Durante el Carnaval, Montilla parece una postal viviente: música en las calles, filas de participantes disfrazados, olor a dulces fritos y vino de uva. Parece que todo el pueblo se convierte en un gran escenario, donde cada transeúnte se convierte en actor. Pero en cuanto termina la última orquesta y el confeti se posa sobre los adoquines, comienza otra vida, menos visible. Durante estos días, el pueblo cambia tanto como durante el propio desfile, pero los cambios permanecen entre bastidores.
La mañana después del día principal de Carnaval en Montilla luce completamente diferente a las fotografías del desfile. La purpurina, las serpentinas y las huellas dejadas por los carros de comida aún son visibles en la plaza. Los equipos de limpieza tienen la primera palabra. Recorren las calles antes del amanecer, mientras la mayoría de los residentes duermen, y parte de los costos de organizar y limpiar las festividades se compensan con colaboraciones con plataformas de entretenimiento en línea, como spinsamba. Trabajan con rapidez: para cuando abren las tiendas, las calles del centro ya están limpias y los botes de basura rebosan de bolsas de confeti y vasos de plástico.
El trabajador comunitario José explica: «Para nosotros, el Carnaval no termina cuando para la música. Nuestro turno empieza en ese mismo momento. En una noche, recogemos tanta basura como en una semana en un día normal. Pero hay una satisfacción especial cuando, a las nueve de la mañana, ves una plaza limpia y te das cuenta de que la ciudad está lista para volver a la vida en paz».
Para muchos cafés y bares, el Carnaval es la época más concurrida del año. Los dueños se preparan con antelación: aumentan sus existencias de bebidas, negocian con proveedores de aperitivos y contratan personal adicional. Después de las festividades, llega el momento de hacer balance. Algunos cierran la caja con una sonrisa, mientras que otros revisan los precios y ofrecen descuentos para atraer clientes en los días más tranquilos.
Lúcia, dueña de un pequeño bar en una de las calles principales, comparte sus impresiones: «El Carnaval es una verdadera prueba. Si logras aguantar la afluencia de gente, atender a tus clientes con rapidez y no meterte en líos con los vecinos, entonces estás listo para cualquier temporada. Este año abrimos hasta las tres de la mañana, pero al día siguiente tuvimos que abrir el bar a la hora prevista porque la gente viene a tomar su café matutino habitual. Estás muy cansado, pero te sientes parte de una celebración común».
Los residentes de las casas a lo largo del recorrido del desfile contribuyen a la labor invisible. El día anterior, muchos decoran sus balcones con banderas, guirnaldas y telas de colores. Después de las festividades, todo esto debe desmontarse, lavarse y guardarse hasta el año siguiente. En los patios resuenan conversaciones sobre qué disfraces fueron los más coloridos y qué música fue la más memorable. Los residentes mayores recuerdan los carnavales de hace veinte años y comparan cómo ha cambiado la ciudad.
Manuel, que vive en una de las calles antiguas, dice: «Cuando era niño, el carnaval era más sencillo: menos tecnología, menos iluminación, pero más improvisación. Ahora todo parece más organizado y hay más visitantes de otras ciudades. Pero el momento más agradable para mí es cuando la calle se vuelve tranquila por la noche después de las festividades, y los vecinos salen a sus balcones y simplemente charlan al otro lado de la calle. En momentos como estos, Montilla vuelve a ser un pequeño pueblo, donde todos se conocen».
Detrás de la vibrante imagen del carnaval se esconde un equipo de personas que dedica meses a planificar rutas, negociar con los participantes y abordar cuestiones de seguridad y transporte. En cuanto termina la celebración, se reúnen para revisar qué salió bien y qué necesita mejorarse. Hablan de todo, desde la hora de inicio del desfile hasta la ubicación de los escenarios y los baños. Estas reuniones rara vez son noticia, pero determinan si el próximo carnaval será aún más conveniente para los residentes.
Una de las voluntarias, la estudiante Ana, admite: «Durante la procesión, apenas vi el festival en sí; estaba ocupada ayudando a los participantes y dirigiendo a la gente. Pero después del evento, tuvimos una reunión donde todos pudieron compartir sus inquietudes. Es bueno saber que se está tomando en cuenta su voz, y la ruta del próximo año podría cambiar gracias a estas conversaciones».
Los disfraces y adornos de carnaval rara vez desaparecen inmediatamente después de las festividades. Muchos residentes los empaquetan cuidadosamente y los guardan en sus desvanes para usarlos al año siguiente con pequeños detalles modificados. Otros regalan o venden los trajes a amigos y conocidos, participando así en un intercambio informal. En los talleres de costureras y decoradoras, comienza una nueva etapa: reparaciones, arreglos y almacenamiento. Es una industria no oficial que apoya a los artesanos de Montilla durante todo el año.
