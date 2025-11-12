El coloquio de los perros reunirá a los autores premiados en su Concurso de Relato Corto y Fotografía



FOTOGRAFÍA: ESPERANZA LABRADOR RODRÍGUEZ
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

La Casa del Inca acogerá este próximo viernes, a partir de las 20:30 de la tarde, la presentación del libro con las obras más destacadas del XXIII Concurso de Relato Corto y Fotografía “El coloquio de los perros”, que en esta ocasión se ha querido dedicar al uso y a la influencia de la Inteligencia Artificial en la sociedad actual.La cita, organizada por El coloquio de los perros, reunirá a los autores premiados y mencionados por el jurado en una velada que busca reivindicar la creatividad literaria y visual en tiempos marcados por la presencia creciente de algoritmos y pantallas.El certamen, que cada año convoca a escritores y fotógrafos de distintos puntos del país, ha otorgado el primer premio de relato corto a Antonio Jesús López Alarcón, de Huércal de Almería, por su obra, un texto que aborda con inquietud y sutileza el papel de los sistemas automatizados en la gestión del discurso público.En esa misma categoría, la madrileña Carla Martín Mosquera ha recibido el accésit con, una narración que se adentra en los pliegues de la creación compartida entre personas y máquinas, y en las dudas que surgen cuando la inspiración parece provenir de un código que no siente ni duda.En Fotografía, el jurado ha decidido conceder un único galardón. La obra premiada,, pertenece a la ovetense Esperanza Labrador Rodríguez y propone una reflexión visual sobre cómo la saturación tecnológica puede llevar a perder de vista lo esencial, incluso cuando la imagen parece estar al alcance de la mano. Su fotografía —que ilustra estas líneas— ocupará un lugar central en el libro que verá la luz el próximo viernes.Además de los premios principales, el jurado ha querido destacar, mediante menciones especiales, varias obras que sobresalieron por su enfoque y profundidad. En el apartado de Relato Corto, han sido reconocidos, del cántabro Sergio Arce Sobrao;, de la zaragozana Lorena Bueno Sebastián; y, del malagueño Juan José Buiza Aguado.En Fotografía, la mención ha recaído en, del gijonés Juan Carlos Hernández Fernández, una propuesta que imagina un futuro donde la frontera entre humano y artificial se desdibuja con una inquietante naturalidad.Todas estas obras —premiadas y mencionadas— integran el volumen que la asociación edita cada año como testimonio del concurso y que, en esta ocasión, podrá consultarse tanto en papel durante el acto del viernes como en formato digital,. Allí, los lectores encontrarán relatos que oscilan entre el análisis crítico y la emoción íntima, así como fotografías que invitan a detenerse y observar con otros ojos el impacto de la tecnología en la vida contemporánea.