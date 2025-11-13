Dura derrota del Club Baloncesto Montilla en tierras cordobesas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA (ARCHIVO)

El equipo Sénior Femenino del Club Baloncesto Montilla cayó derrotado en su desplazamiento a la capital cordobesa, donde se enfrentó al Cordobasket, que terminó imponiéndose por un contundente 73-40. El primer cuarto marcó el desarrollo del partido, con un parcial de 20-5 que reflejó las dificultades de las montillanas para encontrar el ritmo ofensivo y contener las rápidas transiciones del rival. En el segundo periodo, Cordobasket mantuvo su intensidad y amplió la ventaja hasta el 42-13 al descanso.Tras el paso por vestuarios, las montillanas mejoraron en defensa y mostraron una mejor circulación de balón, aunque continuaron los problemas de acierto y las pérdidas de balón, lo que permitió al Cordobasket seguir corriendo al contraataque para anotarse el tercer cuarto por 14-8 en el parcial.En el último acto, el cuadro vinícola consiguió anotarse el cuarto con un ajustado (17-19), encontrando mejores sensaciones en ataque y compitiendo de tú a tú, aunque sin opciones de remontar debido a la enorme diferencia acumulada.El resultado final (73-40) refleja la superioridad local en un partido en el que las montillanas acusaron las numerosas pérdidas de balón y la falta de acierto de cara al aro, mientras el cuadro de Cordobasket aprovechó su velocidad para castigar en transiciones rápidas.