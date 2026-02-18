El Ayuntamiento destinará 95.000 euros a retirar el amianto de los almacenes municipales

El Ayuntamiento de Montilla ha iniciado el proceso administrativo para renovar de forma integral las techumbres de los almacenes municipales situados en la confluencia de las avenidas de Málaga y José Padillo —en la zona conocida popularmente como Los Cuatro Caminos—, junto al antiguo silo del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA).La actuación, que cuenta con un presupuesto de algo más de 95.000 euros, se financiará con cargo a un programa de la Diputación de Córdoba orientado a la eliminación de elementos de fibrocemento incluidos en el Censo de Amianto municipal, con el compromiso de completar su retirada antes del 31 de diciembre de 2027.La intervención se enmarca en una planificación estratégica local que integra estos edificios en el inventario municipal de instalaciones con presencia de amianto. El objetivo es adecuar las cubiertas a la normativa vigente y garantizar condiciones de seguridad tanto para los operarios como para los ciudadanos que utilizan estas dependencias, destinadas a los servicios de Cultura, Alumbrado Público y Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento de Montilla.En ese sentido, la memoria justificativa del proyecto detalla que el propósito de la obra es “contribuir al cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular”. El documento señala que la normativa estatal exige que “las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deben estar gestionadas antes del 2028”.Además, desde el punto de vista técnico, el proyecto contempla la sustitución de las actuales cubiertas por un faldón de chapa lacada trapezoidal de acero galvanizado sobre rastreles de acero galvanizado y capa de material aislante de lana mineral. Esta solución constructiva permitirá retirar definitivamente el fibrocemento y mejorar el comportamiento térmico de las naves municipales.La memoria justificativa afirma, asimismo, que con esta alternativa se pretende “aligerar la cubierta con una solución más ligera que en futuro nos permita la instalación de instalación con paneles solares fotovoltaicos, sin necesidad de realizar refuerzos estructurales”. De este modo, la actuación no solo aborda la eliminación del amianto, sino que deja preparada la infraestructura para futuras mejoras vinculadas a la eficiencia energética.Para la selección de la empresa adjudicataria, el Ayuntamiento de Montilla ha optado por un procedimiento abierto simplificado, una fórmula que se justifica por el importe del contrato y por la necesidad de agilizar los plazos administrativos. Una vez formalizada la adjudicación e iniciadas las labores sobre el terreno, el proyecto establece un plazo de ejecución de dos meses.Esta actuación municipal se inscribe en el contexto delimpulsado por la Diputación de Córdoba, que ha movilizado un total de 1.841.347 euros en la provincia en dos fases cuya ejecución se extiende hasta este año 2026.De ese importe global, 315.144 euros se destinaron a una fase inicial desarrollada entre 2024 y 2025 para la elaboración de un censo de instalaciones susceptibles de contener este material, mientras que la segunda fase contó con un presupuesto de 1,5 millones de euros para la ejecución de los proyectos.Según explicó el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, con este plan se dio cumplimiento a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados mediante la concesión de subvenciones destinadas a la retirada de amianto en edificios municipales, atendiendo a las prioridades establecidas por cada ayuntamiento.Asimismo, detalló que la primera etapa se centró en cumplir las directrices técnicas estructuradas en cinco fases: exploración o cribado, inspección, valoración del riesgo asociado a cada material con amianto, elaboración del informe de identificación y valoración del riesgo, y confección del censo definitivo.Para esa fase inicial, la Diputación realizó una aportación de 315.144 euros destinada a atender 75 solicitudes presentadas por ayuntamientos de la provincia, con una media de 4.258 euros por municipio, lo que supuso aproximadamente el 80 por ciento del coste total de elaboración de los censos. Posteriormente, en la segunda fase iniciada en 2025 y culminada en este 2026, se tramitaron 49 expedientes de ayuda, de los cuales 43 quedaron aprobados y abonados.En conjunto, la contribución de la Diputación ascendió a 876.227 euros, mientras que la aportación municipal fue de 965.120 euros, lo que permitió movilizar 1.841.347 euros para la retirada de este material catalogado como perjudicial para la salud en edificios municipales de la provincia.En ese marco provincial, la intervención prevista en los almacenes municipales de la Avenida de Málaga se suma a los proyectos promovidos para anticipar la gestión de emplazamientos públicos con riesgo antes de 2028 y avanzar en la eliminación progresiva del amianto en instalaciones de titularidad municipal.