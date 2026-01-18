La Basílica de San Juan de Ávila acoge la presentación del cartel de La Pasión

Un importante proyecto colectivo

La Basílica Pontificia de San Juan de Ávila acogió en la noche del pasado viernes la presentación del cartel anunciador de una nueva edición de la Representación Dramática de La Pasión, un acto que reunió a numerosas hermandades, entidades religiosas y colectivos teatrales de Montilla en torno a una cita que volverá a marcar, en 2026, el arranque simbólico de la Semana Santa en la localidad.El encuentro supuso el pistoletazo de salida a una representación profundamente arraigada en la memoria colectiva de la localidad, que se celebrará el próximo Sábado de Pasión, 28 de marzo, como antesala inmediata de un nuevo Domingo de Ramos.Se trata de una iniciativa que se remonta a 1992 y que hunde sus raíces en una idea impulsada desde el seno de la Agrupación de Cofradías a comienzos de la década de los noventa, cuando empezó a tomar forma la idea de escenificar, ante el pueblo, el drama de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.El cartel presentado es obra de los fotógrafos montillanos Chema G. Mármol y Manuel Herrador, autores de una cuidada composición fotográfica que recrea el misterio de la Presentación de Jesús al pueblo. La escena, ambientada de manera extraordinaria en el claustro del Convento de Santa Clara, se completa con la presencia de soldados romanos de la Centuria Romana Munda, aportando solemnidad y una poderosa carga simbólica a la imagen que anunciará la representación de este año.Tras el descubrimiento del cartel, el acto continuó con una conferencia a cargo del locutor lucentino José Antonio Luque, histórico profesional de la radio andaluza, miembro fundador de Canal Sur Radio y coordinador del programa, referente informativo de la Semana Santa cordobesa.Su intervención se convirtió en una exaltación sentida de La Pasión, planteada como una invitación abierta a todo tipo de público. En ese sentido, Luque animó tanto a quienes ya la han disfrutado como a quienes aún no lo han hecho a asistir a la representación, subrayando su capacidad para emocionar y hacer reflexionar más allá de las creencias personales, desde cristianos practicantes hasta espectadores alejados de la fe.Las entradas para asistir a la Representación Dramática de La Pasión podrán adquirirse a partir de mañana lunes, 19 de enero,o mediante el código QR incluido en el cartel. De igual modo, en las próximas semanas se anunciarán las fechas de venta de localidades en formato físico.La historia de La Pasión en Montilla está estrechamente ligada a la figura de Rafael Delgado Luque-Romero, presidente de la Agrupación de Cofradías entre 1990 y 1997,Fue él quien, junto a José Ferreira y Manuel Ruz Feria, propuso formalmente el 19 de noviembre de 1990, en el seno de la junta directiva de la Agrupación, la organización de una representación dramática que trasladara a escena los acontecimientos vividos en Jerusalén hace más de dos mil años.Las motivaciones de aquel proyecto inicial iban más allá del espectáculo. Se trataba de transmitir un mensaje de amor, provocar la reflexión al inicio de la Semana Santa y ayudar a comprender los misterios de la Redención a través de una puesta en escena cercana y participativa. Desde los primeros ensayos, con decorados diseñados por Juan Muñoz París, se acordó que la representación se escenificaría dos veces cada Sábado de Pasión, fórmula que se ha mantenido prácticamente inalterable con el paso de los años.No fueron sencillos los comienzos. La financiación supuso uno de los principales retos, hasta el punto de idear un gigantesco tapiz de monedas en la Plaza de La Rosa, realizado el 16 de febrero de 1992, como fórmula para recaudar fondos y aspirar a una hazaña singular. Finalmente, el 11 de abril de 1992, La Pasión se hizo realidad por primera vez. Desde entonces, Montilla ha encontrado en esta representación una forma original y profundamente emotiva de dar la bienvenida a su Semana Santa.Hoy, la Representación Dramática de La Pasión es uno de los grandes referentes religiosos y culturales de la provincia de Córdoba. Cada año, el Pabellón Municipal de Deportes se transforma durante una semana en una auténtica Vía Dolorosa, convertida en espacio teatral con tres escenarios donde cerca de 250 aficionados al teatro, de todas las edades, dan vida a un recorrido de dos horas y media por los Evangelios. Voluntarios, tramoyistas y técnicos de luz y sonido hacen posible, edición tras edición, una puesta en escena que no ha dejado de evolucionar.En 2019, la obra vivió una profunda renovación, con nuevos textos narrados por la voz inconfundible de José Antonio Luque, mejoras en la iluminación y un decorado actualizado, inspirado en la obra de León Felipe y ende Johann Sebastian Bach. Una evolución que demuestra que, más de tres décadas después, La Pasión de Montilla sigue viva, fiel a su esencia y abierta a seguir emocionando.