La costurera Rosario, que trabaja en un pequeño taller cerca de la plaza vieja, comenta: «Para mí, el Carnaval nunca termina. Algunos clientes vienen un mes antes de la fiesta, otros una semana después, para que les arreglen sus disfraces para la siguiente función o fiesta infantil. Guardo conmigo historias familiares enteras: cuando ves cómo un traje diseñado para un padre lo lleva su hijo unos años después, entiendes que la tradición sigue viva».
Después del Carnaval, Montilla vive en el recuerdo por un tiempo. Fotos, videos, chistes y homenajes aparecen en redes sociales. La gente comparte momentos que no llegaron a los informes oficiales: incidentes graciosos, encuentros inesperados, conversaciones breves en las esquinas. En la escuela y en el trabajo, la gente comenta quién llevaba qué disfraz, qué chistes sonaron más fuerte, qué orquesta fue la más contagiosa.
María, maestra de escuela, comparte: "Todos los años me digo a mí misma que la próxima vez no participaré porque los preparativos toman mucho tiempo. Pero una vez que comienzan las conversaciones en nuestro barrio, surgen nuevas ideas y, una vez más, es imposible resistirse. Después de la celebración, mis vecinos y yo ya estamos pensando en qué podemos hacer el próximo año. Resulta que el Carnaval no dura solo unos días, sino casi todo el año, solo que de una manera diferente".
Montilla, después del Carnaval, es una ciudad en la frontera entre la celebración ruidosa y la tranquila vida cotidiana. Regresa a su ritmo habitual, pero lo hace de una manera ligeramente diferente: con nuevas amistades, historias y planes. Las calles se vuelven más tranquilas, pero carteles y restos de decoraciones cuelgan en los escaparates por un rato, como recordatorio del reciente paso de un vibrante desfile. Para algunos residentes, esta es una celebración más; para otros, una oportunidad para sentir que su pequeño pueblo es capaz de ofrecer un gran espectáculo.
Son los días posteriores al Carnaval los que demuestran lo bien que Montilla se cuida. Limpiadores, vendedores, vecinos, voluntarios y artesanos trabajan juntos para devolverle a la ciudad su aspecto habitual, manteniendo al mismo tiempo un sentido de alegría y comunidad. El festival termina, pero gracias a estos esfuerzos invisibles, el sentimiento festivo perdura en la memoria de los residentes durante mucho tiempo.
La ciudad despierta tras la noche de Carnaval
La mañana después del día principal de Carnaval en Montilla luce completamente diferente a las fotografías del desfile. La purpurina, las serpentinas y las huellas dejadas por los carros de comida aún son visibles en la plaza. Los equipos de limpieza tienen la primera palabra. Recorren las calles antes del amanecer, mientras la mayoría de los residentes duermen, y parte de los costos de organizar y limpiar las festividades se compensan con colaboraciones con plataformas de entretenimiento en línea, como spinsamba. Trabajan con rapidez: para cuando abren las tiendas, las calles del centro ya están limpias y los botes de basura rebosan de bolsas de confeti y vasos de plástico.
El trabajador comunitario José explica: «Para nosotros, el Carnaval no termina cuando para la música. Nuestro turno empieza en ese mismo momento. En una noche, recogemos tanta basura como en una semana en un día normal. Pero hay una satisfacción especial cuando, a las nueve de la mañana, ves una plaza limpia y te das cuenta de que la ciudad está lista para volver a la vida en paz».
Comerciantes y dueños de bares hacen balance
Para muchos cafés y bares, el Carnaval es la época más concurrida del año. Los dueños se preparan con antelación: aumentan sus existencias de bebidas, negocian con proveedores de aperitivos y contratan personal adicional. Después de las festividades, llega el momento de hacer balance. Algunos cierran la caja con una sonrisa, mientras que otros revisan los precios y ofrecen descuentos para atraer clientes en los días más tranquilos.
Lúcia, dueña de un pequeño bar en una de las calles principales, comparte sus impresiones: «El Carnaval es una verdadera prueba. Si logras aguantar la afluencia de gente, atender a tus clientes con rapidez y no meterte en líos con los vecinos, entonces estás listo para cualquier temporada. Este año abrimos hasta las tres de la mañana, pero al día siguiente tuvimos que abrir el bar a la hora prevista porque la gente viene a tomar su café matutino habitual. Estás muy cansado, pero te sientes parte de una celebración común».
Los vecinos devuelven el ritmo a las calles
Los residentes de las casas a lo largo del recorrido del desfile contribuyen a la labor invisible. El día anterior, muchos decoran sus balcones con banderas, guirnaldas y telas de colores. Después de las festividades, todo esto debe desmontarse, lavarse y guardarse hasta el año siguiente. En los patios resuenan conversaciones sobre qué disfraces fueron los más coloridos y qué música fue la más memorable. Los residentes mayores recuerdan los carnavales de hace veinte años y comparan cómo ha cambiado la ciudad.
