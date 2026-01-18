Turismos, motos y furgonetas: así es el mapa de la movilidad en Montilla

Montilla es un municipio "intensamente motorizado", en el que los automóviles siguen marcando la movilidad, aunque con una presencia notable de motocicletas, ciclomotores y vehículos industriales que hablan, en realidad, de la forma de vivir y de trabajar en la localidad.Así se desprende de los datos ofrecidos por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, con datos correspondientes a 2024 —los últimos disponibles—, que sitúan a Montilla dentro de un contexto regional dominado por un parque automovilístico que supera los seis millones de vehículos en el conjunto de Andalucía.En ese escenario amplio, la provincia de Córdoba aporta más de 612.000 unidades, mientras que Montilla suma un total de 26.032 vehículos, una cifra que resulta especialmente reveladora si se observa en relación con su población y si se compara con el resto de municipios mayores de 20.000 habitantes.El turismo continúa siendo el vehículo protagonista en las calles montillanas. Con 14.929 unidades registradas a 31 de diciembre de 2024, representa el 57,3 por ciento del parque móvil local, un dato que confirma una dependencia clara del automóvil privado para los desplazamientos diarios.Sin embargo, el análisis adquiere matices propios cuando se dirige la mirada hacia las dos ruedas. Montilla cuenta con 3.017 motocicletas y 2.134 ciclomotores, lo que eleva a 5.151 el número total de vehículos de este tipo. Traducido a una imagen cercana, por cada tres turismos circula aproximadamente una moto o ciclomotor, una proporción superior a la de otros municipios de tamaño similar y que dibuja una movilidad más ágil, práctica y adaptada al entramado urbano.En ese sentido, no resulta extraño que la moto se haya consolidado como una alternativa habitual para trayectos cortos, recados cotidianos o desplazamientos laborales dentro del municipio. La orografía y el trazado de Montilla parecen favorecer este tipo de movilidad, más flexible y rápida, que se cuela con naturalidad entre calles estrechas y desprovistas de aceras para los peatones.Otro de los rasgos que definen el parque automovilístico local es el peso de los vehículos industriales. Camiones y furgonetas suman 4.503 unidades, una cifra elevada que refuerza la imagen de Montilla como un municipio con una actividad agroindustrial y comercial muy marcada. De igual modo, la presencia de 166 tractores industriales subraya su papel como centro de servicios agrícolas, superando en este apartado a otros municipios del entorno con una población similar.La radiografía no estaría completa sin atender al perfil de quienes conducen estos vehículos. El censo de conductores asciende a 13.518 personas, con una brecha de género todavía visible. Los hombres representan el 57,9 por ciento, con 7.828 conductores, frente a las 5.690 mujeres, que suponen el 42,1 por ciento.Más allá del reparto por sexos, la variable de la edad aporta una lectura especialmente significativa. Casi la mitad de las licencias de conducción se concentran en la franja de los 40 a 59 años, con 6.402 personas, lo que sitúa el control del parque móvil en manos de una población madura, plenamente integrada en el mercado laboral y con hábitos de movilidad consolidados.En el extremo opuesto, los conductores menores de 25 años apenas alcanzan las 735 licencias, un dato que apunta a un retraso en la obtención del carné o a una mayor dependencia de alternativas como el transporte público o compartido entre las generaciones más jóvenes.Cuando Montilla se compara con otros municipios cordobeses de más de 20.000 habitantes, como Lucena o Puente Genil, el análisis revela un equilibrio particular. Aunque en cifras absolutas estas localidades superan a Montilla por población, el municipio mantiene un volumen muy alto de vehículos industriales, lo que refuerza su perfil productivo y su capacidad logística dentro de la comarca.Las conclusiones que se desprenden del informe son claras y, al mismo tiempo, plantean desafíos de futuro. Montilla sigue siendo un municipio fuertemente motorizado, con una ratio de vehículos muy cercana a un vehículo por habitante censado. Además, comparte con el resto de Andalucía el reto del envejecimiento del parque automovilístico, en un contexto donde la media regional supera los quince años de antigüedad y donde la renovación hacia modelos más sostenibles se presenta como una asignatura pendiente.En paralelo, el peso de las motocicletas y ciclomotores sugiere una movilidad interna dinámica, que forma parte del paisaje urbano y de la rutina diaria. Una movilidad que no solo se mide en cifras, sino también en hábitos, ritmos y decisiones personales que, sumadas, dibujan el modo en el que los ciudadanos de Montilla se desplazan de un lugar a otro.