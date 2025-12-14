La Cámara de Comercio impartirá en Montilla un curso gratuito de almacén y logística



ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba ha anunciado la puesta en marcha, a partir del próximo mes de febrero, de un curso gratuito de Gestor de Almacén y Logística con carnet de carretillero en Montilla, una propuesta formativa que busca fortalecer las oportunidades laborales de jóvenes desempleados.Esta iniciativa, que nace en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, aterriza en la ciudad como una vía directa para mejorar la empleabilidad en un sector que continúa creciendo y que demanda perfiles cualificados. La inscripción, ya abierta, permitirá acceder a un itinerario formativo que se desarrollará entre el 6 de febrero y el 27 de marzo de 2026, con sesiones presenciales de lunes a viernes, en horario de 8:45 a 14:45.Las clases se impartirán en el aula de la Plaza Solera, a las espaldas del Ayuntamiento, con acceso desde la calle Palomar, un espacio bien conocido por acoger actividades formativas dirigidas a la población joven de la localidad. En conjunto, el curso alcanzará las 210 horas de duración, un recorrido amplio que combinará aprendizaje teórico, entrenamiento práctico y un periodo de prácticas en empresas.La formación está pensada para jóvenes que quieran abrirse paso en el ámbito de la gestión de almacenes, la logística interna y el manejo de carretillas elevadoras. Y es que la Cámara de Comercio insiste en que se trata de un perfil cada vez más solicitado, especialmente por empresas que necesitan profesionales capaces de organizar mercancías, controlar inventarios y garantizar que los productos circulen con eficiencia dentro de sus instalaciones. Además, el carnet de carretillero añade un valor adicional, ya que habilita formalmente para el manejo de estas máquinas en entornos profesionales.El temario incluye un recorrido muy completo por el funcionamiento del almacén desde su base. Los participantes estudiarán las características fundamentales de este tipo de instalaciones, los modelos de almacenes existentes y la importancia de la simbología y señalización interna.También profundizarán en las operaciones que sostienen la actividad diaria: desde la gestión y distribución interna de productos hasta los sistemas de identificación, localización y seguimiento de mercancías. A todo ello se sumarán módulos especialmente útiles como la gestión de stocks e inventarios, el manejo de documentación básica o los diferentes equipos de manutención que se emplean de forma habitual en este entorno.Por otro lado, se prestará atención a las competencias relacionadas con el trabajo en equipo dentro del almacén, un aspecto que con frecuencia determina el buen funcionamiento de estas instalaciones. De igual modo, el programa reserva un espacio importante para la seguridad y la prevención en las operaciones de almacenaje, así como para el mantenimiento de primer nivel en los equipos.A esto se añadirá el bloque dedicado a la preparación de pedidos, junto con los contenidos específicos sobre prevención de riesgos laborales aplicados al sector. Finalmente, la formación práctica con carretillas elevadoras permitirá afianzar lo aprendido y ofrecer una experiencia directa, muy valorada por las empresas colaboradoras.En cuanto a los requisitos, el curso está dirigido exclusivamente a jóvenes inscritos como beneficiarios del, una iniciativa europea que busca asegurar que las personas de entre 16 y 29 años reciban una oferta de empleo, educación o prácticas en un corto periodo tras finalizar sus estudios o quedar desempleadas.Para participar en este curso será necesario estar en situación de desempleo, tener menos de 30 años y cumplir con las condiciones establecidas por el propio sistema: desde estar empadronado en cualquier localidad española hasta no haber trabajado, estudiado o recibido formación en el día anterior a la inscripción.Este marco, según recuerda la Cámara de Comercio, pretende ofrecer un apoyo temprano y preventivo a quienes buscan mejorar su empleabilidad y abrir nuevas puertas en el mercado laboral. Una vez inscritos en Garantía Juvenil, los jóvenes pueden acceder a un catálogo amplio de oportunidades gestionadas tanto por las comunidades autónomas como por la Administración General del Estado y otras entidades vinculadas al Fondo Social Europeo. De igual modo, las empresas pueden beneficiarse de incentivos para contratar a estos perfiles, lo que amplía las posibilidades de inserción laboral tras finalizar la formación.Con esta propuesta, Montilla suma un nuevo recurso para la capacitación de sus jóvenes, especialmente de quienes buscan un primer empleo o desean reorientar su trayectoria profesional. El curso, completamente gratuito y con prácticas incluidas, aspira a convertirse en una vía real de acceso a un sector estable, dinámico y con perspectivas de crecimiento en los próximos años.