Montilla mejora sus cifras de reciclaje con casi 76 kilos de media por habitante

Los vecinos de Montilla reciclaron de media 75,87 kilos por habitante durante 2025, una cifra que refleja un avance sostenido en la separación de residuos y que sitúa al municipio ante un nuevo escenario de cambios y retos de cara a este 2026 que acaba de comenzar.El balance anual de la recogida de residuos correspondiente a 2025 deja en Montilla una fotografía con claros matices de mejora. Y es que, aunque la fracción resto —aquella que agrupa los residuos no reciclables— continúa siendo la más abundante, con 346,67 kilos por habitante, su crecimiento apenas fue del 0,78 por ciento respecto al año anterior, el incremento más bajo entre todas las fracciones. Frente a ese dato, las cifras de reciclaje muestran una evolución positiva y constante que apunta a una mayor implicación ciudadana.En conjunto, cada vecino de Montilla separó y depositó correctamente 75,87 kilos de residuos reciclables a lo largo del pasado año. Los envases ligeros alcanzaron los 28,82 kilos por habitante, con una subida del 5,79 por ciento, mientras que el papel-cartón se situó en 24,10 kilos por habitante, un 1,03 por ciento más que en 2024. El vidrio, por su parte, registró uno de los mayores incrementos porcentuales, hasta llegar a los 10,31 kilos por habitante, con un aumento del 10,82 por ciento.A estas fracciones se suman otras que, aunque menos visibles en el día a día, resultan clave para reducir el volumen de residuos destinados a vertedero. El aceite usado alcanzó los 0,40 kilos por habitante, con un crecimiento del 13,40 por ciento, mientras que la recogida de enseres llegó a los 12,24 kilos por vecino, lo que supone un aumento del 13,99 por ciento. Datos que, en conjunto, dibujan una tendencia clara hacia una separación más cuidadosa y responsable.La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, valoró de forma positiva estos resultados y señaló que “el hecho de que la fracción resto apenas haya crecido mientras aumentan de forma notable las fracciones reciclables demuestra que la ciudadanía de Montilla está avanzando en una mejor separación de residuos”. En ese sentido, la edil animó a “seguir reduciendo al máximo los residuos que no se reciclan y a mantener este esfuerzo colectivo”.Más allá del balance numérico, el Ayuntamiento de Montilla ya trabaja en una batería de medidas que marcarán un punto de inflexión a lo largo de 2026. La principal novedad será la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de junio.El sistema, que, contará con 132 contenedores marrones de carga trasera y 1.000 litros de capacidad, equipados con cerradura automática y distribuidos por la vía pública. A ellos se sumarán 30 contenedores específicos para grandes productores, como restaurantes, fruterías o el mercado de abastos, además de 128 unidades de reserva para atender incidencias o sustituciones inmediatas.El suministro de este equipamiento fue adjudicado a la empresa Contelogic por un importe de 57.096,17 euros. De forma paralela, el Ayuntamiento impulsará una campaña de concienciación ciudadana entre los meses de marzo y mayo, con información puerta a puerta y materiales destinados a facilitar la separación en origen. En total, se repartirán 9.280 cubos domésticos aireados, uno por vivienda, y 11.000 bolsas compostables.Esta campaña fue adjudicada a la empresa Triciclo Publicidad por 65.455,02 euros, sin IVA. Ambas actuaciones cuentan con una subvención conjunta de 127.534,35 euros, financiada por la Junta de Andalucía mediante fondosdel Gobierno de España.Como complemento a este despliegue, el Consistorio pondrá a disposición de la ciudadanía 30 composteras domésticas y otras 30 de gran tamaño, destinadas principalmente a huertos urbanos. La asignación se realizará por orden de solicitud a través de un formulario que se habilitará próximamente. Raquel Casado explicó que “queremos facilitar alternativas para que quien lo desee pueda gestionar sus residuos orgánicos en casa y aprovechar el compost generado”.Otra de las novedades relevantes será la bonificación de hasta el 10 por ciento en la tasa de residuos, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Esta reducción se aplicará en función de los residuos depositados correctamente en el Punto Limpio o retirados mediante el servicio municipal de recogida de enseres, con importes canjeables distintos según el tipo de residuo.Para acceder a esta bonificación será necesario cumplimentar el formulario correspondiente y solicitarla al finalizar el ejercicio 2026, de modo que la rebaja se refleje en el recibo de 2027. El Ayuntamiento trabaja, además, en la habilitación de un formulario en línea que facilite estos trámites.A estas medidas se suma la entrada en vigor de un nuevo convenio para la recogida de residuos textiles, que comenzó a aplicarse este pasado lunes, en colaboración con dos entidades y manteniendo tanto el número de contenedores como las ubicaciones actuales en la vía pública.Todas estas actuaciones refuerzan una línea de trabajo que ahora se concreta con cifras, plazos y medidas que buscan consolidar una ciudad más sostenible, en sintonía con la normativa europea y estatal, y con una ciudadanía cada vez más implicada en el cuidado de su entorno.