El Ayuntamiento destinará casi 165.000 euros a la recogida separada de biorresiduos



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla acaba de dar el primer paso para la transformación definitiva de la gestión de los residuos urbanos en la localidad: la implementación de la recogida separada del biorresiduo, un servicio esencial que marcará un antes y un después en la relación del municipio con los desechos orgánicos.El proyecto, que contará con la financiación de los fondosen el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia del Gobierno de España, se alinea con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados y aspira no solo a cumplir con una obligación legal sino, también, a impulsar entre el vecindario una cultura más sostenible, cercana y responsable.De este modo, el Ayuntamiento recurrirá a una contratación externa al constatar que no dispone de personal ni de equipamiento suficiente para asumir en solitario la nueva recogida de residuos sólidos urbanos. Por ello, ha sacado a licitación este servicio con la idea de contar con empresas especializadas dotadas de experiencia, recursos y capacidades logísticas que permitan garantizar un servicio eficaz, estable y técnicamente solvente.El objetivo central de la iniciativa no es otro que el de fomentar la separación en origen de la fracción orgánica y convertir los restos de comida en nuevos recursos aprovechables. De este modo, Montilla se prepara para un cambio que permitirá transformar estos residuos en compost —un abono orgánico de calidad— o incluso en biogás destinado a la producción de energía.De igual modo, desde el Ayuntamiento de Montilla se pretende avanzar en la sustitución de fertilizantes químicos por compost obtenido localmente, lo que podría contribuir a una agricultura más equilibrada, con menor huella ambiental y más sensible a los ciclos naturales del suelo.Entre los resultados previstos por el Consistorio montillano también figura la generación de "empleo verde" vinculado a la gestión de residuos y la concienciación ciudadana, ya que el proyecto incluye una amplia campaña informativa y educativa."El Ayuntamiento quiere que los vecinos entiendan cómo separar correctamente la materia orgánica y por qué este pequeño gesto cotidiano puede reducir de manera notable las necesidades de vertido y los impactos ambientales asociados", destacan desde el Área de Medio Ambiente.El contrato se divide en dos lotes diferenciados para favorecer la concurrencia y aumentar las oportunidades de participación de pequeñas y medianas empresas. El Lote 1, de carácter industrial y logístico, contempla el suministro de contenedores de color marrón y carga trasera de 1.000 litros, con tapa plana y cerradura automática. El valor estimado de este lote es de 74.846,97 euros.El Lote 2, orientado a la comunicación social, incluye la campaña de información y sensibilización, así como el suministro y la entrega de cubos aireados y bolsas compostables para que cada hogar pueda separar sus restos orgánicos desde la cocina. Este lote suma un total de 89.499,58 euros.En cuanto al régimen de adjudicación, la normativa determina que, al ser mayor el valor estimado del suministro (121.424,22 euros) frente al componente estrictamente de servicio (42.922,33 euros), el procedimiento se ajustará a las reglas propias de los contratos de suministro.La dotación técnica prevé cubrir la totalidad de la población. Para ello se instalarán 132 contenedores de 1.000 litros en la vía pública destinados a la recogida de orgánica domiciliaria. Otros 30 se destinarán a grandes generadores —establecimientos del sector hostelero y centros como el Hospital de La Retamosa—, mientras que se incorporarán 128 unidades adicionales como reserva para incidencias, mantenimiento y reposiciones. A nivel doméstico, se distribuirán 9.280 cubos aireados y 11.000 bolsas compostables, un equipamiento básico que facilitará la separación en origen y evitará olores y humedades en el día a día.La implantación se reforzará con una campaña de comunicación diseñada para acompañar a la ciudadanía en la transición hacia este nuevo hábito. De igual modo, la frecuencia de recogida de la fracción orgánica será de cinco días a la semana tanto en el ámbito domiciliario como en el comercial —concretamente, los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos—.El presupuesto base de licitación asciende a 164.346,55 euros. La financiación, cubierta al 90 por ciento de la actuación sin IVA, será posible gracias a los fondos, que aportarán 127.420,73 euros. Dentro del desglose económico, el suministro de cubos aireados (9.280 unidades) asciende a 21.993,60 euros, mientras que las 11.000 bolsas compostables suponen 16.500 euros. Por su parte, los 290 contenedores de biorresiduo representan una partida de 61.857 euros y la campaña de comunicación suma 35.473 euros.En definitiva, este amplio dispositivo técnico, económico y social persigue consolidar un cambio profundo en la gestión de residuos en Montilla. "No se trata solo de colocar contenedores nuevos o repartir material doméstico, sino de activar un proceso de transformación cultural en torno al reciclaje y al aprovechamiento de los recursos", resaltan desde el Área de Medio Ambiente.De este modo, el Ayuntamiento de Montilla asume que el éxito del proyecto dependerá, en gran medida, de la respuesta ciudadana, si bien desde el equipo de gobierno confían en que la pedagogía, la claridad de los mensajes y la disponibilidad de herramientas prácticas impulsen una participación elevada desde los primeros meses de implantación del nuevo sistema.