Manuel, que vive en una de las calles antiguas, dice: «Cuando era niño, el carnaval era más sencillo: menos tecnología, menos iluminación, pero más improvisación. Ahora todo parece más organizado y hay más visitantes de otras ciudades. Pero el momento más agradable para mí es cuando la calle se vuelve tranquila por la noche después de las festividades, y los vecinos salen a sus balcones y simplemente charlan al otro lado de la calle. En momentos como estos, Montilla vuelve a ser un pequeño pueblo, donde todos se conocen».
Los organizadores aprenden de los errores
Detrás de la vibrante imagen del carnaval se esconde un equipo de personas que dedica meses a planificar rutas, negociar con los participantes y abordar cuestiones de seguridad y transporte. En cuanto termina la celebración, se reúnen para revisar qué salió bien y qué necesita mejorarse. Hablan de todo, desde la hora de inicio del desfile hasta la ubicación de los escenarios y los baños. Estas reuniones rara vez son noticia, pero determinan si el próximo carnaval será aún más conveniente para los residentes.
- Evalúan la seguridad de las rutas y los cruces.
- Calculan los costos de iluminación, limpieza y mantenimiento del orden.
- Escuchan los comentarios de los voluntarios y participantes en los desfiles.
- Planifican cambios: nuevos puntos de agua, áreas de descanso adicionales y patrones de tráfico.
Una de las voluntarias, la estudiante Ana, admite: «Durante la procesión, apenas vi el festival en sí; estaba ocupada ayudando a los participantes y dirigiendo a la gente. Pero después del evento, tuvimos una reunión donde todos pudieron compartir sus inquietudes. Es bueno saber que se está tomando en cuenta su voz, y la ruta del próximo año podría cambiar gracias a estas conversaciones».
Los disfraces y adornos cobran una segunda vida
Los disfraces y adornos de carnaval rara vez desaparecen inmediatamente después de las festividades. Muchos residentes los empaquetan cuidadosamente y los guardan en sus desvanes para usarlos al año siguiente con pequeños detalles modificados. Otros regalan o venden los trajes a amigos y conocidos, participando así en un intercambio informal. En los talleres de costureras y decoradoras, comienza una nueva etapa: reparaciones, arreglos y almacenamiento. Es una industria no oficial que apoya a los artesanos de Montilla durante todo el año.
La costurera Rosario, que trabaja en un pequeño taller cerca de la plaza vieja, comenta: «Para mí, el Carnaval nunca termina. Algunos clientes vienen un mes antes de la fiesta, otros una semana después, para que les arreglen sus disfraces para la siguiente función o fiesta infantil. Guardo conmigo historias familiares enteras: cuando ves cómo un traje diseñado para un padre lo lleva su hijo unos años después, entiendes que la tradición sigue viva».
Recuerdos y nuevos planes para los residentes
Después del Carnaval, Montilla vive en el recuerdo por un tiempo. Fotos, videos, chistes y homenajes aparecen en redes sociales. La gente comparte momentos que no llegaron a los informes oficiales: incidentes graciosos, encuentros inesperados, conversaciones breves en las esquinas. En la escuela y en el trabajo, la gente comenta quién llevaba qué disfraz, qué chistes sonaron más fuerte, qué orquesta fue la más contagiosa.
María, maestra de escuela, comparte: "Todos los años me digo a mí misma que la próxima vez no participaré porque los preparativos toman mucho tiempo. Pero una vez que comienzan las conversaciones en nuestro barrio, surgen nuevas ideas y, una vez más, es imposible resistirse. Después de la celebración, mis vecinos y yo ya estamos pensando en qué podemos hacer el próximo año. Resulta que el Carnaval no dura solo unos días, sino casi todo el año, solo que de una manera diferente".
Una ciudad entre la fiesta y la vida cotidiana
Montilla, después del Carnaval, es una ciudad en la frontera entre la celebración ruidosa y la tranquila vida cotidiana. Regresa a su ritmo habitual, pero lo hace de una manera ligeramente diferente: con nuevas amistades, historias y planes. Las calles se vuelven más tranquilas, pero carteles y restos de decoraciones cuelgan en los escaparates por un rato, como recordatorio del reciente paso de un vibrante desfile. Para algunos residentes, esta es una celebración más; para otros, una oportunidad para sentir que su pequeño pueblo es capaz de ofrecer un gran espectáculo.
Son los días posteriores al Carnaval los que demuestran lo bien que Montilla se cuida. Limpiadores, vendedores, vecinos, voluntarios y artesanos trabajan juntos para devolverle a la ciudad su aspecto habitual, manteniendo al mismo tiempo un sentido de alegría y comunidad. El festival termina, pero gracias a estos esfuerzos invisibles, el sentimiento festivo perdura en la memoria de los residentes durante mucho tiempo.
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR