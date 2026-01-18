El arte femenino cordobés se da cita en una muestra con protagonismo montillano

María José Bellido Jiménez

María José Ruiz López

‘29 Creadoras’

María de los Ángeles Alcántara Sánchez ( Familia ).

). Pilar Argudo Burbano ( Tempestad ).

). María José Bellido Jiménez ( Serie División del Espacio 003 ).

). Marta Campos Calero ( Árbol ocupado III ).

). Ainhoa Díaz de Montasterioguren Aporta ( María, pose tendida ).

). Mariló Fernández Taguas ( Ilusión ).

). Rosa de Gabriel ( My name is ).

). Nieves Galiot ( Breves como fotos ).

). Dolores García Álvarez ( Still Life nº5 ).

). Teresa García López ( La Reina del Pay-Pay ).

). Lucía Gutiérrez Romero ( La niña del agua ).

). Inmaculada Gutiérrez Jiménez ( Lágrimas ).

). Teresa Guerrero Serrano ( Cabeza Íbera ).

). Julia Hidalgo Quejo ( Figura con abanico ).

).



Rosa Illanes ( Sin título ).

). Salomé Jiménez Alba ( Sin título ).

). Lola J. Valiente ( Persevero ).

). Isabel Jurado ( Vicente Núñez. El mundo de un poeta ).

). Marta Morón Canis ( Cabeza borradora ).

). Sara Moyano ( Reina Patio 1 y Patio 2 ).

). Sofía Ostos Abreu ( La luz y tu mirada se hablan. Poema visual de Otoño Regular ).

). Carmen Osuna Luque ( Rapsodia en Sol ).

). Macarena Pozo ( Los colibríes ).

). María José Ruiz López ( Tiresias ).

). María José Ruiz Navarro ( Gerbera , pertenece a la Serie Mujeres y Flores ).

, pertenece a la Serie ). Rita Rutkowski ( Doble imagen I ).

). Eva Vega ( Refugio Verde ).

). Marisa Vadillo Rodríguez ( On the floor II ).

). Laura Vinós (Trajes).

