Francisco José Jiménez y José Soto presentan en Montilla 'El dios incomprendido'

Dos perspectivas complementarias



FOTOGRAFÍA: UNIVERSIDAD DE GRANADA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: UNIVERSIDAD DE GRANADA

El Centro Cultural “Alcalde Antonio Carpio” acogerá este próximo viernes, 16 de enero, a partir de las 20.00 de la tarde, la presentación de, la nueva obra firmada por el científico montillano Francisco José Jiménez Espejo y el historiador granadino José Soto Chica, en un acto que contará con la participación del cronista oficial de Montilla, José Rey García.La obra, que ha contado con una extraordinaria acogida por parte del público —hasta el punto de situarse entre los diez mejores ensayos del año 2025 según FNAC— propone un recorrido sugerente y ambicioso por el papel decisivo que ha desempeñado el clima en la evolución de las civilizaciones humanas, desde la Prehistoria hasta la época contemporánea, una mirada de largo alcance que conecta el pasado más remoto con los dilemas del presente.A lo largo de sus 496 páginas, enriquecidas con abundante cartografía,defiende la idea de que el clima ha sido un actor silencioso pero determinante en la historia de la humanidad, capaz de inclinar la balanza entre la prosperidad, la supervivencia o el colapso de sociedades enteras.Lejos de limitarse a una enumeración de catástrofes naturales, el libro DE Francisco José Jiménez y José Soto establece un diálogo constante entre la paleoclimatología y la historia, mostrando cómo distintas comunidades se vieron obligadas a adaptarse, una y otra vez, a cambios drásticos en su entorno.En ese sentido, por sus páginas desfilan ejemplos tan elocuentes como los neandertales atrapados por el frío extremo de las glaciaciones, las culturas del Calcolítico ibérico, los pastores del antiguo Sáhara verde o la crisis del Egipto faraónico cuando la tierra de las pirámides era aún una sabana surcada por varios brazos del Nilo.También aparecen los efectos de grandes erupciones volcánicas en la Alta Edad Media, episodios que, vistos con la perspectiva del tiempo, ayudan a iluminar los desafíos actuales del cambio climático. Como subrayan los propios autores, comprender al “dios incomprendido” —el clima— “fue entonces una cuestión de vida o muerte, del mismo modo que vuelve a serlo ahora”.Para Montilla, la publicación de este libro supone, además, un motivo de especial orgullo. No en vano, Francisco José Jiménez Espejo mantiene un estrecho vínculo con la historia y el patrimonio de su ciudad natal, que se suma a su trayectoria científica internacional y a su compromiso con la divulgación. Su participación en este proyecto editorial refuerza esa conexión entre conocimiento global y raíces locales que atraviesa buena parte de su trabajo.La presentación del próximo viernes se plantea, así, como algo más que un simple acto literario: será una oportunidad para reflexionar, desde la historia y la ciencia, sobre fuerzas naturales que durante siglos fueron un enigma y que hoy vuelven a situarse en el centro del debate público. Una invitación, en definitiva, a mirar el pasado con otros ojos y a asumir que muchos de los grandes giros de la historia no se explican solo por la voluntad humana, sino también por el pulso cambiante del planeta.vuelve a unir dos perspectivas complementarias. Por un lado, la del montillano Francisco José Jiménez Espejo, geoquímico especializado en paleoclima, con una amplia experiencia internacional; por otro, la de José Soto Chica, historiador de amplia trayectoria académica y divulgativa. De ese cruce de disciplinas surge una lectura novedosa del pasado pensada, sobre todo, para entender mejor los retos del presente.De hecho, ambos autores ya habían coincidido el pasado mes de septiembre en elpara estudiar la Batalla de Munda, el decisivo enfrentamiento entre Julio César y los hijos de Pompeyo que tuvo lugar en el año 45 a.C. en los Llanos de Vanda. Aquel encuentro dejó patente la capacidad de ambos autores para convertir la historia en un relato vivo, comprensible y cercano, una cualidad que ahora trasladan al terreno del clima.Para Montilla, la participación de Francisco José Jiménez Espejo en este proyecto editorial supone, además, un motivo de legítimo orgullo. Nacido en la localidad el 25 de julio de 1977, es especialista en Geoquímica y ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito internacional, con estancias en instituciones de primer nivel como la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, o la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza.Durante años, Jiménez Espejo trabajó en el Departamento de Biogeoquímica de la Agencia Japonesa para las Ciencias y Tecnologías Marinas y Terrestres, y es autor de un centenar de artículos publicados en revistas científicas de máximo impacto comoSu nombre también quedó ligado a la, desarrollada a bordo del buque de investigación oceanográfica Hespérides, cuyo objetivo principal fue averiguar cómo se separó la Antártida de América del Sur hace 35 millones de años. En aquella campaña, como responsable del análisis geoquímico de aguas y sedimentos marinos, el investigador montillano destacó la importancia de la Corriente Circumpolar Antártica en el sistema climático del planeta, a la que llegó a definir como “el auténtico congelador de la Tierra”. Aquel trabajo permitió profundizar en la relación entre los grandes procesos oceánicos y la evolución climática global, una línea de investigación que conecta de manera directa con los contenidos que ahora se recogen enAdemás de su perfil científico, Francisco José Jiménez Espejo mantiene un estrecho vínculo con la historia y el patrimonio local. Es presidente de la Asociación de Arqueología Agrópolis, colectivo que gestiona el Museo Histórico Local de Montilla, y compagina su labor investigadora con la divulgación histórica, una faceta que vuelve a aflorar con fuerza en esta nueva obra.Junto a él, José Soto Chica aporta una trayectoria vital y académica tan singular como inspiradora. Nacido en 1971 en la localidad granadina de Santa Fe, fue militar profesional y participó en la misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bosnia Herzegovina.Antiguo componente del Regimiento Acorazado "Córdoba" 10, perdió la vista y sufrió graves daños en una pierna tras un accidente durante el desarrollo de un ejercicio táctico en Cerro Muriano, encontrando en la historia su camino vital. De hecho, tras superar ese durísimo episodio, se doctoró en Historia Medieval por la Universidad de Granada y actualmente es investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de esa institución.Soto Chica es autor de numerosas monografías, artículos científicos y obras de divulgación, además de novelas históricas comoo, más recientemente,, publicada el pasado año. Su labor divulgativa le ha valido, además, diversos reconocimientos a lo largo de los años.