Sergio Alcaide Rubio hace historia en Montilla con el título nacional de K1



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El deportista cordobés Sergio Alcaide Rubio, integrante del Club Deportivo RS Team Boxing “El Templo” de Montilla, se impuso ayer al argentino Eneas Fernández en una, un escenario que convirtió a la ciudad en referente nacional del Kick Boxing y que coronó al deportista cordobés como campeón de España de K1.El combate por el título oficial del Campeonato de España de K1 fue el gran foco de atención de una noche marcada por la expectación y el ambiente de las grandes ocasiones. Ante un recinto completamente lleno, Alcaide Rubio logró arrebatar el cinturón al marplatense Eneas Fernández, en un duelo intenso que mantuvo en vilo al público desde el primer momento y que confirmó el alto nivel competitivo del evento.No fue, sin embargo, una experiencia desconocida para el gran vencedor de la noche, que recibió su título de campeón de manos del alcalde de Montilla, Rafael Llamas. Y es que Sergio Alcaide Rubio ya había saboreado la gloria nacional en etapas anteriores de su carrera deportiva, al conquistar el título nacional masculino de K1 en la categoría de 62 kilogramos en Ceuta, cuando apenas contaba 18 años, una experiencia que volvió a ponerse de manifiesto anoche sobre el ring de Envidarte, donde supo gestionar los tiempos y la presión de una final de máximo nivel.Por su parte, el kickboxer pontanés Raúl Arroyo, integrante del Club Deportivo WON, fue otro de los grandes protagonistas de la velada H1-MAX, en la que logró una contundente victoria por KO en el segundo asalto dentro de la categoría de(63 kilos). El deportista de Puente Genil resolvió el combate antes del límite tras imponer un ritmo alto y un claro dominio sobre el ring, ratificando así su excelente momento competitivo y el trabajo desarrollado junto a su equipo técnico.La cita también contó con la participación de otro representante del Club Deportivo WON, Álex Agudo, que compitió en la modalidad de K1 (67 kilos). En su caso, terminó cayendo a los puntos frente a un oponente de primer nivel, campeón de España amateur y miembro de la selección nacional. Pese a ello, Agudo protagonizó un combate muy disputado y dejó sensaciones muy positivas.La velada, que reunió a un total de trece deportistas montillanos, se convirtió en uno de los grandes atractivos de un fin de semana cargado de propuestas culturales y deportivas en Montilla. El evento fue impulsado por el Club Deportivo de Kick Boxing y K1 RS Team (El Templo) de Montilla, en colaboración con el Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento, y permitió que el municipio de la Campiña Sur se convirtiera por primera vez en sede de un cinturón profesional de campeón de España en la modalidad de K1.Desde primera hora de la tarde, el Complejo Envidarte fue recibiendo a aficionados, familias y seguidores del Kick Boxing, que respondieron de manera masiva para apoyar a los deportistas locales y presenciar una cita histórica. El protagonismo de los luchadores del Club Deportivo RS Team Boxing “El Templo” fue una de las notas destacadas de la velada.La entidad montillana, que ha experimentado una trayectoria ascendente en apenas un año de existencia, volvió a demostrar la solidez de un proyecto basado en el trabajo diario, la disciplina y una clara vocación de crecimiento, gracias a la labor de Raúl Santiago Delgado.Cinturón negro, juez regional Ring Sport por la Federación Andaluza de Kickboxing y Muaythai yfederativo por la misma entidad, Raúl Santiago Delgado se ha convertido en un referente técnico para toda una generación de deportistas que empieza a abrirse camino.La importancia del evento no pasó desapercibida para el Ayuntamiento de Montilla, cuyo máximo responsable trasladó su agradecimiento por la ejemplar organización de la velada. En ese reconocimiento se destacó especialmente la labor del club organizador, la implicación del tejido deportivo local y el comportamiento del público, que volvió a evidenciar el compromiso de la ciudad con el deporte y con iniciativas que proyectan el nombre de Montilla más allá del ámbito local.De este modo, la victoria de Sergio Alcaide Rubio ante Eneas Fernández no solo supuso la conquista de un título nacional, sino también la confirmación de Montilla como un escenario capaz de acoger grandes citas deportivas. Una noche que quedará grabada en la memoria y que refuerza el papel del municipio dentro del mapa nacional del Kick Boxing.