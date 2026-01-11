Aureliano Sáinz | Entonces vinieron a por mí

AURELIANO SÁINZ

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

Resulta curioso que haya personas a las que se las conozcan por alguna frase, por aforismos o por unos versos que en algún momento escribieran o dijeran. Es lo que sucede con el pastor protestante alemán Martin Niemöller (1892-1984) cuando desafió a los nazis en su ascenso en Alemania durante la década de los treinta del siglo pasado y antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial.Pero lo más chocante es que el poema político-social (por llamarlo de este modo) de Niemöller, durante bastante tiempo, fuese atribuido al dramaturgo y poeta, también alemán, Bertolt Brecht. En la actualidad ya no hay ninguna duda de la autoría de esas líneas que han llegado hasta nuestros días y que abiertamente son una denuncia de la indiferencia de sectores de la población que miran para otro lado cuando se inician injusticias que se muestran como el inicio de la brutalidad social.Creo que ya no debemos tener ninguna duda sobre quién las escribió, sobre todo cuando en 2018 vio la luz), libro de Matthew D. Hockenos, profesor de Strathmore University (Nairobi, Kenia), que esperemos pronto sea traducido al castellano.De este modo, quienes estén interesados conocerán bien la trayectoria vital de Martin Niemöller, pues pasó de ser, inicialmente, un ferviente anticomunista y simpatizante de las ideas del Partido de Hitler a un decido opositor de los nazis cuando se hizo consciente del peligro que suponía este partido para la libertad de creencias, la democracia y los derechos humanos.Por otro lado, estoy seguro de que muchos de los que me están leyendo ya conocen estos versos; no obstante, conviene que volvamos a leerlos desde la perspectiva de lo que está ahora ocurriendo en este mundo que nos ha tocado vivir.Como podemos comprobar, el autor avanza en sus versos de manera escalonada, comenzando por los más opuestos a la barbarie que se anunciaba, pasando por otras posiciones político-sociales o por la pertenencia a un pueblo (caso de los judíos) hasta llegar al individuo concreto, es decir, a quien no se sentía implicado en lo que acontecía a su alrededor hasta que le tocó personalmente, comprobando entonces que ya no había nadie que lo defendiera.Todo esto bien lo podemos trasladar al mundo actual, cuando vemos que un sujeto del talante de Donald Trump (por cierto, no me olvido también de otros) ha ido escalando sin parar en sus amenazas y sus intervenciones sin que haya ningún poder que lo frene, saltándose todas las leyes y acuerdos internacionales a los que considera papel mojado.Quizás suene a alarmismo lo que indique, pero, aun con las diferencias temporales y contextuales, quisiera indicar que Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, después de que el Partido Nazi fuera el más votado en las elecciones previas. Recordemos, también que Austria fue ocupada por las fuerzas alemanas en marzo de 1938 y que la II Guerra Mundial comenzó en 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia.Algo más de seis años transcurrieron desde el ascenso de Adolf Hitler al poder. En el caso de Donald Trump, su segunda elección como presidente de los Estados Unidos fue el 20 de enero de 2025, por lo que no ha tardado ni un año en atacar Venezuela y secuestrar a su presidente, al tiempo anuncia que continuará con su agenda expansionista sin importarles las consecuencias que ello conlleva.No quiero extenderme más, puesto que, imagino, en el fondo de todos nosotros subyacen algunas preguntas que nos hacemos, tales como: ¿Qué hará la Unión Europea ante esa escalada hacia una hipotética conflagración internacional que está llevando hacia adelante Estados Unidos conducido por un individuo que presenta rasgos psicopatológicos?¿Continuaremos con ese estado de temor permanente de no irritar a quien de forma abierta se burla de nosotros y de la debilidad estratégica que muestra la Unión Europa? ¿Acabaremos lamentando, como sucede en el poema de Martin Niemöller, el no habernos preparado a tiempo oponiéndonos con firmeza a los intereses espurios de un país y un proyecto abiertamente colonialistas?