La Selección Andaluza de Cross convoca a Samuel Ruiz Herrador y María del Mar Marqués



FOTOGRAFÍA: CLUB TROPS-CUEVA DE NERJA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB TROPS-CUEVA DE NERJA

La Selección Andaluza de Cross ha convocado a los atletas montillanos Samuel Ruiz Herrador y María del Mar Marqués Córdoba, quienes disputan este fin de semana el Campeonato de España de Campo a Través en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río: el primero, en Sub-20 Masculino y María del Mar Marqués Córdoba, en Absoluto Femenino.Ambos atletas militan en el Club Trops-Cueva de Nerja y desarrollan su preparación diaria bajo la supervisión del Equipo Despega, un proyecto de entrenamiento y asesoría nutricional personalizada dirigido por Carlos Salcedo Sánchez que acompaña a corredores de distintos niveles y trayectorias.En ese contexto, desde el propio Equipo Despega se subraya que se trata de un servicio “diseñado para ayudarte a alcanzar tus objetivos deportivos, sin importar tu nivel, edad o experiencia”, una filosofía que conecta con el crecimiento progresivo de ambos atletas y con su presencia en una convocatoria de máximo nivel autonómico.El Equipo Despega, que trabaja con corredores tanto de base como de alto rendimiento, insiste en que su compromiso pasa por mejorar el rendimiento, prevenir lesiones y, sobre todo, disfrutar del camino, una idea que se repite como hilo conductor en la preparación de deportistas que, aun compitiendo de manera individual, se apoyan en estructuras colectivas.La convocatoria de Samuel Ruiz Herrador se produce en un momento especialmente dulce de su trayectoria. El joven fondista montillano cerró el pasado mes de diciembre una actuación de gran impacto al batir eldurante el Campeonato de Andalucía de Clubes Sub-20 Short Track, celebrado en Antequera.Con una marca de 8:34.32, Ruiz Herrador mejoró un registro histórico vigente desde 2016 y confirmó una evolución que ya venía apuntando desde el inicio de la temporada. Aquella carrera, en la que asumió el peso de la prueba desde los primeros metros, terminó además con el triunfo colectivo del Club Trops-Cueva de Nerja, un éxito compartido que reforzó su progresión.Ese rendimiento no fue un episodio aislado. En noviembre, Samuel Ruiz Herrador encadenó una serie de actuaciones de alto nivel, con victorias y posiciones destacadas en pruebas tan exigentes como el Cross Internacional de Itálica, el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes en Atapuerca o el Cross Internacional de Alcobendas.Resultados que, unidos a su quinta plaza nacional en el Campeonato de España Sub-18 al aire libre y a sus títulos autonómicos, dibujan el perfil de un atleta en plena consolidación, ahora refrendado con la confianza de la Selección Andaluza de Cross.Por su parte, la presencia de María del Mar Marqués Córdoba en la categoría Absoluto Femenino refuerza el peso específico de Montilla en el atletismo andaluz. La atleta montillana llega a esta convocatoria tras proclamarse el pasado añoen Nerja, donde dominó la prueba de principio a fin con su mejor marca de la temporada. Ese oro autonómico se sumó a una trayectoria marcada por la regularidad y por su medalla de bronce en el Campeonato de España de Clubes División de Honor, confirmando uno de los momentos más sólidos de su carrera deportiva.Además de su faceta competitiva, María del Mar Marqués Córdoba desempeña un papel activo en la promoción del atletismo, tanto desde el Club Trops-Cueva de Nerja como desde su responsabilidad al frente del Club Atletismo Montilla, una dualidad que refuerza su figura como referente deportivo.De este modo, la Selección Andaluza de Cross afronta este fin de semana en las instalaciones del circuito de motocross El Pinillo de Almodóvar del Río la 108.ª edición del Campeonato de España de Campo a Través, en la que Samuel Ruiz Herrador y María del Mar Marqués Córdoba tratarán de demostrar su estado de forma.Para Montilla, esta doble convocatoria no solo supone un motivo de orgullo, sino también la confirmación de que el trabajo a largo plazo, el acompañamiento técnico y la constancia siguen dando frutos en el más alto nivel del cross autonómico.