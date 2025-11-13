Álvaro Gálvez Medina presenta en Montilla su primera novela: 'No sabéis vivir'

El Casino Montillano acoge mañana, a partir de las 20.00 de la tarde, la presentación de, la primera novela del autor cordobés. El acto, que estará conducido por Pablo Cobos, reunirá a lectores y curiosos en una cita literaria que promete dejar huella, en un espacio tan emblemático para la vida cultural montillana como es el histórico Casino.La obra, publicada por la editorial Sr. Scott en 2024, se adentra a lo largo de sus 170 páginas en el itinerario emocional y vital de Diego, un joven recién licenciado en Derecho que regresa a Córdoba para intentar recomponer su vida. Allí se topa con un hogar silencioso y una realidad laboral inestable que, unida a su timidez, hilvana un creciente aislamiento.Esa deriva personal, lejos de resolverse, lo empuja hacia decisiones precipitadas y episodios de violencia que marcan el pulso de la novela. La sinopsis del libro ya anticipa ese tono sombrío, casi fatalista, en el que el protagonista debe enfrentarse, quizá por primera vez, a las consecuencias de sus propios actos.El propio autor ha reconocido que Diego, el protagonista de, no es un pícaro moderno ni un héroe clásico, sino un antihéroe cotidiano. Un personaje atrapado en la misma confusión que tantos jóvenes experimentan cuando la vida adulta les exige más herramientas de las que poseen.En ese sentido, Álvaro Gálvez Medina subraya que su protagonista “tiene pocas herramientas para desenvolverse en la vida”, una carencia que alimenta una frustración creciente y que, en ocasiones, desemboca en estallidos de violencia que sorprenden por su crudeza.Por otro lado, el amor también actúa como uno de los hilos que vertebran la historia. Personajes como Mara funcionan como contrapunto de Diego: mujeres con una vida profesional estructurada, con vocación y determinación, que iluminan aún más la falta de rumbo del protagonista. Y es que, como señala el escritor, Diego es alguien “sin iniciativa y sin coraje” para iniciar una relación, una vulnerabilidad emocional que permite al lector asomarse a sus inseguridades y temores.De igual modo, la obra abre la puerta a una mirada poco complaciente sobre la abogacía, profesión de origen del protagonista y del propio autor. Gálvez Medina ha explicado en más de una ocasión que quería mostrar “el reverso de la abogacía”, esa realidad menos visible en la que muchos jóvenes sobreviven gracias al apoyo familiar mientras tratan de construir su cartera de clientes.Esa visión terrenal, alejada de la imagen glamurizada del abogado exitoso, se combina con un retrato igualmente realista del trabajo en una librería, un entorno que —como advierte el propio autor— se parece más a una mudanza constante que a un refugio plácido lleno de lecturas.La amistad completa el triángulo temático de la novela. A través de personajes como Gallardo, el autor denuncia comportamientos reconocibles: la ayuda solo cuando es visible o compartible en redes sociales, la necesidad constante de demostrar bondad en público. Una hipocresía que irrita profundamente a Diego y que añade otra capa de complejidad a la historia.recala mañana en Montilla precedida de una buena acogida crítica y de la satisfacción paulatina de un autor que, según confesaba con humor, al principio dudaba de la sinceridad de los elogios. El encuentro en el Casimo Montillano ofrecerá la oportunidad de profundizar en los entresijos de una novela que habla de lo que cuesta encontrar un lugar en el mundo, de la fragilidad del amor, de la aspereza del trabajo y, sobre todo, de esa tonalidad gris que compone la vida real.Con Pablo Cobos como presentador y el Casino Montillano como escenario, la cita se perfila como un espacio para compartir lecturas, inquietudes y miradas sobre una primera novela que, según quienes ya la han leído, late con una autenticidad difícil de fingir.