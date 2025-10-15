Ana Herrador se cuelga la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Máster



La atleta montillana Ana Herrador Luque ha vuelto a dejar su huella en el panorama internacional al conquistar la medalla de bronce en los 2.000 metros obstáculos del, que se celebra estos días en la isla portuguesa de Madeira.La corredora del Club Atletismo Montilla firmó, además, una mejor marca personal, rebajando en 14 segundos su anterior registro y confirmando su excelente estado de forma en una cita que reúne a más de cuatro mil atletas de todo el continente.El pasado sábado 11 de octubre, Ana Herrador Luque compitió en la pista de atletismo de Ribeira Brava, donde cruzó la meta en un tiempo de 9:25.10, mejorando su marca anterior (9:39.20),, donde se proclamó campeona nacional hace apenas unos meses. Solo la alemana Katja Knospe, primera clasificada, y la portuguesa Florinda Fernández, segunda, superaron a la montillana en una carrera exigente, técnica y cargada de emoción.Pero la hazaña de Ana Herrador no terminó ahí. Apenas 24 horas después, el domingo 12 de octubre, volvió a enfundarse el dorsal para participar en la prueba de campo a través disputada en Chão das Feiteiras, un espectacular paraje situado en el corazón del Parque Natural de Ribeiro Frio. Allí recorrió los ocho kilómetros del recorrido con gran determinación, logrando la séptima posición individual en la categoría F55 y el cuarto puesto por equipos, junto a sus compañeras Ana Esther Fidalgo y María del Carmen Rodríguez.Su participación en Madeira consolida un año sobresaliente para la deportista, que ya en junio conquistó el oro nacional en obstáculos y que, con este nuevo podio continental, amplía un palmarés tan extenso como admirable. Herrador, que compagina su trabajo en Correos con la maternidad y el entrenamiento, es desde hace años uno de los nombres propios del atletismo montillano.Su historia es la de una mujer que, buscando una actividad para sus hijos, descubrió su propia pasión por el atletismo, hasta llegar a proclamarseen Pescara.El Campeonato de Europa Máster, que se celebra desde el pasado jueves y hasta el próximo 19 de octubre, reúne a 4.141 atletas europeos de 40 países, además de otros 44 procedentes de fuera del continente. España ha desplazado a 427 deportistas —295 hombres y 132 mujeres—, convirtiéndose en la tercera nación con más participación, solo por detrás de Gran Bretaña y Alemania.Madeira, con sus tres estadios principales en Ribeira Brava, Câmara de Lobos y Funchal, junto a los circuitos de Machico y Chão das Feiteiras, se ha transformado estos días en el epicentro del atletismo veterano. En esta vigésimo tercera edición del campeonato, el objetivo del combinado español es claro: subir al podio del medallero, tras haber sido cuarto en las dos últimas ediciones celebradas en Italia.Para Montilla y para el Club Atletismo Montilla, el bronce de Ana Herrador tiene un valor especial. No solo porque suma una nueva medalla internacional al palmarés del club, sino porque encarna la perseverancia, el equilibrio y la pasión por el deporte que la deportista lleva años transmitiendo a las nuevas generaciones.