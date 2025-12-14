La exposición '29 Creadoras' reúne el talento de María José Bellido y María José Ruiz

El Centro del Paisaje Español Contemporáneo "Antonio Povedano", ubicado en Priego de Córdoba, acoge hasta el próximo 7 de enero la exposición 29 Creadoras, un homenaje a la diversidad, la creatividad y la maestría de mujeres artistas de la provincia de Córdoba, entre las que destacan las montillanas María José Bellido Jiménez y María José Ruiz López.
La muestra, que cuenta con la participación de 29 artistas, ofrece un recorrido por disciplinas como la pintura, la escultura, el grabado o la acuarela. Y cada obra narra una historia única, como las esculturas en madera y hierro de Sofía Ostos, las acuarelas de Dolores García o los pigmentos naturales en los acrílicos de Lola Valiente.
El Centro del Paisaje Español Contemporáneo "Antonio Povedano" fue creado a partir de 1996 por el Ayuntamiento de Priego, en homenaje a Antonio Povedano, que había impulsado años antes las actividades de la Escuela Libre de Artes Plásticas de Priego de Córdoba. El espacio está dedicado de forma monográfica al género “paisaje” y presenta distintas formas de ver e interpretar el paisaje a través de la obra de algunos de los mejores especialistas españoles de este género.
Nacida en Montilla el 5 de marzo de 1968, María José Bellido se ha consolidado como pintora, dibujante y artista experimental. Licenciada en Bellas Artes con la especialidad de Pintura (1991) y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (1996), su obra revela un profundo compromiso con la investigación plástica.
Bellido estructura su trabajo en cuatro líneas de exploración. En su investigación sobre grafismos, la artista montillana combina líneas y colores para crear composiciones donde ambos elementos dialogan sin jerarquía. Sus obras reflejan un dibujo que sirve como referencia estructural y enriquece la experiencia pictórica.
En la línea de división del espacio, la artista reflexiona sobre la abstracción, generando paisajes oníricos y poéticos. Juega, además, con la arquitectura del espacio, desarrollando texturas visuales y gestos cómplices entre forma y color.
En sus ensoñaciones abstractas, Bellido invita al observador a imaginar y fantasear, explorando un universo íntimo a través de líneas y manchas cromáticas. Finalmente, en su serie de fragmentaciones y objetos encontrados, desde 2017, incorpora técnica mixta, collage, producciones sonoras y vídeos.
Este enfoque interdisciplinar conecta elementos constructivos, grafismos y color con narrativas evocadoras, disponibles también en plataformas digitales como Bandcamp. Su participación en 29 Creadoras se materializa en Serie División del Espacio 003, una obra que sintetiza su pasión por la abstracción y la exploración espacial.
Nacida el 2 de diciembre de 1966, María José Ruiz es una creadora polifacética cuya formación en Bellas Artes y Derecho refleja su interés por las artes y las humanidades. Licenciada en Bellas Artes y en Derecho, es diplomada en Lengua y Cultura Italiana por las universidades de Córdoba, Bolonia y Dante Alighieri de Italia, así como académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.
Desde 1997, año en el que expuso su trabajo en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, sus obras han sido admiradas en ciudades de Italia, Francia y España, donde pueden contemplarse en lugares como la Mezquita Catedral de Córdoba, el Centro de Arte Contemporáneo de Cittanova (Italia), la Accademia Internazionale dei Micenei (Italia), la Fundación Focus Abengoa de Sevilla, la Catedral de Toledo, o Catedral Moyobamba en Perú.
A finales del mes de abril de 2015, el Papa Francisco recibió un lienzo de grandes dimensiones, obra de María José Ruiz, como obsequio que el Ayuntamiento hacía a la Santa Sede con motivo de la proclamación de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal, un hecho que tuvo lugar el 7 de octubre de 2012 de manos de Benedicto XVI.
La obra, que se presentó en Montilla el 6 de enero del 2014 durante el transcurso de una solemne eucaristía conmemorativa del 514º aniversario del nacimiento del Doctor de la Iglesia, fue donada por la artista al pueblo de Montilla. El retrato de San Juan de Ávila decora en la actualidad en la iglesia del Colegio Español de San José en Roma.
Junto a su obra de temática religiosa, destacan sus pinturas con un marcado mensaje social, una inquietud le llevó a alzarse con el Premio de Pintura Focus-Abengoa con su obra referida a la violencia de género y titulada ¿Por qué?. Una temática en la que también destaca Blanco Roto.
María José Bellido Jiménez
María José Ruiz López
‘29 Creadoras’
- María de los Ángeles Alcántara Sánchez (Familia).
- Pilar Argudo Burbano (Tempestad).
- María José Bellido Jiménez (Serie División del Espacio 003).
- Marta Campos Calero (Árbol ocupado III).
- Ainhoa Díaz de Montasterioguren Aporta (María, pose tendida).
- Mariló Fernández Taguas (Ilusión).
- Rosa de Gabriel (My name is).
- Nieves Galiot (Breves como fotos).
- Dolores García Álvarez (Still Life nº5).
- Teresa García López (La Reina del Pay-Pay).
- Lucía Gutiérrez Romero (La niña del agua).
- Inmaculada Gutiérrez Jiménez (Lágrimas).
- Teresa Guerrero Serrano (Cabeza Íbera).
- Julia Hidalgo Quejo (Figura con abanico).
- Rosa Illanes (Sin título).
- Salomé Jiménez Alba (Sin título).
- Lola J. Valiente (Persevero).
- Isabel Jurado (Vicente Núñez. El mundo de un poeta).
- Marta Morón Canis (Cabeza borradora).
- Sara Moyano (Reina Patio 1 y Patio 2).
- Sofía Ostos Abreu (La luz y tu mirada se hablan. Poema visual de Otoño Regular).
- Carmen Osuna Luque (Rapsodia en Sol).
- Macarena Pozo (Los colibríes).
- María José Ruiz López (Tiresias).
- María José Ruiz Navarro (Gerbera, pertenece a la Serie Mujeres y Flores).
- Rita Rutkowski (Doble imagen I).
- Eva Vega (Refugio Verde).
- Marisa Vadillo Rodríguez (On the floor II).
- Laura Vinós (Trajes).
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: J.A. AGUILAR / J.P. BELLIDO
FOTOGRAFÍA: J.A. AGUILAR / J.P. BELLIDO