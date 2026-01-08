Comienzan los trabajos de reurbanización de la calle San José

El Ayuntamiento de Montilla inició ayer los trabajos de reurbanización en la calle San José, una actuación que ha obligado al cierre al tráfico de esta vía y que marca el comienzo de una intervención largamente esperada por el vecindario del Cerrillo San José.Las obras han llevado aparajeada la reorganización puntual de la circulación en este punto del casco urbano. En ese sentido, y con el objetivo de facilitar tanto el tránsito de vehículos como el acceso de vecinos a sus domicilios, el Consistorio ha procedido a la apertura provisional de la calle Corredera, que funcionará como vía alternativa mientras se desarrollan los trabajos.Desde el Ayuntamiento se ha apelado a la comprensión de la ciudadanía ante los inconvenientes que puedan producirse durante los próximos días. No es una obra menor ni una intervención puntual, sino el inicio de un proceso necesario para mejorar un entorno que llevaba tiempo reclamando atención., el Ayuntamiento de Montilla aprobó la contratación de las obras de demolición y movimiento de tierras que permitirán ejecutar el proyecto de reurbanización de la calle San José, una intervención que los vecinos del barrio venían reclamando desde hacía años, especialmente por el deterioro del pavimento y los problemas recurrentes en el alcantarillado.El valor estimado de la actuación asciende a casi 28.000 euros y contempla trabajos de calado en el subsuelo y en la superficie. Entre las principales partidas se incluyen la excavación de tierras en zanjas y pozos, con un volumen aproximado de 750 metros cúbicos y un importe de 9.900 euros, así como la carga y transporte de tierras procedentes de la excavación, que alcanza los 890 metros cúbicos por un coste de 5.340 euros. A ello se suma el picado de solera de hormigón en una superficie de 700 metros cuadrados, con un presupuesto de 3.710 euros, además de los gastos derivados de la carga y transporte de residuos, cifrados en 1.164 euros.Más allá de las cifras, la reurbanización de la calle San José responde a las reiteradas demandas de la Asociación de Vecinos “Cerrillo San José”, que en diciembre de 2024 llegó a. A través de su boletín informativo, el colectivo vecinal expresaba entonces su preocupación por el estado de varias calles del entorno y lamentaba que, mientras en otros barrios se ejecutaban mejoras visibles, esta zona de la ciudad quedara, a su juicio, "relegada al olvido".Uno de los puntos más conflictivos señalados por la asociación era, precisamente, el tramo de la calle San José comprendido entre el número 17 y su conexión con la calle Altillos, un espacio especialmente sensible por albergar la ermita de San José y el Centro Municipal de Servicios Sociales “Lola López Baena”. Según denunciaban los vecinos, ese tramo presentaba hundimientos peligrosos que apuntaban a posibles fugas de aguas residuales en el sistema de alcantarillado.De hecho, la empresa mixtase vio obligada en su momento a colocar una chapa metálica sobre uno de los baches más profundos, una solución provisional que terminó cediendo por el tránsito constante de vehículos. “Aunque la chapa era gruesa, se terminó rompiendo, al soportar un intenso tráfico de vehículos”, lamentaba el colectivo vecinal, que veía en aquel parche una prueba palpable de que el arreglo definitivo se estaba demorando más de lo deseable.En ese contexto, el arranque efectivo de las obras en la calle San José representa, para muchos residentes, la primera respuesta tangible a una reivindicación sostenida en el tiempo y una oportunidad para dignificar un espacio cotidiano que forma parte de la vida diaria del barrio.