Últimos días para sumarse a la campaña provincial de semillas tradicionales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla mantiene abierto, hasta este próximo miércoles, 14 de enero, el plazo para que la ciudadanía pueda sumarse a la campaña provincial de intercambio y conservación de variedades hortícolas tradicionales, una iniciativa que vuelve a situar el foco en la protección de un patrimonio agrícola íntimamente ligado a la historia y al paisaje de la Campiña Sur Cordobesa.Un año más, el Consistorio informa de esta convocatoria dirigida a todas aquellas personas interesadas en contribuir a la preservación de semillas que han pasado de generación en generación y que, en muchos casos, corren el riesgo de desaparecer frente a los cultivos estandarizados.Se trata de una propuesta que apela tanto a agricultores como a propietarios de pequeñas explotaciones familiares y a aficionados a la huerta que desean mantener vivas las variedades locales. En ese sentido, desde el ámbito municipal se recuerda que la participación en la campaña requiere la presentación de una solicitud formal, que puede realizarse a través de lao, de manera presencial, en la Oficina de Atención a la Ciudadanía, dentro de su horario habitual.Esta acción se enmarca en la línea de trabajo que desarrolla el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla, adherida nuevamente a la puesta en valor y recuperación de las variedades hortofrutícolas propias de la comarca, en colaboración con el Banco Provincial de Semillas. A través de este programa, se promueve la distribución gratuita de semillas tradicionales y la conservación de especies típicas de las huertas de la zona, reforzando así la biodiversidad agrícola.Tal y como ha señalado en anteriores ediciones la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, se trata de una iniciativa con una amplia aceptación entre los agricultores de la provincia, orientada a recuperar el patrimonio vegetal mediante distintas actuaciones. Entre ellas, destaca el desarrollo de un banco de semillas vinculado a la finca ecológica de El Aguilarejo, propiedad de la Diputación de Córdoba, que actúa como espacio de referencia para la custodia y multiplicación de estas variedades.