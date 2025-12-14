La Diputación impulsa la segunda edición del Concurso Provincial de Belenes

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Participación Ciudadana y de la mano de la Asociación Belenista, puso en marcha hace unos días la segunda edición del Concurso Provincial Belenista, “iniciativa que se marca como objetivo difundir la tradición cultural del Belén y la formación y el aprendizaje de los más jóvenes en el proceso de diseño y elaboración de belenes”.De este modo lo explicó la responsable del Área, Auxiliadora Moreno, quien, acompañada por José María del Arco, miembro de la Junta Directiva de la Asociación, presentó las actividades que, en el marco de colaboración suscrito por ambas entidades, se pondrían en marcha en estas fechas navideñas. “Unas actividades a las que se suma nuestro ya tradicional Belén Monumental”, añadió Moreno.Para la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, “nos sumamos un año más a las propuestas de la Asociación Belenista conscientes de la importancia que su labor tiene para el mantenimiento de nuestras tradiciones”.Según Moreno, “el Concurso Provincial persigue fomentar un espacio cultural muy arraigado en nuestras tradiciones, además de potenciar el turismo como sector de desarrollo económico y social, puesto que se incorpora una ruta oficial de Belenes de Córdoba, a la que se sumará el Belén Monumental de la Diputación y que cuenta con una gran acogida entre los cordobeses y las cordobesas”.Por su parte, Del Arco quiso agradecer a la institución provincial “su colaboración e implicación en este proyecto, una iniciativa que en su primera edición contó con la participación de un total de 42 propuestas, procedentes de 27 municipios entre dioramas, belenes populares y belenes artísticos”.“De entre las participantes se seleccionaron las participantes en una ruta por la provincia, uno de los objetivos esenciales para esta Asociación, el de hacer partícipe a la provincia de una tradición que forma parte de nuestra idiosincrasia”, añadió Del Arco.Para este miembro fundador de la Asociación Belenista, “este año, con las bases ya publicadas, esperamos incrementar el número de participantes y seguir avanzando en nuestro propósito de potenciar la presencia de la tradición del belén en la provincia”.Del Arco concluyó señalando que los interesados en participar podrán enviar las fotografías de sus belenes hasta mañana lunes, 15 de diciembre, al correo, indicando en el asunto