiestas baby shower, en las que dar la bienvenida al recién nacido con letras grandes es la nueva moda.
Cuando el número debe ser el centro de atención, por ejemplo, en un aniversario, colocar cifras en gran tamaño hace que el motivo de la celebración se entienda al primer vistazo. En eventos de empresa, además, quedan especialmente bien para destacar los años desde la fundación, un aniversario corporativo o un hito de trayectoria. Y en celebraciones particulares, la combinación de letras y números funciona especialmente bien: puedes poner el nombre del protagonista (o una palabra corta como “Felicidades”) y acompañarlo con cifras XXL. En una quinceañera, por ejemplo, el “15” en grande junto al nombre crea un photocall perfecto; en un bar mitzvá, el número puede acompañar el nombre y un mensaje sencillo; y en una puesta de largo, el “18” se convierte en el centro de todas las fotos. Lo habitual es colocarlos junto a la tarta o en un rincón destacado: familiares, amigos o compañeros se turnan con el homenajeado, y ese conjunto acaba siendo uno de los recuerdos más icónicos del evento.
Sea cual sea el formato, el objetivo es el mismo: que el mensaje se vea, se entienda y se recuerde. Con letras y números en gran tamaño, la identidad deja de ser un detalle y pasa a formar parte de la experiencia.
Letras con luces de alquiler para eventos
En cualquier celebración, la iluminación juega un papel importante a la hora de crear una buena ambientación, por eso muchos confían en las letras con luces de alquiler para dar un toque especial a su evento. Su principal atractivo es que están hechas totalmente en madera y de forma artesanal, e incorporan bombillas LED grandes. Eso les da un acabado rústico y vintage que aporta calidez al ambiente. Se puede formar prácticamente cualquier texto: el abecedario completo está disponible para crear eslóganes o frases que sorprendan a los presentes. Y lo mejor es que su servicio de alquiler por días permite disponer de ellas durante el evento y, una vez finalizado, devolverlas; así no necesitamos tenerlas en propiedad.
En encuentros de empresa en espacios exclusivos, las letras grandes con el nombre de la compañía aportan un toque elegante y muy corporativo. Acompañan la velada, ordenan el espacio y hacen que la marca esté presente de forma natural. En fiestas al aire libre, como eventos culturales, festivales o celebraciones de verano, las letras con luces encajan genial porque decoran sin recargar y crean un punto de referencia muy fotogénico. Muchos organizadores colocan el nombre del evento en la entrada del recinto para dar la bienvenida y reforzar la ambientación, y a los participantes les encanta porque se hacen fotos junto a ellas y las comparten en redes sociales. Para los organizadores, es una solución muy cómoda: el proveedor se ocupa del transporte, el montaje y la retirada, y ellos no tienen que preocuparse por la logística.
Letras de porexpan gigantes para eventos
A menudo, en un evento lo que se busca es plasmar el branding al detalle, y ahí lo ideal es apostar por letras hechas a medida. Hay proveedores de letras de porexpan gigantes que adaptan el diseño de tu marca para llevarlo al gran formato. Son letras de poliestireno, un material espumado muy ligero, formado por pequeñas esferas. Permiten crear tanto letras como logotipos: desde un elemento discreto, de carácter informativo, hasta un elemento corpóreo de grandes dimensiones que preside el espacio y potencia la presencia de marca.
Sus medidas se adaptan a cada montaje: desde letras pequeñas para sobremesa hasta piezas de 2 metros, pensadas para verse desde lejos. Otra ventaja es que se puede personalizar el espesor para lograr ese efecto de letras 3D que tanto gusta en presentaciones y, además, mejorar la estabilidad. Se mantienen de pie en el suelo sin necesidad de soportes y su bajo peso permite moverlas fácilmente entre distintos espacios.
Son perfectas para celebraciones de pocos días y se pueden instalar tanto en interior como en exterior, ya que resisten bien la humedad. Además, al poder pintarlas, podemos protegerlas del sol y reforzar el branding con el color corporativo.
Están presentes en los stands de ferias comerciales para llamar la atención del público y despertar interés por los productos o servicios. También se instalan en congresos y convenciones, sobre el escenario, acompañando las ponencias y respaldando a los conferenciantes con un gran impacto visual. Y, por supuesto, funcionan como photocall de la fiesta: junto a una alfombra roja, aportan ese toque de glamour y crean el rincón perfecto para las fotografías.
Ideas para celebraciones y eventos
Decoran cualquier momento digno de celebrar, desde los momentos románticos como pedidas de mano, acompañando con letras como "Marry me" el momento del sí quiero. También están presentes en las bodas, desde la ceremonia hasta el banquete, e incluso el primer baile de los recién casados, mientras los invitados posan junto a ellas y se llevan un recuerdo precioso con sus iniciales en grande. En comuniones y bautizos, es típico incluir letras grandes con el nombre de los niños aportando un toque dulce e infantil al salón. Y ahora han entrado con fuerza las fiestas baby shower, en las que dar la bienvenida al recién nacido con letras grandes es la nueva moda.
Cuando el número debe ser el centro de atención, por ejemplo, en un aniversario, colocar cifras en gran tamaño hace que el motivo de la celebración se entienda al primer vistazo. En eventos de empresa, además, quedan especialmente bien para destacar los años desde la fundación, un aniversario corporativo o un hito de trayectoria. Y en celebraciones particulares, la combinación de letras y números funciona especialmente bien: puedes poner el nombre del protagonista (o una palabra corta como “Felicidades”) y acompañarlo con cifras XXL. En una quinceañera, por ejemplo, el “15” en grande junto al nombre crea un photocall perfecto; en un bar mitzvá, el número puede acompañar el nombre y un mensaje sencillo; y en una puesta de largo, el “18” se convierte en el centro de todas las fotos. Lo habitual es colocarlos junto a la tarta o en un rincón destacado: familiares, amigos o compañeros se turnan con el homenajeado, y ese conjunto acaba siendo uno de los recuerdos más icónicos del evento.
Sea cual sea el formato, el objetivo es el mismo: que el mensaje se vea, se entienda y se recuerde. Con letras y números en gran tamaño, la identidad deja de ser un detalle y pasa a formar parte de la experiencia.