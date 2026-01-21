'De la sonrisa para adentro': el nuevo poemario de Soledad Raya

La Librería Nobel de Montilla acogerá este próximo viernes, 23 de enero, a partir de las 20.00 de la tarde, la presentación de, la nueva obra de la poeta montillana Soledad Raya, un encuentro literario que invita a detenerse, escuchar y mirar hacia dentro desde uno de los espacios culturales más reconocibles de la ciudad.El acto tendrá lugar en el popular establecimiento situado en la confluencia de las calles Fuente Álamo y La Parra, junto al Conservatorio Elemental de Música, un enclave que, más allá de su función comercial, se ha consolidado como punto de reunión para la creación literaria y el diálogo cultural. En ese sentido, la presentación se plantea como una cita cercana, pensada para compartir poesía sin artificios, en un acto que contará con la participación del músico montillano José María Espejo.Editado por Detorres Editores dentro de la colecciónprofundiza en una escritura íntima y valiente, con la que la autora explora los pliegues emocionales que no siempre se muestran al exterior.Y es que, como sugiere la propia sinopsis del libro, “de la sonrisa para adentro nadie sabe lo que pasa”: ahí donde la risa se disuelve y los ojos dejan de engañar nacen unos versos que hablan de memoria, de aprendizaje y de heridas que también enseñan a respirar.Cada poema de Soledad Raya se presenta como un proceso completo, semilla y fruto a la vez, con una voz que recorre los otoños acumulados en la memoria y rescata el aroma de la flor que brota en la grieta. La obra no mide el camino por la distancia recorrida, sino por lo aprendido en él, y se dirige especialmente a quienes, en algún momento, han tenido que sostener el aliento desde el dolor.Este nuevo libro llega a Montilla tras haberse presentado el pasado 23 de septiembre en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), un escenario que subrayó el carácter literario y reflexivo de la obra. Ahora, la poeta montillana regresa a su ciudad para compartir el poemario en un entorno cotidiano y cercano, reforzando ese vínculo entre creación y comunidad que atraviesa buena parte de su trayectoria.Soledad Raya cuenta con una trayectoria poética marcada por la introspección y el trabajo con la emoción como materia prima. No en vano, publicaciones anteriores comoya evidenciaban una escritura orientada a nombrar lo invisible y a convertir la experiencia personal en espejo colectivo. De igual modo,mantiene esa línea de honestidad literaria, con un lenguaje que no esquiva la fragilidad y que apuesta por la palabra como refugio y como aprendizaje.La cita poético-musical de este viernes se perfila, por tanto, como una oportunidad para acercarse a una poesía que no busca respuestas cerradas, sino acompañar al lector en sus propias preguntas, en un espacio que respira libros y conversación. Una invitación a cruzar el umbral de la sonrisa y escuchar lo que sucede al otro lado.