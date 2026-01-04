El Resucitado proclama como nuevo hermano mayor a Antonio Jesús Castilla Carmona

Un perfil muy vinculado a Montilla

La Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz cerró ayer el proceso electoral abierto en los últimos meses con la proclamación de Antonio Jesús Castilla Carmona como hermano mayor electo, tras la celebración del Cabildo General de Elecciones en el que su candidatura, la única presentada ——, obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.El cabildo, celebrado en la jornada de ayer, puso así punto final a un periodo marcado por la incertidumbre interna y por la ausencia de candidaturas en convocatorias anteriores. Concluido el recuento y verificado el resultado, la corporación del Domingo de Resurrección anunció oficialmente la proclamación de Antonio Jesús Castilla Carmona, si bien el nombramiento queda pendiente de la preceptiva ratificación por parte de la autoridad eclesiástica, conforme establecen las normas canónicas.La hermandad quiso subrayar, además, el clima de normalidad y el correcto desarrollo de esta asamblea decisiva, agradeciendo expresamente la participación de los hermanos que acudieron ayer a ejercer su derecho al voto. Un gesto que, más allá del trámite formal, se interpreta como un respaldo colectivo a un proceso que buscaba recuperar la estabilidad y abrir una nueva etapa en la vida de la cofradía.La aceptación oficial de la candidatura encabezada por Antonio Jesús Castilla se produjo tras concluir el plazo de presentación y una vez revisada la documentación aportada, lo que permitió confirmar que sería su equipo el que protagonizara una cita electoral cargada de expectativas. No en vano, se trataba de la tercera convocatoria, después de que dos procesos previos quedaran desiertos y mantuvieran en suspenso el futuro inmediato de la hermandad.El contexto de esta elección se remonta a la asamblea celebrada el pasado 22 de noviembre en la Basílica de San Juan de Ávila, presidida por el consiliario y párroco de Santiago Apóstol, Fernando Suárez Tapiador. Aquel encuentro abrió un espacio de diálogo sereno en el que se analizó la situación vivida durante meses y se apeló a la responsabilidad colectiva como única vía para garantizar la continuidad de una corporación profundamente arraigada en la historia religiosa y social de Montilla.Ese consenso, fraguado entonces entre reflexiones y llamadas a la unidad, ha terminado por materializarse en un cabildo que, sin sobresaltos, devolvió ayer a la hermandad un horizonte claro. A su vez, la participación registrada en este Cabildo General de Elecciones refuerza la idea de que la implicación de los hermanos sigue siendo un pilar esencial para sostener la vida interna de la cofradía.La proclamación de un nuevo hermano mayor electo, pendiente ahora de confirmación eclesiástica, se interpreta así como un paso necesario para que esa tradición continúe viva, con renovadas energías y con la vista puesta en una etapa que muchos confían en que sea de estabilidad y cohesión.El perfil de Antonio Jesús Castilla Carmona combina formación técnica, experiencia profesional diversa y un marcado compromiso cultural y cofrade con Montilla. Técnico Superior en Vitivinicultura y con estudios de Comercio Exterior, el aspirante a dirigir la Hermandad del Resucitado desarrolla actualmente su labor profesional en Tonelería del Sur, un oficio íntimamente ligado al universo del vino que define buena parte de su trayectoria vital y laboral.A lo largo de su carrera ha desempeñado responsabilidades en distintos ámbitos, desde la gestión comercial y la atención al público hasta el sector vitivinícola, llegando a realizar prácticas en, participando en tareas como el control de vendimia, el seguimiento de fermentaciones, el análisis de vinos, los trasvases o el embotellado. A ello se suman experiencias vinculadas al turismo, la organización de eventos, la animación sociocultural y la gestión de redes sociales, que han ido conformando un perfil versátil y transversal.Ese carácter poliédrico se refleja también en su implicación asociativa y cultural. Ha sido presidente de la, un colectivo orientado a fomentar la cultura del vino desde múltiples perspectivas, y ha participado en distintos montajes del Grupo de Teatro La Cepa.En el ámbito cofrade, destaca igualmente su presidencia de la Asociación Cultural La Pasión Representación Dramática, así como su pertenencia a la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas.Dentro de la propia Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz, Antonio Jesús Castilla no es una figura ajena. Durante el mandato de Mari Loli Cabanillas Duque asumió distintas responsabilidades, entre ellas la de mayordomo de cultos, tarea que le permitió conocer de cerca el pulso interno de la cofradía y el valor de los pequeños detalles que sostienen la vida cotidiana de una hermandad de la que, además, ha llegado a ser prioste.Además, Antonio Jesús Castilla Carmona fue uno de los impulsores de la gloria del techo del palio de Nuestra Señora de la Paz, obra del artista montillano Miguel Ángel Sánchez Jiménez que supuso un hito patrimonial para la corporación. De igual modo, su nombre aparece ligado a la recuperación en este 2025, y tras seis años de ausencia, de los, una iniciativa que devolvió a las calles la ilusión de los más pequeños y reforzó el vínculo entre tradición y futuro.