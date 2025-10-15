El Ayuntamiento de Montilla inicia el proceso para reurbanizar la calle San José

El Ayuntamiento de Montilla ha aprobado la contratación de las obras de demolición y movimiento de tierras que permitirán ejecutar el proyecto de reurbanización de la calle San José, una intervención largamente esperada por los vecinos del barrio del Cerrillo San José, que llevaban años reclamando mejoras en el pavimento y el alcantarillado de esta zona de la ciudad.El valor estimado de la actuación asciende a casi 28.000 euros. Entre las principales partidas destacan la excavación de tierras en zanjas y pozos —750 metros cúbicos, con un importe de 9.900 euros—; la carga y transporte de tierras procedentes de la excavación —890 metros cúbicos, por 5.340 euros—; o el picado de solera de hormigón —700 metros cuadrados, con un coste de 3.710 euros—. A ello se suman los gastos por la carga y transporte de residuos, cifrados en 1.164 euros.La reurbanización de la calle San José supone una respuesta institucional a las reiteradas demandas de la Asociación de Vecinos "Cerrillo San José", que en diciembre de 2024. A través de su boletín informativo, el colectivo había mostrado su “preocupación” por el estado que presentaban algunas calles del entorno y lamentaba que, mientras en otros barrios se ejecutaban mejoras visibles, las vías del Cerrillo San José quedaban “relegadas al olvido”.Entre los puntos más críticos, la asociación señalaba el tramo de la calle San José comprendido entre el número 17 y su conexión con la calle Altillos, donde se localizan la ermita de San José y el Centro Municipal de Servicios Sociales “Lola López Baena”.Según los vecinos, ese tramo presentaba “hundimientos peligrosos que denotan fugas de aguas residuales en el sistema de alcantarillado”. De hecho, recordaban que la empresa públicahabía tenido que colocar una chapa metálica sobre uno de los baches más peligrosos, que terminó rompiéndose por el tránsito continuo de vehículos. “Aunque la chapa era gruesa, se terminó rompiendo, al soportar un intenso tráfico de vehículos”, lamentaba el colectivo vecinal, que veía en aquel parche temporal una prueba de que “el arreglo definitivo viene para largo”.Esa situación, sumada a los desperfectos detectados en otras calles próximas —como Beato Miguel Molina, Miguel de Barrios, Altillos o Zarzuela Alta—, alimentó durante meses un sentimiento de desatención en el barrio. “No queremos dar la impresión de que todo el barrio es un desastre, ni mucho menos: es un buen barrio para vivir”, matizaba la asociación, aunque insistía en que sus calles, muchas de ellas “antiguas y estrechas”, necesitaban una renovación integral para soportar el tráfico actual.La decisión del Ayuntamiento de iniciar ahora este expediente para la reurbanización de la calle San José marca, por tanto, un punto de inflexión. Y es que no solo supone el arranque de una obra pública concreta, sino también la primera respuesta efectiva a una reivindicación vecinal sostenida en el tiempo.