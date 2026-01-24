La Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla rinde tributo a Edgar Allan Poe

La Muy Antigua, Leal, Heroica y Munífica Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla celebró hace unos días, en la histórica Casa de Palop, la tercera edición del homenaje al escritor Edgar Allan Poe, un acto solemne y profundamente simbólico que volvió a maridar literatura y vino, palabra y memoria, en uno de los escenarios patrimoniales más evocadores de la ciudad.El homenaje tuvo lugar en un enclave donde el tiempo parece haberse sedimentado capa a capa, como el vino en la bota. Cinco siglos de historia contemplan este espacio que fue colegio jesuítico, convento franciscano y, más tarde, bodega, y que hoy se presenta como un lugar idóneo para ceremonias donde el ritual, la cultura y la evocación dialogan sin estridencias.En ese contexto cargado de resonancias históricas, que atesora cinco siglos a sus espaldas, la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla volvió a rendir tributo a Edgar Allan Poe, nombrado, reforzando un vínculo simbólico que hunde sus raíces en, el relato publicado en 1846 que situó para siempre este vino en el imaginario literario universal.Se trata de una obra escrita en la etapa final del autor bostoniano, poco antes del inicio de su declive definitivo y apenas tres años antes de su fallecimiento, a los 40 años, en circunstancias nunca del todo aclaradas. El texto ha inspirado cortometrajes como, que Narciso Ibáñez Serrador incluyó en su célebre programa, e incluso discos, como, de Eric Woolfson y Alan Parsons, o la canción, del grupo alemán Rammstein.El acto estuvo presidido por elde la Cofradía, José Emilio Guerrero Ginel, quien ofició la ceremonia con una intervención concebida como una auténtica liturgia de la palabra. Catedrático de Producción Animal de la Universidad de Córdoba, doctor ingeniero agrónomo y catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM), Guerrero Ginel cuenta con una extensa trayectoria académica e institucional.Autor de numerosas publicaciones sobre producción animal, medio ambiente y desarrollo rural, ha dirigido diversos proyectos de investigación y desarrollo, ha sido secretario general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía y responsable del diseño y desarrollo del Plan de Modernización del Mundo Rural de Andalucía. Asimismo, ha sido profesor invitado en el Banco Interamericano de Desarrollo y miembro del Comité Asesor del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para la definición de la Política Agraria Común (PAC).Desde el inicio, la intervención del preceptor situó a los cofrades en un territorio donde la frontera entre lo tangible y lo simbólico se desdibujaba. "Me dirijo a vosotros desde una orilla donde el tiempo ha perdido su tiranía y las vanidades terrenales se disipan", comenzó el preceptor que, en ese mismo pasaje, señaló el hilo invisible que une al escritor con el vino: "Nuestra conexión, sin embargo, es profunda y teñida de la más exquisita ironía. Nos une un nombre, un elixir, y una promesa: el amontillado".A lo largo de la ceremonia, la palabra fue trazando un paralelismo constante entre la obra de Poe y la naturaleza misma del vino amontillado. Guerrero Ginel explicó ese vínculo al afirmar que "el amontillado es un vino que nace y madura en la oscuridad más absoluta", en ese sentido, añadió que "su vida comienza bajo el velo de flor", para precisar después que "para convertirse en amontillado, esa flor debe morir".El orador destacó esa transición como un proceso esencial, casi iniciático, al señalar que "en esencia, es un vino que ha sobrevivido a su propia muerte biológica para renacer como espíritu inmortal". Una reflexión que resonó con fuerza en un espacio subterráneo donde la oscuridad, lejos de ser ausencia, se convierte en condición necesaria para la permanencia.De igual modo, Guerrero Ginel subrayó el papel del entorno como elemento narrativo. "Para la unidad de efecto, eje conductor de mi obra, el entorno físico debe ser tratado como un personaje más". En ese contexto, comentó que la Casa de Palop "no es una mera bodega: es un palimpsesto histórico que añade capas de significado al ritual".La intervención fue tejiendo así una lectura simbólica del espacio. Un lugar donde, como recordó el preceptor, los muros que antaño escucharon rezos latinos custodian hoy el silencio de la crianza, estableciendo así un paralelismo entre lo sacro y lo enológico, entre el recogimiento religioso y la espera paciente del vino.Uno de los momentos más intensos de la noche llegó con la procesión hacia el pasadizo subterráneo que conecta la bodega con el antiguo castillo donde vio la luz Gonzalo Fernández de Córdoba,. En silencio, los cofrades portaron una botella extraída de la emblemática, vasija consagrada al espíritu del escritor, junto a una rosa negra, símbolo de duelo y revelación. Ambos elementos fueron depositados junto a la lápida que recuerda a Edgar Allan Poe, sellando un gesto cargado de solemnidad que une la crianza del vino con la memoria del autor que lo convirtió en mito literario.La clausura del acto corrió a cargo de Miguel Sánchez Castro, en representación del Ayuntamiento de Montilla, quien destacó la importancia de este tipo de actos como expresión del compromiso de la ciudad con su cultura, su historia y su identidad vitivinícola.En ese marco, el homenaje a Edgar Allan Poe adquiere un significado especial: más allá del protocolo, se trata de una celebración del patrimonio cultural y enológico de Montilla, un acto que reafirma la capacidad de esta ciudad para dialogar con la literatura universal sin renunciar a sus raíces, en la penumbra de una bodega donde el vino y la palabra siguen envejeciendo juntos.