Un proyecto de la Fundación Social Universal fortalece la economía local en Bolivia

La Fundación Social Universal (FSU) ha decidido impulsar en el municipio boliviano de Tomina un proyecto integral orientado a fortalecer emprendimientos familiares liderados por mujeres y jóvenes indígenas, además de mejorar sus ingresos y avanzar hacia una mayor seguridad alimentaria, en una iniciativa financiada por la Diputación de Córdoba y ejecutada en terreno por la organización Proagro.La actuación se desarrolla en un contexto marcado por la desconexión histórica entre las cadenas productivas agropecuarias y los mercados, una realidad que ha limitado durante años las oportunidades económicas de muchas familias rurales. En ese escenario, la FSU —una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo— refuerza su compromiso con el desarrollo humano sostenible a través de este nuevo proyecto en Bolivia.En total, la iniciativa beneficiará a 115 predios familiares vinculados a los rubros hortícola, apícola y frutícola, alcanzando de manera directa a más de 500 personas. El objetivo es claro: dinamizar la economía local, diversificar las fuentes de ingresos y reducir la vulnerabilidad alimentaria en el municipio de Tomina mediante un enfoque integral y participativo.El programa se centra en tres cadenas productivas estratégicas que ofrecen un alto potencial de sostenibilidad. Incluye capacitación práctica y acompañamiento continuo para nuevas apicultoras jóvenes, la instalación de huertos hortícolas con sistemas de riego tecnificado y el fortalecimiento de prácticas agroecológicas. Todo ello busca mejorar la calidad y la cantidad de los productos, además de facilitar su posterior comercialización.Juan Manuel Márquez, coordinador de la Fundación Social Universal, señala que “la iniciativa, financiada por la Diputación de Córdoba, busca superar la desconexión histórica entre las cadenas productivas agropecuarias y los mercados, un factor que ha limitado los ingresos familiares y mantenido altos niveles de vulnerabilidad alimentaria”.Además, el proyecto contempla la identificación de nuevos rubros con potencial económico a través de metodologías participativas y análisis técnico especializado. A ello se suma una estrategia ambiental basada en la revegetación de parcelas y áreas estratégicas con especies nativas, reforzando la base melífera necesaria para la apicultura y contribuyendo a la resiliencia climática del territorio. De igual modo, se desarrollan campañas de sensibilización comunitaria centradas en la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.En el plano organizativo, la intervención apoya a organizaciones económicas de base para fortalecer su gobernanza, actualizar sus instrumentos internos y avanzar en procesos de formalización legal. Se llevan a cabo talleres de liderazgo, administración, equidad de género y resolución de conflictos, junto con ruedas de negocio y espacios de concertación con autoridades municipales, con la mirada puesta en consolidar estructuras locales más sólidas y autónomas.La dimensión comercial es otro de los ejes clave del proyecto coordinado por la FSU. Se elaboran estudios de oferta y demanda, planes de competitividad y estrategias de posicionamiento para incrementar la presencia de productos locales en los mercados de Tomina, Zudáñez y Sucre.Asimismo, se facilita el contacto directo entre productoras, intermediarios y compradores finales, y se impulsa la incorporación de miel y alimentos locales en el menú escolar municipal, abriendo un canal estable de comercialización para las familias productoras y beneficiando a cientos de escolares.El proyecto se sustenta en diagnósticos participativos y metodologías de escucha activa que han permitido identificar limitaciones técnicas, debilidad organizativa, informalidad jurídica y baja competitividad comercial. Frente a ello, la propuesta integra de forma transversal la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, la agroecología y la participación juvenil, siguiendo un enfoque de cadenas productivas alineado con criterios de eficiencia económica y coherencia con las políticas sectoriales vigentes.Gracias al respaldo de la Diputación de Córdoba, la iniciativa de la FSU está contribuyendo a tejer un entramado productivo más inclusivo y resiliente en Tomina, generando nuevas oportunidades para decenas de familias y reforzando la capacidad del municipio para avanzar hacia un desarrollo sostenible y equitativo.