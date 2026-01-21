Montilla cancela su agenda en Fitur tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz

Varios bomberos de Montilla trabajan en la zona

Último balance sanitario



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Montilla ha trasladado su profundo pesar y consternación por el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en el término municipal de Adamuz, donde se vieron implicados un tren de alta velocidad y un convoy Alvia que regresaba a Andalucía, un suceso trágico que ha conmocionado a la ciudadanía y al conjunto de las instituciones públicas.Desde el Consistorio montillano, y en nombre de toda la ciudadanía, se ha expresado la solidaridad con las víctimas y sus familias, sumándose igualmente a los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España y secundados por el conjunto de las administraciones públicas. Este gesto institucional se produce mientras continúa activo un amplio dispositivo de emergencia que sigue trabajando en la zona cero del siniestro y en la atención a los afectados.En una comparecencia institucional, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha comentado “nuestro recuerdo más sentido a las personas fallecidas, así como nuestro pésame y cercanía a sus familias y allegados en estos momentos de enorme dolor”, al tiempo que ha señalado que “la prioridad ahora debe centrarse en la atención a las personas hospitalizadas y en acompañar a quienes atraviesan horas de enorme incertidumbre”.Además, el primer edil ha puesto en valor la respuesta coordinada de los servicios públicos y de emergencia desplegados desde el primer momento tras el accidente, destacando “la profesionalidad, la rapidez y la eficacia de todos los efectivos implicados”. En ese sentido, ha subrayado también la colaboración prestada desde Montilla mediante recursos humanos y materiales puestos a disposición, en coordinación con el resto de administraciones.De igual modo, Llamas ha incidido en la importancia de la lealtad institucional y la cooperación entre administraciones ante emergencias de esta magnitud, señalando que “no caben protagonismos ni confrontaciones, solo el trabajo conjunto, el respeto mutuo y la responsabilidad permiten dar una respuesta adecuada, centrada en las personas y en el interés general”.En este contexto, el alcalde ha informado asimismo de la cancelación de la agenda institucional prevista esta semana en Madrid con motivo de la Feria Internacional de Turismo. En relación con esta decisión, ha manifestado que “entendemos que no es el momento de mantener este tipo de compromisos institucionales y que la prioridad debe ser actuar con sensibilidad, respeto y responsabilidad”.Al mismo tiempo, ha recordado que, en los últimos años, la presencia de Montilla en este foro se articula de manera coordinada con la Diputación de Córdoba y la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, que cuentan con equipos técnicos encargados de la promoción turística del territorio. En este sentido, ha afirmado que “Montilla está suficientemente representada a nivel técnico, lo que nos permite adoptar esta decisión con coherencia institucional”.Por último, Rafael Llamas ha apelado a la necesidad de dejar trabajar a los equipos técnicos, a los servicios de investigación y a las autoridades competentes para esclarecer las causas del accidente “con el rigor, la objetividad y la transparencia que una situación así exige”, remarcando que “habrá tiempo de conocer conclusiones y adoptar decisiones, pero ahora la prioridad es atender a las víctimas, apoyar a sus familias y transmitir serenidad a la ciudadanía”.Mientras tanto, el operativo de emergencia continúa desarrollando su labor en Adamuz. El equipo de rescate, formado por unos quince efectivos de los parques de la provincia, pertenecientes a la Diputación de Córdoba, y de la capital, sigue trabajando en la zona cero del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo.El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado en la reunión de coordinación celebrada en el Puesto de Mando Avanzado desplegado por la Junta de Andalucía en el Edificio Técnico del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Adamuz, donde se han organizado las tareas del dispositivo de emergencia para la jornada de hoy.En dicho encuentro, presidido por el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, Fuentes ha detallado que “a las 08.30 horas los bomberos de la institución provincial han comenzado a trabajar de manera coordinada con los operativos que se están encargando del troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren Alvia, donde se encontraba la cafetería.Ya se ha troceado, asimismo, el vagón número uno y la primera mitad del número dos”. En esa misma línea, el presidente provincial ha destacado “la absoluta coordinación en el trabajo de troceado y retirada de los vagones con los bomberos, así