La Fundación Somos Naturaleza retoma sus huertos terapéuticos en Montilla

La Fundación Somos Naturaleza (FSN) retoma mañana jueves, 16 de octubre, sus huertos terapéuticos en Montilla, una iniciativa que busca promover el bienestar físico y emocional a través del contacto directo con la tierra y las plantas. Cada jueves por la mañana, el huerto del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPER) "Antonio Gala" volverá a llenarse de vida con los, un espacio para cultivar no solo verduras y flores, sino también vínculos, aprendizajes y salud.El proyecto, impulsado por la Fundación Somos Naturaleza con el apoyo del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla y la colaboración del CEPER Antonio Gala, forma parte del programa. A través de esta iniciativa, se invita a la ciudadanía a “cultivar bienestar, amistad y salud en comunidad”, en un entorno que combina el cuidado del entorno natural con el desarrollo personal.Mercedes García de Vinuesa, directora ejecutiva de la Fundación Somos Naturaleza, destaca la "dimensión humana" de un proyecto que trasciende lo puramente ambiental para convertirse en una experiencia de convivencia. Y es que el programa ofrece, además, la oportunidad de participar en actividades de voluntariado en otros huertos locales —como huertos escolares o comunitarios—, promoviendo la solidaridad y el aprendizaje mutuo entre generaciones.El espíritu de la iniciativa se resume en una invitación abierta a todos los públicos: “Ven a sembrar aprendizajes, cuidados y sonrisas a cualquier edad”. Una frase sencilla, pero que encierra la esencia de la Fundación Somos Naturaleza: el convencimiento de que el contacto con la naturaleza puede ser un punto de encuentro, un refugio emocional y un motor de cambio social.La Fundación Somos Naturaleza es una entidad sin ánimo de lucro comprometida con la defensa del medio natural y la mejora de la relación entre las personas y su entorno. Su misión, más allá de los huertos o los talleres, es ser un motor de cambio e inspiración para fomentar hábitos de vida saludables y respetuosos con el planeta.Desde su creación, la organización que preside José Ríos Márquez trabaja como un agente dinamizador de emprendimientos sociales sostenibles, guiándose por principios como el respeto a la naturaleza y a la dignidad humanas, el desarrollo humano sostenible y la solidaridad.En definitiva, los huertos terapéuticos que vuelven a Montilla este otoño no son solo una propuesta de ocio o aprendizaje. Son una apuesta por reconectar con lo esencial, por cuidar la tierra mientras se cultiva comunidad. Porque, como recuerda la Fundación Somos Naturaleza, "sembrar bienestar es también una forma de sembrar futuro".