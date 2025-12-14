La Esperanza regresa a la Parroquia de Santiago Apóstol

La Virgen de la Esperanza ha protagonizado en la mañana de este tercer Domingo de Adviento el traslado desde la Ermita de la Rosa hasta la Parroquia de Santiago Apóstol con motivo de los cultos en honor a la festividad de la Expectación del Parto, conocida popularmente como "la Esperanza" o "la O", que se celebrará el próximo 18 de diciembre y se prolongará hasta el domingo 21, cuando la imagen regrese a su sede de la Plaza de la Rosa.El cortejo arrancó en torno a las 10.00 de la mañana, envuelto en una comitiva de hermanos que abrió paso a la titular mariana de la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza, que avanzó entronizada sobre la parihuela con la que la popular imagen de El Santico recorre el Barrio de Tenerías cada mes de julio.La imagen lucía su característica diadema, junto al corazón de los Siete Dolores, además de la saya de salida bordada en el siglo XIX, una pieza de gran valor patrimonial que fue restaurada en 2019 por el taller Bordados Salteras. Detalles que no han pasado desapercibidos para los devotos y que han reforzado el carácter solemne de un traslado que se ha vivido con recogimiento y cercanía.Este primer traslado extraordinario se enmarca dentro del Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco para el año 2025, un contexto que ha dotado a estos días de un significado especial. Y es que no se trata solo de un cambio de templo, sino de un reencuentro cargado de simbolismo, ya que la Virgen de la Esperanza vuelve a las naves del templo mayor de Montilla nueve años después de que se celebrara allí, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, un besamanos en la capilla de la Virgen del Rosario.Durante toda la semana, la imagen permanecerá en la Parroquia de Santiago Apóstol, donde desde mañana y hasta el miércoles se celebrará el besamanos en horario de 18.00 de la tarde a 19.30. Serán tres jornadas pensadas para el encuentro íntimo y el rezo en silencio al amparo de la Esperanza. El jueves 18 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Expectación del Parto de la Virgen, tendrá lugar la Función Principal a las 19.30 de la tarde, uno de los momentos centrales de este programa de cultos.El calendario culminará el domingo 21 de diciembre, cuando María Santísima de la Esperanza regrese a la Ermita de la Rosa en un nuevo traslado extraordinario que se realizará tras la misa dominical de las 12.00 del mediodía. Un recorrido que pondrá el broche final a una semana intensa desde el punto de vista espiritual y emocional para la hermandad y para la ciudad.María Santísima de la Esperanza es una dolorosa anónima del siglo XVII que, tras cambiar su advocación en la pasada centuria, fue restaurada por el escultor montillano Juan Lara Leña, uno de los nombres propios de la imaginería local.Las naves de la Parroquia de Santiago Apóstol fueron también testigo de la coronación litúrgica celebrada en 1944, cuando se estrenó la corona de orfebrería que la Virgen porta cada Jueves Santo, remodelada un año antes por el propio Juan Lara Leña.Más recientemente, en 2019 y con motivo del 75.º aniversario de la advocación de la Esperanza, la imagen fue restaurada por el escultor cordobés Antonio Bernal Redondo, una intervención que permitió recuperar matices y expresiones que hoy han vuelto a mostrarse con especial intensidad, gracias al horario en el que se ha desarrollado el solemne traslado.De este modo, diciembre se confirma como un mes señalado para la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza y para toda la ciudad, que ya acompaña a su Virgen en un camino marcado por la fe y la historia, con dos traslados extraordinarios llamados a quedar grabados en la memoria de la cofradía del Jueves Santo.