como el trabajo entregado de todos los profesionales implicados”.Por otro lado, se mantiene activo el dispositivo de atención psicológica del Instituto Provincial de Bienestar Social, integrado por ocho psicólogos, que continúa atendiendo a los familiares de las víctimas en el Centro Cívico Poniente Sur de la capital cordobesa. En estas instalaciones se ha celebrado también una reunión de coordinación en la que ha participado la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera.Además, durante las últimas horas de ayer y la madrugada han proseguido los trabajos en la zona cero para la retirada de los vagones siniestrados. La labor se ha centrado en el acondicionamiento del terreno y en la retirada de los raíles de la vía, con el objetivo de facilitar que a partir de las 08.30 horas los bomberos puedan continuar con el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del Alvia. Ya ha sido troceado, asimismo, el vagón número uno y la primera mitad del número dos.En ese mismo contexto, pasadas las 02.40 de la madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del tren Iryo en la góndola para su retirada de la zona. A lo largo de este miércoles está previsto el traslado de los vagones seis y siete del mismo convoy, también con góndolas de gran tonelaje, mientras que los vagones del uno al cinco permanecerán en la vía a la espera de ser remolcados.Por otra parte, el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba ha acogido a las 08.30 horas una reunión con la participación de la Junta de Andalucía y su Agencia de Emergencias de Andalucía, Guardia Civil, Delegación del Gobierno central y las operadoras Iryo, Adif y Renfe, así como Cruz Roja, el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres y el Ayuntamiento. Una vez finalizado este primer encuentro, está prevista la celebración de una reunión informativa y de procedimiento con las familias de las víctimas.En paralelo, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. Los médicos forenses han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas. La cifra de fallecidos se mantiene en 42, después de que durante la jornada del martes los servicios de emergencia lograran excarcelar de los vagones siniestrados los tres cuerpos sin vida que habían sido localizados, sin que durante la noche se haya encontrado ninguna otra víctima.En cuanto a la situación hospitalaria, en las últimas horas no se han producido nuevas altas, aunque no se descarta que puedan registrarse a lo largo de la mañana. De este modo, la cifra total de altas se mantiene en 86, según ha informado el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía. En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, 33 adultos y cuatro niños.Ayer descendió a nueve el número de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos, con cuatro ingresados en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios. En planta permanecen 24 heridos, repartidos entre los hospitales Reina Sofía, Cruz Roja,, San Juan de Dios y el Hospital Infanta Elena de Huelva.La cifra total de atenciones se elevó ayer a 123, de las cuales 118 corresponden a adultos y cinco a menores, después de que un paciente acudiera al Hospital Infanta Elena por dolor lumbar persistente desde el accidente y quedara ingresada en planta con evolución estable.Durante la jornada de hoy, únicamente permanecerá abierto el centro de atención a familiares situado en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, junto a la Plaza de Toros, que centralizará a partir de ahora toda la información dirigida a las familias. El operativo de emergencia continúa movilizando a más de 400 efectivos que trabajan de manera coordinada en los tres escenarios de la emergencia: la zona cero del accidente, el Instituto de Medicina Legal y el centro de información a familiares.La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, desde las 21.50 horas del domingo 18 de enero, tras recibirse minutos antes las primeras llamadas de alerta en el teléfono 1-1-2 que informaban del descarrilamiento, vuelco de un tren y la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas.Entre los organismos desplegados se encuentran los que integran la Agencia de Emergencias de Andalucía, como Protección Civil de Andalucía, el Grupo de Emergencias de Andalucía, Infoca, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y el Servicio Andaluz de Salud, además de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad autónoma y los forenses del Instituto de Medicina Legal.Destaca igualmente la participación de los cuerpos de bomberos, Guardia Civil, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Policía Nacional y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, junto a Cruz Roja, profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres, agentes de la Policía Local de Córdoba, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Córdoba, servicios municipales del Ayuntamiento de Córdoba, Adif y Tragsa.