Las artistas montillanas María José Bellido y María José Ruiz protagonizan una exposición colectiva que reúne a casi una treintena de creadoras cordobesas en la sala de exposiciones del Centro Cultural José Luis García Palacios, en pleno corazón de Córdoba, en una muestra que deja constancia del fértil momento que atraviesa el arte femenino en la provincia.La exposición, que abrió sus puertas el pasado miércoles y que puede visitarse hasta el próximo 13 de febrero, congrega el trabajo de 29 artistas femeninas de la provincia. Organizada por Alipa Cañete y comisariada por Pepe Cañete y Lola J. Valiente, la exposición propone un recorrido plural, diverso y profundamente contemporáneo por distintas formas de creación, desde lenguajes consolidados hasta miradas emergentes que comienzan a abrirse paso con fuerza.El acto inaugural supuso un punto de encuentro entre creadoras, público y agentes culturales, en un espacio que durante las próximas semanas mantendrá un horario de mañana, de 11.00 a 13.30 horas, y de tarde, de 18.00 a 21.00 horas. Y es que la sala del Centro Cultural José Luis García Palacios, ubicada en la Avenida de la Libertad, en el Vial Norte de la capital, se convierte estos días en un escaparate donde conviven pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, collage, acuarela e, incluso, instalación sonora.Entre las artistas participantes figuran nombres con una sólida trayectoria, junto a otras creadoras más jóvenes que aportan frescura y nuevas perspectivas. El visitante puede encontrarse con obras de Rita Ruthowski, Julia Hidalgo, Isabel Jurado, María Teresa García, Ángeles Alcántara, María José Ruiz, María José Bellido, Lola J. Valiente, Pilar Argudo, Rosa de Gabriel o Eva Vega.A ellas se suman propuestas tan singulares como la instalación sonora de Carmen Osuna, los dibujos de Marta Morón y Lucía Gutiérrez, las esculturas de Ainhoa Díaz, Marta Campos, Teresa Guerrero y Sofía Ostos, el grabado de Maca Horcas, las acuarelas de Dolores García y Salomé Jiménez, los collages de María José Ruiz Navarro, Rosa Illanes y Mariló Fernández, o la fotografía impresa en papel de algodón de Nieves Galiot. También participan las jóvenes creadoras Inmaculada Gutiérrez y Laura Vinós.Durante la presentación, el presidente de Alipa Cañete, Pepe Cañete Martínez, comentó que “la presencia de artistas femeninas en exposiciones, tanto individuales como colectivas, demuestra que están adquiriendo un protagonismo activo que desafía la histórica falta de visibilidad del arte femenino”.En ese sentido, afirmó que la exposición permite contemplar tanto trabajos de artistas reconocidas a nivel nacional e internacional como propuestas de creadoras que están despuntando en innovación artística, ofreciendo así una panorámica amplia y representativa del estado actual del arte femenino en Córdoba y su provincia.La diversidad es, precisamente, uno de los ejes vertebradores de la muestra. Las obras transitan por temáticas que van desde la personalidad y la historia hasta la mitología, la crítica social, la ecología o la memoria, con lenguajes que oscilan entre la figuración simbólica y la abstracción más sugerente. Pepe Cañete señaló que “la novedad de esta exposición radica en reunir un número tan amplio de creadoras cordobesas, algo que no tiene precedentes en la historia reciente de la ciudad”.En este contexto coral, adquiere un relieve especial la participación de las montillanas María José Bellido y María José Ruiz, dos trayectorias consolidadas que ya coincidieron recientemente en la exposición, celebrada en el Centro del Paisaje Español Contemporáneo Antonio Povedano de Priego de Córdoba. Aquella muestra, que pudo visitarse hasta el pasado 7 de enero, rindió homenaje a la diversidad y la maestría de las mujeres artistas de la provincia y sirvió de antesala a la propuesta que ahora recala en la capital.Nacida en Montilla el 5 de marzo de 1968,se ha consolidado como pintora, dibujante y artista experimental. Licenciada en Bellas Artes con la especialidad de Pintura (1991) y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (1996), su obra revela un profundo compromiso con la investigación plástica.Bellido estructura su trabajo en cuatro líneas de exploración. En su investigación sobre grafismos, la artista montillana combina líneas y colores para crear composiciones donde ambos elementos dialogan sin jerarquía. Sus obras reflejan un dibujo que sirve como referencia estructural y enriquece la experiencia pictórica.En la línea de división del espacio, la artista reflexiona sobre la abstracción, generando paisajes oníricos y poéticos. Juega, además, con la arquitectura del espacio, desarrollando texturas visuales y gestos cómplices entre forma y color.En sus ensoñaciones abstractas, Bellido invita al observador a imaginar y fantasear, explorando un universo íntimo a través de líneas y manchas cromáticas. Finalmente, en su serie de fragmentaciones y objetos encontrados, desde 2017, incorpora técnica mixta, collage, producciones sonoras y vídeos.Este enfoque interdisciplinar conecta elementos constructivos, grafismos y color con narrativas evocadoras, disponibles también en plataformas digitales como. Su participación ense materializa en, una obra que sintetiza su pasión por la abstracción y la exploración espacial.Nacida el 2 de diciembre de 1966, María José Ruiz es una creadora polifacética cuya formación en Bellas Artes y Derecho refleja su interés por las artes y las humanidades. Licenciada en Bellas Artes y en Derecho, es diplomada en Lengua y Cultura Italiana por las universidades de Córdoba, Bolonia y Dante Alighieri de Italia, así como académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. R · RAIGONES (MERCADO)Desde 1997, año en el que expuso su trabajo en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, sus obras han sido admiradas en ciudades de Italia, Francia y España, donde pueden contemplarse en lugares como la Mezquita Catedral de Córdoba, el Centro de Arte Contemporáneo de Cittanova (Italia), la Accademia Internazionale dei Micenei (Italia), la Fundación Focus Abengoa de Sevilla, la Catedral de Toledo, o Catedral Moyobamba en Perú.A finales del mes de abril de 2015,, como obsequio que el Ayuntamiento hacía a la Santa Sede con motivo de la proclamación de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal, un hecho que tuvo lugar el 7 de octubre de 2012 de manos de Benedicto XVI.La obra, que se presentó en Montilla el 6 de enero del 2014 durante el transcurso de una solemne eucaristía conmemorativa del 514º aniversario del nacimiento del Doctor de la Iglesia, fue donada por la artista al pueblo de Montilla. El retrato de San Juan de Ávila decora en la actualidad en la iglesia del Colegio Español de San José en Roma.Junto a su obra de temática religiosa, destacan sus pinturas con un marcado mensaje social, una inquietud le llevó a alzarse con el Premio de Pinturacon su obra referida a la violencia de género y titulada. Una temática en la que también destaca